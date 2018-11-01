DHA YURT BÜLTENİ -18

TÜRK VE ABD ASKERLERİNİN MÜNBİÇ\'TE ORTAK DEVRİYESİ BAŞLADI



Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusu, Suriye\'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,TSK ve ABD arasında Münbiç\'te ortak devriyenin saat 15.53\'te başladığını bildirdi.

Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim\'de Türkiye\'ye geldi. Gaziantep\'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim\'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra Kahramanmaraş\'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, 22 Ekim\'de Gaziantep\'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye\'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53\'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsız ve koordineli olarak gerçekleştirdiği devriyenin 68\'incisini dün gerçekleştirmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye\'nin Menbiç kenti kırsalında başlayan ortak devriyeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, devriyelerin Yol Haritası\'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceği belirtilerek, \"Münbiç yol Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, \"Münbiç Yol Haritası\" ve \"Güvenlik Prensipleri\" çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018\'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası\'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir.\" denildi.

HULUSİ AKAR: ORTAK DEVRİYE SAAT 15.53\'TE BAŞLADI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar,TSK ve ABD arasında Münbiç\'te ortak devriyenin saat 15.53\'te başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, TSK ve ABD arasında Münbiç\'te ortak devriye başladığını söyleyerek, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede saat 15.53\'te ortak devriye faaliyetine başladı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Askeri araçların fotoğrafları

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Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası (2)

TUTUKLANDI

Antalya\'da halk otobüsünde babasının yanındaki 10 yaşındaki kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANTALYA(DHA)

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KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYONDAN ATLAYINCA ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'da kontrolden çıkan kamyondan atlayan sürücü Adem Çakar, devrilen aracın altında kalarak öldü.

Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun 8\'inci kilometresinde öğleden sonra meydana geldi. Adem Çakar, kullandığı 10 TG 090 plakalı buğday yüklü kamyon, yolun sağındaki toprak yığınına çarpınca kontrolden çıktı. Sürücü Çakar, bu esnada kamyonun kapısını açarak kendisini dışarı atmak isterken aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenler, çevreye saçılan buğday dolu çuvalları kaldırıp sürücüye ulaşmaya çalışırken, bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımı ile kaldırdıkları kamyonun altından çıkarılan Adem Çakar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolu, yola saçılan buğday yüklü çuvallar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya gören bir sürücü, \"Kamyonun devrilme anında sürücünün kapıyı açarak atlamaya çalıştığını gördüm. Atladıktan sonrada sürücü tonlarca buğday yüklü kamyonun altında kaldı\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen kamyon

-Yola saçılan buğday dolu çuvallar

-Sürücüyü kurtarmaya çalışanlar

-Çalışmalardan detaylar

-Olay yeri detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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VAN\'IN 40 YILLIK MAHALLESİ, İLK KEZ PARKA KAVUŞTU

VAN\'ın Tuşba ilçesine bağlı 40 yıllık geçmişi olan 19 bin 500 nüfuslu Seyrantepe Mahallesi, ilk kez bir parka kavuştu. Belediye tarafından yapımı tamamlanan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi\'nde bin 800 metre kare alan üzerinde, ilçe Belediyesi tarafından 6 ay önce yapımına başlanan ve içerisinde her türlü sportif aktivilerin yapılabileceği, çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkın açılışı yapıldı. Açılışa, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Tuşba Belediye Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe, YYÜ Rertörü Prof. Dr. Peyami Batal, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, parka gelen çocuklar Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ile birlikte basketbol atışı yaptı.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Baygüven, Türkiye\'de çocuk, genç ve kadınlara yönelik yapılan projelerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Baygüven, “Seyrantepe’de yapılan bu park da bunlardan biri. Zorlu bir sürece giriliyor. Bu süreçte de hem başkanımıza, hem ekibine, hem de Tuşbalı vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ben bu anlamda başkanım ve ekibine başarılar diliyorum. Hele ki; insanın doğduğu yere hizmet yapması, o insanların dualarını alması ve insanların bu hizmetlerden faydalanması belki de insanın hem bu dünyasına, hem de öbür dünyasına çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bunun manevi hazzı her şeyden daha önemli. Ben bu duygularla Seyrantepe Parkı’nın hem mahallemize, hem ilçemize, hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum.\"dedi.

\'40 YILLIK MAHALLEYE İLK PARK\'

Tuşba Belediye Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe ise, Tuşba\'da belediye başkanı seçilmeden önce mahale yollarının çamurdan geçinmediğini ve mahallede bir parkın bile olmadığını belirterek şunları kaydetti:

\"Seyrantepe Mahallemizde öncelikle en acil ve en önemli olan asfaltlanmış ve kilit parke taşı döşenmiş yollar başta olmak üzere cami, taziye evi, sağlık ocağı gibi tüm toplu yaşam alanlarında insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için gayret gösterdik. Bizden önce de burada belediye vardı. Bunlar kırk yıllık geçmişi olan Seyrantepe Mahallemize halkımızın değimi ile tek bir çivi bile çakmamışlar. Cumhurbaşkanımızın her daim dediği gibi \'Halka efendi değil, hizmetkar olmaya geldik\' diyerek gece gündüz demeden mahalleli kardeşlerimizin tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdi bu gördüğünüz park alanı, 2014 yılında buraya gelseydiniz o dönem kaçak mazotun satıldığı yer altı depolarla doluydu. Bu mahalle için hakikaten canlı bomba özelliği olan bir alandı. Yani çöplük bir alandı. Bu doğrultuda imarda park olan bu yerle ilgili çalıştık. Bu mahallede bir spor tesisi, mahalle sakinlerimizin çay içebilecekleri bir alan yoktu. Bu noktada çocuklarımız için bir oyun alanı, gençlerimiz için voleybol, futbol, basketbol sahalarını oluşturmaya çalıştık. 40 yıllık bir mahallenin ilk kez bir parkının açılışını gerçekleştiriyoruz.\"

Başkan Özgökçe, Beyüzümü ile Seyrantepe mahalleleri arasındaki alana ise büyük bir park daha yapacakları müjdesini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyrantepe Mahallesi parkından dronla çekilen görüntü

-Açılışda halk oyunları gösterisinden detaylar

-Dronla çekilen görüntü

-Tuşba Belediye Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe\'nin konuşması

-Parktan dronla çekilen görüntü

-Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven\'in konuşması

-Pankın açılışı

-Çocuklar yun oynarken genel ve detaylar

BOYUT:411 MB

SÜRE:3 DK 40 SN

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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İNGİLTERE\'YE DÖNEMEDEN YAKALANDI

İNGİLTERE\'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet gösteren derneklerde aktif olarak görev aldığı belirlenen M.H., İzmir\'in Çiğli ilçesinde kaldığı evde yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı ekipleri, İngiltere\'de faaliyet gösteren ve bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapıp, çeşitli çalışmalarda bulunan derneklerde aktif olarak görev yapan M.H \'nin İzmir\'de olduğunu ve kısa süre sonra İngiltere\'ye döneceğini tespit etti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT\'in verdiği istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Şüphelinin Çiğli ilçesindeki bir evde kaldığını belirleyen ekipler, dün (çarşamba) gece saatlerinde operasyon düzenledi. M.H. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Çifte vatandaşlığa sahip olduğu ve sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği belirtilen M.H., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülüşünden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, (DHA)

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