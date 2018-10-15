DHA YURT BÜLTENİ-18

ŞEHİT ÖZYOLCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ESKİŞEHİR\'de vatani görevini yaparken terhisine 4 ay kala askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen er Ebuzer Özyolci memleketi Ağrı\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Er Abuzer Özyolci’nin şehadet haberi Tutak ilçesinin Kılıçgediği Köyünde ikamet eden ailesine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından verildi. Şehit Er Abuzer Özyolci \'nin cenazesi bugün uçakla getildiği Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına karşılama töreni düzenlendi. Şehit Özyolci’nin naaşı uçaktan alınarak silah arkadaşlarının omuzunda katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişi okunarak İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Tutak Merkez Camiine getirildi. Şehit Özyolci ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından helallik alınarak gözyaşları içerisinde Kılıçgediği köyünde defnedildi.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 17nci Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Havalimanı Şehit Karşılama

- Cenaze Namazı

- Köyde Defin İşlemleri

haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

(Süre: 3.03 DK/ 557MB)

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Emekli öğretmen cinayetinde 2\'si kardeş 4 zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar\'ın (61) evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kiracısı Hayati Y. (22) ve kardeşi Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A. (17) tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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KAMYONET BARAJ GÖLÜNE UÇTU: 1 ÖLÜ

SAMSUN\'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki kamyonet baraj gölüne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) idaresindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet olay yerine gelen çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-Aracın çıkarılması

(SÜRE:59 sn) (BOYUT:112 MB)

Haber-Kamera: AYVACIK(Samsun), (DHA)

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Doğubayazıt’ta 3 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN)



DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yerde yatan yaralılar

- Polisin çevreyi boşaltmaya çalışması

- Genel ve detay

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EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan patlamamış obüs top mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Malkara\'nın Kozyörük Mahallesi\'nde İ.Ş.\'ye ait kullanılmayan evinin bahçesinde komşuları tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan olay yerine ekipler sevk edildi. Bahçede yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisini olay yeri şeridi çekilerek

koruma atına aldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı\'na bilgi verilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Olay Y0eri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından top mermisi ekipler tarafından kum dolu bir tahta sandığın içerisine konularak Kozyörük Mahallesi Kuruçay mevkiine götürülüp güvenlik önlemleri aldıktan sonra C-3 patlayıcı desteğiyle kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölgede büyük bir çukur açıldı.

Top mermisinin imhası sırasında mahalleler arası yol araç trafiğine kapatılarak, sağlık, itfaiye ve destek personel hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin gelişi

-Top mermisi üzerinde inceleme

-Kapatılan araç trafiği

-Ekiplerin çalışması

-Merminin kontrollü şekilde sandığa konulması ve uzaklaştırılması

-Mermini patlatılması ve çıkan dumanlar

Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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