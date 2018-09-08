DHA YURT BÜLTENİ 18

İNEGÖL\'DE PENCEREDEN DÜŞEN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde sokakta oyun oynayan çocukları izlerken apartmanın ikinci katının penceresinden düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Rimes Mustafa isimli kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Cerrah mahallesindeki 4 katlı apartmanın 2. Katında ikamet eden Hamada ile Rule Mustafa çiftinin kız çocuğu Rimes Mustafa, evin penceresine çıkarak sokakta oynayan çocukları izlemeye başladı. Oynayan çocukları izlerken dengesini kaybeden çocuk, 6 metre yükseklikten kafa üzeri beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası Hamada tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Acil servisten detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

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TAKLA ATARAK KARAYOLUNU KAPATAN OTOMOBİL SÜRÜKLENEREK YOL KENARINA ALINDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada taklalar atarak karayolunun karşı şeridine geçen otomobilin sürücüsü (22) Oğuzhan Sel yaralandı. Karayolunu kapatan otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından el birliği ile sürüklenerek yol kenarına çekildi.

Alınan bilgiye göre İnegöl\'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Oğuzhan Sel (22) yönetimindeki 16 KRH 18 plakalı otomobil İnegöl köprülü kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil taklalar atmaya başlayıp orta refüjün koruma tellerini yırtarak karayolunun diğer istikametine geçerek ters döndü. Karayolunun tam ortasında duran otomobil ulaşımını kapatırken, kaza sonucunda sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

EL BİRLİĞİ İLE YOLDAN ÇEKTİLER

Karayolunu ulaşıma kapatarak yaklaşık bir kilometre boyunca araç kuyruğu oluşturan araç, çevredeki vatandaşların el birliği ile karayolunun kenarına çekilip, tek şeridin açılmasını sağladılar. Bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle çalışmaları izlediler. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yaralı sürücü 112 Acil Servis ambulansıyla Devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Yaralının görüntüsü

Aracın vatandaşlar tarafından sürüklenmesi

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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İNTİHAR ETMEK İÇİN KAYALIKLARA ÇIKAN GENÇ KURTARILDI

ZONGULDAK\'ta, 23 yaşındaki T.G. kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Boyu 10 metreyi bulan dalgaların arasında kalan genç, AFAD, polis ve 112 Acil ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde, Fener Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla gezmeye çıkan T.G., bilinmeyen bir nedenle kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin arkadaşları durumu ailesine, polise ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, genci ikna etmeye çalıştı. Polisin ve AFAD ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kayalıkların ucuna kadar giden genç, zaman zaman boyu 10 metreyi bulan dalgaların da arasında kaldı. Yüreklerin ağza geldiği anların yaşandığı olayda, T.G. bir sür sonra kayalıklardan yukarıya çıktı. AFAD, 112 Acil ve polis tarafından kayalıklardan alınan T.G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Kayalıklardaki intihar girişiminden detaylar

AFAD, 112 Acil ve polis ekiplerinin çalışmasından detaylar

Gencin kurtarılması

Ambulansa binişi ve hastaneye götürülmesi

Süre: (5:01) Boyut (561 MB)

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/KAMERA: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

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Besni\'de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup Yılmaz, Ramazan Köseoğlu ve Mehmet Köseoğlu tutuklanırken, Yusuf K. ve Yakup K. ise serbest bırakıldı.

Mustafa ÖNDOĞAN / Adıyaman / Besni (DHA)

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LASTİK DEPOSU AEV ALEV YANDI

AKSARAY\'da, lastik deposunda çıkan yangın yakınındaki binalara sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan güvercin yavruları da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Yücel Demirtaş üzerinde bulunan lastik deposunda çıktı. İddiaya göre, atık lastiklerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler metrelerce yükselen alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Bu sırada lastikleri içerisindeki güvercin yuvasını fark eden itfaiye ekipleri, güvercin yavrularını alevlerin arasından kurtardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Lastik deposunun yanması

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

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