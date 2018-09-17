DHA YURT BÜLTENİ-18

OTOMOBİL, BETON POMPA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin yol kenarındaki inşaat alanına beton döken pompa aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Karayaka Beldesi yolunda meydana geldi. Karayaka Beldesinden ilçe merkezine giden İbrahim Birkan (55) yönetimindeki 60 KE 846 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında ev inşaatı için beton döken bir beton santraline ait 60 KS 540 plakalı beton pompa aracına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün Birkan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkan\'ın cenazesi Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-

(152 MB HD Görüntü)

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ALPEREN SAKİN\'İN ÖLÜMÜNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE İKİ ŞUBE MÜDÜRÜ İÇİN DE DAVA AÇILDI

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ile iki şube müdürü hakkında da görevi ihmalden dava açıldı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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Bakan Kasapoğlu, Bandırma\'da sel mağduru esnafı ziyaret etti (2)

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi.

Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Kasapoğlu, öğrenci- hoca mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma haline gelmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkar ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara mühendislere doktorlara sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız varö dedi.

ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM

Türkiye’nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin en acil meselelerinden biri de üretimdir. Üretime kaliteye ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi bilmemiz lazımö dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarının aktaran Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

öTürkiye’nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her daim hizmetinde.Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz.Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir’imizde ve Bandırmamızda da 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik.Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum Gençlik merkezlerimiz var. Buralara gidin aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın değerlendirin. Yok, ise bizden talep edin bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan 7/24 365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil sahibi olarak algılayacaksınız. Balıkesir’imizde yurtlarımız var 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok .Biz buna müsaade etmeyiz.Hiç bir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz.Yurtlarımız konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik.Kapasiteleri artırmak için elimizde geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve bizlerinde sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim günleriniz bereketli olsun sizleri sevgiyle selamlıyorum .Allaha emanet olunö

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite olduklarını belirterek üniversite hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da büyükşehir olarak üniversiteye her konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

5 dk 06 sn, 335 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Açılış

-Saygı duruşu

-Bakan Kasapoğlu konuşması

HABER/KAMERA: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )

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TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ GÖRÜLEN DERELER TEMİZ ÇIKTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen toplu balık ölümlerinin ardından laboratuvara gönderilen numunelerin incelendiği ve tahlil sonuçlarının temiz çıktığı açıklandı. Geçen cumartesi günü Akçasu Deresi\'ndeki balık ölümlerinin ardından alınan numunelerinin ise inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

İnegöl\'de bu yıl içinde Boğazköy Barajı, Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen balık ölümlerine geçen cumartesi günü Akçasu Deresi de eklendi. Suyu kirli ve kötü kokan derelerdeki toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri derelerde inceleme yaptı, sudan ve balık ölülerinden numune aldı. Son 15 günde görülen balık ölümleriyle ilgili alınan numunelerin tahlil sonuçları da açıklandı.

\'BİREYSEL ATIK KAYNAKLI OLABİLİR\'

Numunelerle ilgili raporları açıklayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, şunları kaydetti:

\"Balık ölümleriyle ilgili numuneler alındı. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu değerlendirme ve izlenimler sonucunda, Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde dönem gereği su kaynaklarının iyice azalması, sulardaki oksijen miktarının azalması, sulara atılabilecek en küçük kimyasal atıkların balıkları etkilediği yönündedir. Şu an için derelere firmalardan veya kurumlardan atılan atıklarla ilgili bir bulgu yok. Kimyasal olarak gözüküyor ama bunla ilgili bulgulara biz daha rastlayamadık. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Bulamadığımız için farklı kanaatler oluşmakta. Vatandaş nezdinde, bu durumu şirketlere bağlamak mümkün değil. Bireysel atılan bazı atıkların olabileceği kanaatindeyiz. Bunlardan kaynaklı olabilir. İlk deremizde yaptığımız incelemenin raporlarını aldık, ağır metal yönünden herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporlar temiz çıktı. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü\'ne de ayrıntılı numuneler gönderdik. Onların sonuçlarını da bekliyoruz.\"

Görüntü dökümü:

-Dereler görüntü

-İlçe tarım müdürü açıklama

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)



