DHA YURT BÜLTENİ 18

OTOMOBİL ÇARPAN ZİHİNSEL ENGELLİ AĞIR YARALANDI

KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Erol Güner (39), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100’üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa A. (19), idaresindeki 78 BY 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Erol Güner’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrulup karşı şeride düşen Güner, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Güner’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Mustafa A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca aynı yerde 2 gün önce de yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şirin Ok, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı (Güvenlik görüntüsü)

-Polisin incelemeleri

-Otomobilin görüntüsü

-Erol Güner’in resmi

Süre:(01.10) Boyutu:(130 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

==============================

ÇİFTÇİ EMEKLİSİ, YOLDA BULDUĞU PARANIN SAHİBİNE TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLADI

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde büyükbaş hayvan besleyerek ailesini geçindiren Cafer Topçu(61), yolda bulduğu bin 160 lirayı sahibine ulaşarak teslim etti.

Çaycuma İlçesi Yeni Mahalle’de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Cafer Topçu, şehir merkezinde dolaştığı sırada yerde bir miktar para buldu. Cafer Topçu, parayı Çaycuma Belediyesi görevlilerine teslim etti. Belediyenin \'bir miktar para bulunmuştur\' şeklinde anonsunun ardından isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın belediyeye gelerek paranın kendisine ait olduğunu söyledi. Belediyeden tutanak karşılığında parasını alan kadın, Topçu\'ya teşekkür ederek duyarlı davranışından dolayı bir miktar para verdi.

Çiftçi emeklisi olduğunu ve süt satarak geçimini sürdürdüğünü anlatan Topçu, \"Evim, camiye yakın. Caminin önünden geçerken yerde parça parça halinde bir miktar paraya denk geldim. Sahibine ulaşmasını sağlayarak insanlık görevimi yerine getirdim. Bu paraya ben kesinlikle el süremem. Çünkü bu benden misliyle çıkar.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Cafer Topçu\'nun parayı teslim etmesi

-Cafer Topçu ile röp.

-Belediye başkanın tebrik etmesi

Süre: (1.19) Boyut: (16 MB)

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,(DHA)

===============================

MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN HAVACI BİNBAŞI SAYGIN, TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR de kendi kullandığı motosiklet ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saner Saygın memleketi Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’da yaşayan Emekli Tankçı Albay Şener Zeynel ile Serpil Saygın’ın oğlu olan Hava Kuvvetlerinde görevli Havacı Binbaşı Saner Saygın, dün İzmir’de geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Binbaşı Saygın için memleketi Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Osmanlı Can Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Binbaşı Saner Saygın\'ın cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak camiye getirildi. Cenazeye Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Binbaşı Saygın, cenazesi kılınan namazın ardından Süleymanpaşa Eski şehir Mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden detay görüntüler

-Bayrağa sarılı tabut ve başında bekleyen askerler

-Cenaze namazı kılınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

====================

TARİHİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEKİ YAZILAR TEMİZLENDİ

EDİRNE\'de tarihi Meriç Köprüsü\'nün seyir köşkü ve bekleme alanındaki boyayla yazılıp kirletilen alanlar temizlendi.

Edirne\'de Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdulmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü\'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla semboller çizilerek zarar verildi. Görenlerin tepkisine neden olan ve \'tarihi saldırı\' olarak değerlendirilen görüntü, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe tek kapalı tutulan tarihi köprü, yazıların silinmesinin ardından trafiğe açıldı. Ekipler yazılan yazıların ardından temizlik çalışmasında köprünün mermerlerine zarar vermemek için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtirken, seyir köşkünde bazı yazıların mermere zarar verdiği için silinemediği görüldü. Padişahlarının güneşin batışını izlediği tarihi Meriç Köprüsü, günümüzde yerli yabancı turistin güneşin batışını izleyip fotoğraf çektikleri yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tarihi köprüden genel detay

Yazılar silinirken göüntü

Köprüden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

======================

SAKARYA\'DA \'CHANGE\' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

SAKARYA\'da kaza yaparak veya yanarak perte ayrılan lüks marka araçları, özellikle Bulgaristan ve Gürcistan gibi balkan ülkelerinden getirdikleri benzer model araçlarların şasi numaralarını değiştirerek, \'change\' işlemi gerçekleştiren baba ve iki oğlu yapılan operasyonla yakalandı.

Adapazarı\'nda farklı iş yerlerinde kaza yapan veya yanarak perte çıkan hasarlı araçları, özellikle Bulgaristan ve Gürcistan gibi balkan ülkelerinden getirdikleri lüks marka araçlarların şasi numaraları ile değiştirerek satıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uzun süre takip edilen şüpheliler baba Uğur Ç. (58) ve oğulları Onur Ç. (34) ile Emre Ç. (29) ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 46.96 gram Skunk, 60.67 gram Esrar, 1.61 gram Meteamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan Bulgaristan ve Gürcistan ülkelerinden getirilerek kazalı ve pert araçların bilgileri ile motor numaraları değiştirilerek (Change) yapılarak satılan 7 lüks marka araç farklı illerde, motor numarası değiştirilen bir adet araç motoru ise yapılan aramalarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan oto tamircisi baba Uğur Ç. (58) ve oğulları Onur Ç. (34) ile Emre Ç. (29) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin takip edilmesi

-Ev ve işyerine baskın yapılması

-Üzerinden çıkan paralar

-Adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-

========================