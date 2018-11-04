DHA YURT BÜLTENİ 18

Edirne\'de minibüsün çarptığı 2 kadın öldü (2)

BİR SÜRÜCÜ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Edirne\'de Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın\'ın hayatını kaybettiği kazaya karıştığı belirlenen 59 HB 595 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa A. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sırasında Ufuk Bilecen\'in kullandığı yolcu minibüsünün önünde seyrettiği ve kazaya karıştığı belirtilen Mustafa A.\'nın kullandığı otomobil jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

EDİRNE (DHA)

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\"BABA YOLA ÇIKIYORUZ, NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ BİRLİKTE SELFİE ÇEKİNELİM\"\' DEDİ, KAZADA ÖLDÜ

** Otomobil, römorka çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KARAMAN\'da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski\'nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, \"Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim\" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi\'nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN ARDINDAN AMBULANS ŞOFÖRÜ BABASINA HABER VERMİŞ

Sürücü Kadir Eski\'nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski\'ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski\'nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan\'ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski\'yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

GENÇ KIZIN İÇİNE DOĞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski\'nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski\'ye, \"Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim\" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, \"Kızımın içine doğmuş, canım kızım\" diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Ambulansta gelen babanın yakınlarını sakinleştirmeye çalışması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ÇARPTI: BABA ÖLDÜ, EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALANDI



AKSARAY\'da hafif ticari aracın, iddiaya göre yola aniden çıkan pancar yüklü kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 67\'nci kilometresinde meydana geldi. Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan Ahmet Şahin (46) yönetimindeki 68 HL 407 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Adil Biçer, eşi Sultan Biçer (43), çocukları Arzu Betül Biçer (15) ve Musab Biçer (3) yaralandı. Yaralılardan Adil Biçer, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi\'ne, Sultan, Arzu Betül ve Musab Biçer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Şahin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedaviye alınan yaralılardan Adil Biçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından sürücü Ahmet Şahin, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Kaza yerinden araçtan detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)

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