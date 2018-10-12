DHA YURT BÜLTENİ 18

Rahip Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısında (13)

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti.

SAVCI İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI YİNELEDİ

Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği savcıdan esasa yönelik mütalaasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan rapora göre, FETÖ/PDY üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, yine bu rapora göre, FETÖ\'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari Bekir Baz\'la görüşme yaptığını, cep telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini, sanığın Kürtlerin Hristiyanlaştırılması amacıyla, Kürtlere yönelik ayinler düzenlediğini, Kobani ve hendek operasyonları sırasında Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu, sanığın Gezi parkı olayları sırasında İstanbul\'da olayların gelişimine yönelik toplantılar yaptığını, sanığın bağlı bulunduğu kilisenin Selçuk ilçesinde yurt dışından gelen Hristiyanlara yönelik düzenlediği kampa aynı zamanda PKK\'lıların da katıldığını belirtti. Sanık Brunson\'un 15 Temmuz\'daki darbe girişiminden sonra, darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu yansıtan konuşmalarının olduğunu, sanığa ait flash bellekteki bir dosyada duvara yansıtılan yazıda \'Hoş geldiniz Hristiyan Kürtleri\' yazdığını, PKK\'lı teröristlerle fotoğraflarının bulunduğu gibi suçlamalardan dolayı, sanığın örgüt yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım yataklık yapma suçunu işlediğini öne sürdü. Brunson\'un 5 ila 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

\"TÜRKİYE VE İSA\'YI SEVİYORUM\"

Sanık rahip Andrew Craig Brunson ise son savunmasında beraatine karar verilmesi talebinde bulunarak, \"Ben masum bir insanım. Türkiye\'yi ve İsa\'yı seviyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt da müvekkiline yönelik suçlamaların gerçekten uzak olduğunu öne sürerek, \"Daha önceki savunmalarımızı tekrar etmekle birlikte suçlamalar birkaç gizli tanığın söylediklerinden ibarettir. Beraat kararı verilmesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyoruz\" dedi.

RAHİP BRUNSON AĞLADI

Mahkeme heyeti, karar için ara verirken, bu sırada rahip Andrew Craig Brunson eşine sarılarak ağladı.

KARAR VERİLDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık rahip Brunson\'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasından önce 5 yıl hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Adli kontrol şartları kaldırılan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Böylece Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış oldu.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKARILDI

Davayla ilgili karar verilmesinin ardından, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nden, buraya getirildiği aynı araca bindirilen rahip Brunson, İzmir\'in Alsancak semtindeki evine getirilmek üzere, yine polis korumasında yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet CANDAN -Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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YOL YAPIMI SIRASINDA PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULUNDU

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’nin Yeni Aynalı Köyü’nde yol yapımı sırasında sökülen bir ağacın dibinde patlamamış el bombası bulundu. Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. El bombası kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Yeni Aynalı Köyü’nde İl Özel İdaresi tarafından devam eden yol yapım ve alt yapı çalışmaları kazılarında bir ağacın dibinde vatandaşlar tarafından patlamamış el bombası bulundu. Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri el bombasını inceledi. Küflenmiş olan el bombasının yaklaşık 10 yıldır toprak altında olduğu tahmin edilirken, bombanın kim yada kimler tarafından ağaç dibine gömüldüğü ile ilgili araştırma başlatıldı.

Diğer yandan jandarma ekipleri incelemenin ardından el bombasını kontrollü bir şekilde patlattılar. Bombanın patlatılması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşın cep telefonı görüntüsü

Bombanın patlama anı

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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TEKİRDAĞ\'DA DERENİN KİRLİ AKTIĞI BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi\'ne dökülen Kamara Deresi\'nin kızıl ve siyah renkte akmaya başlaması üzerine yapılan incelemenin ardından derenin denizle buluştuğu noktaya şerit çekilerek denize girmek yasaklandı.

Marmara Ereğlisi\'nin Kamara Dere Mahallesi\'nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi\'ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı. Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün yaptığı incelemenin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bölgeye şerit çekilip, \'Denize girmek yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır\' yazalı tabela asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Derenin aktığı sahilden detaylar

- Bölgeye asılan tabela

-Tabela ve denizden detaylar

-Dereden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)-

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1 HAFTADIR KAYIP OLAN GÖKNUR, ERBAA İLÇESİNDE BULUNDU

TOKAT\'ın Niksar ilçesinde 5 Ekim\'de okula gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ortaokul öğrencisi Göknur Çakır(12) Erbaa ilçesinde bulundu.

Niksar ilçe merkezinde, İsmetpaşa Mahallesi\'nde oturan Fatma-Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Göknur Çakır, geçen hafta cuma günü \"Okula gidiyorum\" diye evden ayrıldı. Ancak Göknur akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kızlarının eğitim gördüğü İhsan Karatay Ortaokulu\'na giderek öğretmenlerden bilgi aldı. Göknur\'un okula gitmediğinin bildirilmesi üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Göknur Çakır\'ın bulunması için çalışma başlattı. İlk aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, ailesi özel bir televizyon kanalındaki kayıp programına başvurdu. Programa bağlanan bir tanığın, çocuğun Erbaa ilçesinde iş başvurusu yaptığı iddiası üzerine, polis ekipleri bölgede yoğunlaştı.

ERBAA\'DA BULUNDU

Kayıp olarak aranan Göknur Çakır, saat 15.30 sıralarında Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Ailesiyle problemleri olduğu için evden kaçtığını söyleyen Çakır\'ın polisteki ifadesinde 7 gün boyunca hiçbir yerde kalmadığını söylediği öğrenildi. Sağlık raporunun alınması için polis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine getirilen Göknur Çakır, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Göknur Çakır\'ın evden ayrıldıktan sonra dün Cumhuriyet Mahallesi, Hükümet Caddesinde bir giyim mağazasına iş başvurusu için geldiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çakır\'ın işlemlerinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek. Müdürlüğün yapacağı değerlendirme doğrultusunda Çakır\'ın ailesine teslim edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Görüntü Dökümü:

-İlçeden görüntü

-Evinin görüntüsü

-Polis eşliğinde kızın hastaneye getirilişi

-Soruları yanıtsız bırakması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)