DHA YURT BÜLTENİ-18

Şehit Ferruh Dikmen Silifke\'de toprağa verildi (2)

BAKAN SOYLU, ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin\'in Silifke ilçesine gelerek Tunceli\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in (25) ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu.

İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi\'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu\'ya Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, milletvekilleri ile askeri erkan eşlik etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Nihat Dikmen tarafından karşılanan Bakan Soylu, Dikmen Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin babası Nihat Dikmen ve ağabeyi Mesut Dikmen ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, devlet olarak her zaman için hür türlü ihtiyaca cevap vererek yanlarında olacaklarını dile getirdi. Burada sohbet esnasında taziyeye gelen bir vatandaş tarafından, \"Şehidimiz adına bir okul yapılsın. Cumhurbaşkanımıza bu talebi iletir misiniz?\" demesi üzerine Bakan Soylu, \"İleteceğim. Şehidimize minnettarız. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennette kavuştursun\" dedi.

Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak Mersin merkez Toroslar ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soylu\'nunu gelişi

- Taziyede bulunması

- Dua edilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)

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\'ÖLÜM YOLUNDA\' CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 4 YARALI

** POLİS MEMURU VE AİLESİ ARAÇTAYDI

İZMİT ile Kandıra arasındaki \'ölüm yolu\' olarak bilinen yolda, cip ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ve ailesinin bulunduğu araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kandıra\'ya bağlı Dalca Köyü mevkiinde meydana geldi. İzmit\'ten Kandıra\'ya giden Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık yönetimindeki 54 D 6290 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Gökkaya\'nın kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalının arkasındaki yeşil alana savruldu.

Sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle \'ölüm yolu\' olarak bilinen yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık\'ı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralılar polis memuru Yunus Emre Gökkaya, kardeşi Atilla Gökkaya ve oğlu Hamza Ali Gökkaya\'yı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri aynı araçta bulunan polis memurunun eşi Merve Gökkaya, Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik\'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Yunus Emre Gökkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlardan görüntü

-112 ekiplerinin çalışmaları

-Yaralılardan görüntü

-Jandarmanın çalışmaları

-Detay

HABER-KAMERA: Müslim SARIYER - Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

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EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALINDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Fatih Kılıç\'ın evinin önüne park ettiği motosiklet düz kontak yapılarak çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Fatih Kılıç, 16 KLA 49 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Bir süre sonra dışarı çıkan Kılıç, motosikletinin olmadığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Kılıç, sokaktaki iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyince, motosikletinin çalındığını tespit etti. Görüntülerde motosiklet, kısa bir süre içerisinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından düz kontak yapılarak çalındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Yavuz YILMAZ / BURSA (DHA)

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