DHA YURT BÜLTENİ 18

KIZ ÇOCUĞUNA TACİZDEN TUTUKLANDI

MANİSA\'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 44 yaşındaki İlhami M. (Mert), emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yunusemre\'nin Ayni Ali Mahallesi\'ndeki bir ilkokulda okuyan 9 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası olan İlhami M.\'nin elle tacizine uğradı. İlhami M., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İlhami M., tutuklandı. İlhami M.\'nin emniyetteki ifadesinde, tacize uğradığı öne sürülen çocukla, engelli olan 11 yaşındaki kızının aynı okulda olduğunu belirterek, \"Engelli sınıfında okuyan kızımı her gün görmeye gidiyorum. Orada kimsenin kızına bir şey yapmadım. Olayla ilgili olarak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum\" dediği öğrenildi.

ÇOCUĞUN ANNESİ TEPKİLİ

Taciz edildiği öne sürülen çocuğun annesi Burcu Y., ilk olarak 11 Ekim Perşembe günü kızının kendisine, parkta oynarken İlhami M.\'nin mahrem yerlerini ellemeye çalıştığını söylediğini belirterek, \"Ben yakıştıramadım. \'Kızım sana öyle gelmiştir\' dedim. Ertesi gün ise kızım sınavdan çıktıktan sonra, ders notlarını öğrenmek için içeriye girdiğimizde, o adam yine okuldaydı. Kızım bana, bu adamın bugün yanına gelip, \'Kitap okusana, sen okumayı bilmiyor musun\' dediğini anlattı. Bu adamın, tuhaf hareketler yaptığını söyledi. Bunun üzerine okul idaresine gidip, durumu anlattım. Pazartesi günü ise, o adam yine okula geldi. Okul yönetimi teyit için adama haber vermeden, kızıma uzaktan gösterdi. O an çocuğum korkusundan titredi. \'Anne, o adam benim yanıma yaklaşmasın çok korkuyorum\' dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Bu olayı eşimden ve babamdan sakladım. Sonra işin içinden çıkamadım. Durumu eşimle, babama anlattım. Dün ise okula gittiğimde, adamı okulda gördüm. Bu kez eşimi çağırdım. Orada adamı gördükten sonra arbede çıktı. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Benim kızımın psikolojisi bozuldu. Kızım o günden sonra her şeyden korkar oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

- Devlet Hastanesi bahçesinden detay

- Mağdurun annesi Burcu Y. ile röp.

- Şüpheliye kalabalığın tepki göstermesi (cep telefonu kamerası)

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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\'GIDADA GELECEK ENDİŞESİ\' PANELİ

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, \'16 Ekim Dünya Gıda Günü\' kapsamında, \'Gıdada Gelecek Endişesi\' konulu panel düzenlendi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ortaklığında Bursa Akademik Odalar Birliği\'nde gerçekleşen panele aynı zamanda gıda mühendisi de olan CNN Türk Editörü ve Spor Spikeri Emre Tilev de katıldı. Panelde bir sunum gerçekleştiren Emre Tilev, gelecekte savaşların su nedeniyle gerçekleşeceğini belirtti. Nüfus popülasyonunun artacağına ve bundan ötürü bugünkü besinleri bulmakta zorlanılacağına işaret eden Tilev, \"O yüzden öne çıkacak olan besinler genelde bugün Mars\'a gitmeyi planlayan insanların kullanmaya çalışacağı besinler olacak. Çünkü her 3 insandan birinin aç kalmasını bekliyoruz. Protein değeri yüksek besinleri, soylentleri tüketmeye başlayacağız\" ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Emre Tilev\'e ve katılımcılara plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emre Tilev\'in sunumu

-Panelden detaylar

-Ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimi

Görüntü Boyutu: 368 MB

Görüntü Süresi: 3 dakika 17 saniye

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KANLAR İÇERSİNDE 700 METRE YÜRÜYEREK KARAKOL ÖNÜNDE BAYILAN KİŞİ TABURCU OLDU

İZMİT\'te girdiği tartışma sonrasında cinnet getirerek elindeki usturayla kendini yaraladıktan sonra yaklaşık 700 metre ilerideki karakol önünde bayılan Tamer O., tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre bir eğlence merkezinde alkol alan Tamer O, daha sonra cadde üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Tamer O, elindeki usturayı sol omzuna sapladı. Yaralanarak kanlar içerisinde kalan Tamer O, yaklaşık 700 metre ileride bulunan Saraybahçe Polis Merkezi\'ne geldi. Karakol önünde bir süre sendeledikten sonra bayılan Tamer O.,\'ya ilk müdahaleyi karakolda bulunan görevli polis memurları yaptı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne götürülen Tamer O., kendisine yapılan müdahalelerin ardından taburcu oldu. Tamer O.\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Şahsa karakol önünde polisler tarafından yardım edilmesi

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-

