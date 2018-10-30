DHA YURT BÜLTENİ 18

HAVA TAKSİ \'GYROCOPTER\' İLE İLK TURU VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN ATTI

DENİZLİ\'de döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı olan \'gyrocopter\' ile turistik uçuşların yanı sıra hava taksi hizmeti verecek olan bir havacılık şirketi törenle hizmete açıldı. Şirketin açılış kurdelesini kesen Denizli Valisi Vali Hasan Karahan ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gyrocoptere binip, Pamukkale ve antik kentler üzerinde uçuş yaptı.

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan tarafından Pamukkale ilçesinde, Türkiye\'nin ilk hava taksilerinden biri olma özelliği taşıyan \'gyrocopter\' olarak bilinen hafif hava aracıyla \'hava taksi\' hizmeti verecek olan havacılık şirketi (Pamair Havacılık) kuruldu. Ercan, havacılık şirketini bugün Denizli Valisi Hasan Karahan ve AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın da katıldığı törenle hizmete açtı. Açılış kurdelesini Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan birlikte kesti. Ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, hava taksi gyrocoptere binerek Pamukkale travertenleri ve antik kentler üzerinde tur attı. Uçuş sonrası açıklama yapan Vali Karahan, \"Kuş gibi uçuyor, nutkum tutuldu. Balonla uçmuştum ama bu farklı bir deneyim oldu. Çok güzel bir duygu\" dedi.

Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da uçuştan büyük keyif aldığını vurgulayıp, \"Havadayken sakin ve özel hissediyorsunuz. Havadan eşsiz travertenleri görmek ayrı bir güzel. Denizlimizi havadan gördük. Turizm, adrenalin ve spor anlamında bu tür faaliyetler çok önemli. Tavsiye ediyorum. Havada uçarken güven konusunda sıkıntı yok. Karadaki araçlardan daha güvenli, çünkü yalnızsınız\" diye konuştu.

Havacılık şirketinin sahibi Hüseyin Ümit Ercan da \"Açılışımız Cumhuriyet Bayramı\'na denk geldi. Amacımız turistik uçuşların yanı sıra hava taksi faaliyetlerinde de bulunmak. Ege\'nin ortasında bir şehiriz. Çevre illere 1 saat 15 dakikada mesafede bulunuyoruz. Burada Pamukkale ve antik kentler üzerinde kısa turlar atarak iç ve dış turizme hizmet veriyoruz. Çevre illerde havalimanlarına ve 500 metre uzunluğu olan çim ya da asfalta rahatlıkla inebiliyoruz. Uçuşlarımıza katılan herkes, çok mutlu oluyor. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havacılık tesisinin açılışından görüntü

-Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın hava araçlarını incelemesi ve ilk uçuşu yapması

-Vali Karahan\'ın uçuş sonrası açıklaması

-Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın uçuş sonrası açıklaması

-Havacılık şirketinin sahibi Hüseyin Ümit Ercan ile röp.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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İZMİT\'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ

İZMİT\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş yolunda fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve binlerce kişi katıldı. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş Milli İrade Meydanı\'nda sona erdi. Yol boyunca motosikletli ve yaya olarak iki grup halinde yürüyenler, pankart ve bayrak açarak günün anlam ve önemine ait şarkılar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı\'nda Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi. Konsere katılan binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen parçalarını hayranları için söyleyen şarkıcılar büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

-Fener alayından görüntüler

-Motosikletli grubun bayraklı görüntüleri

-Konser alanından görüntüler

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT, (DHA)

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YALOVA’DA COŞKULU YÜRÜYÜŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne binlerce vatandaş katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Atatürk desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Mekrezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

-Yürüyüşten detaylar

Süre:1.09dk // Boyut:130 mb

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi\'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi\'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

-Yürüyüşden detaylar

-Grubun slogan atması

-Valilik önündeki kalabalık

Süre: (2.45) Boyut: (308 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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KÖYLÜLERDEN FENER ALAYI KORTEJİ

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı fener alayı korteji düzenleyerek kutladı.

Köy meydanında toplanan yaklaşık 300 kişi, Yazıköy Köyü Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm Diyene’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atarak sokak aralarında yürüdü. Korteje evlerinden çıkan vatandaşlarda alkışlarıyla destek verdi. Başladığı noktada saygı duruşu ve istiklal Marşı ile son bulan yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüş

-Yürüyüşe alkışla destek verenler

-İstiklal Marşı okunması

-Dua edilmesi

Süre:(04.45) Boyutu:(528 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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NİLÜFER\'DE YÜZBİNLER CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ

BURSA\'DA Nilüfer Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği yürüyüşte 200 bin vatandaş yürüdü.

Yurdun dört bir yanında süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşle birlikte coşkuyla kutlandı. Saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Acıbadem Kavşağı’nda toplanan 200 bine yakın vatandaş, Nilüfer Belediye başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün de katılımıyla Hastane Alanı’na kadar yürüdü. Türk bayrakları ile marşlara eşlik eden Bursalılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Bozbey, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada “Nilüfer’de coşkulu kutlanan bir bayramdayız. Bu anlamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz çünkü cumhuriyet hiç kimseyi ötekileştirmemek demektir. Cumhuriyet demokrasi demektir, cumhuriyet özgürlük demektir, cumhuriyet insan hakları, birbirimizle dayanışma demektir. Onun için bize cumhuriyet rejimini armağan ettikleri ve emanet ettikleri için minnet borçluyuz. İyi ki böyle bir dünya liderine sahibiz. Bizimle gönülleri bir olan herkesin cumhuriyet bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hastane Alanı’nda son bulan yürüyüşün ardından etkinlik Haluk Levent konseriyle devam edecek.

Süre: 3 dk 1 sn // Boyut: 322 mb

Görüntü Dökümü:

Drone görüntüleri

Konser alanından detaylar

Yürüyüşten detaylar

Bozbey in açıklamaları

Detaylar

Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) -