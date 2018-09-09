DHA YURT BÜLTENİ 18

Hatay sınırına obüs ve tank sevkiyatı (2)

VATANDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA ASKERLERİ SELAMLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına sevk edilen fırtına obüsü ve tankları taşıyan askeri konvoy, gece saatlerinde Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Antakya yönüne ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla askerleri selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoyun geçişinden detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI / KIRIKHAN (Hatay),(DHA)

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REJİM HELİKOPTERİ, İDLİB\'TE YERALTINDAKİ HASTANEYİ VURDU: 4 YARALI



SURİYE\'de rejim helikopteri, İdlib\'in güneyinde bulunan Has kasabasında yeraltına inşa edilen hastaneyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Esad rejimine ait helikopter, öğleden sonra Has kasabasında yeraltına inşa edilen Hayat Nabzı Hastanesi\'ne havadan saldırı düzenledi. Saldırıda birçok bölge ile araç zarar görürken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılara, vurulan hastanenin çalışanları tarafından müdahale edildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar saldırıda varil bombasının kullanıldığını öne sürdü.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (3)

‘BU BİR SALDIRIDIR, GEÇECEK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesine yayın yapan Yeni Alanya Gazetesi’nin 51’inci yıl dönümü kutlama törenine katıldı. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na bağlı yaklaşık 50 cemiyet başkanı, protokol üyeleri ve davetliler de yer aldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmalara değindi. Döviz dalgalanmalarının saldırı olduğunu belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu bir saldırıdır, geçecek. Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez Bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üstesinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye’yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah’tan başka kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP’yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli ‘Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz’ diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktırö dedi.

‘ABD İLE SURİYE KONUSUNDA TEMASLARIMIZ VAR’

İdlib konusuna da değinen Çavuşoğlu, “İnsani dramların yaşanmaması, felaketlerin yanı başımızda ortaya çıkmaması için çaba sarf ediliyor. İnsani politikamız gereği, bu çatışmaları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye’yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var. ABD’yle Suriye konusunda da temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası çaba gerektiren bir durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak göç oluşmaması, insanların evlerini terk etmemesi ve yüzlerce insanın ölmemesi için çabamızı sarf edeceğiz. Şu anda bizi sevenlerin ve sevmeyenlerin söylediği, ’Bunu engellerse Türkiye engeller.’ Türkiye’nin Suriye politikasını, Suriye’nin geleceğini düşünen ve teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden şehit veren bir ülke olduğumuz için, herkes Türkiye’ye güveniyorö diye konuştu.

Konuşmaların sonunda tüm cemiyet başkanları, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na kentlerine özgü hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından kutlamalar Neco konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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İSLAHİYE\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15\'inci kilometresindeki Altınüzüm mevkiinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 34 BBC 632 plakalı otomobil, İ.G. yönetimindeki 33 CYC 51 plakalı otomobil ile Altınüzüm kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil koridoru

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-

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POLİS UYGULAMASINDA ELE GEÇİRİLEN BEYZBOL SOPASINDAKİ YAZI ŞAŞIRTTI



ADANA Emniyet Müdürlüğü, 720 polisin katılımıyla \'huzur ve güven\' uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonda ele geçirilen beyzbol sopasının üzerinde, \'Kişisel olaylara müdahale aracı\' (KOMA) yazısı ise dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen \'Adana Huzur ve Güven\' uygulaması, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve narkotik köpekleriyle otomobillerde arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

\'KİŞİSEL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI\'

Uygulama sırasında 2 bin 542 araç kontrolden geçerken, 8 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulandı. 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 150 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, birer adet kalem ve çakmak bıçak, bir adet elektro şok cihazı, 2 adet muşta ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Kontrol sırasında durdurulan bir otomobilde ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki \'kişisel olaylara müdahale aracı\' yazısı ise dikkat çekti. Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallenin gençleriyle sohbet eden Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygumaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulamada yapılan aramalardan görüntüler

- Ele geçirilen malzemeler

- Üzeri yazılı beyzbol sopası

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 266 MB - SÜRE: 04.22

(Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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