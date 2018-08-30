DHA YURT BÜLTENİ 18

DOĞALGAZ HATTI KAZISINDA TOPRAK KAYMASI: 2 İŞÇİ AĞIR YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çorlu\'nun Kazimiye Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İşçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, doğalgaz hattı için kanal kazısı yaparken, toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'u toprak altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göçük meydana gelen bölge

-İşçilerin çıkartılma çalışması

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Bir işçinin çıkarılması

-İşçinin ambulansa alınması

-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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ANAMUR\'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



MERSİN\'in Anamur ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Caddesi Otogar Kavşağı\'nda meydana geldi. Sultan Alaaddin Mahallesi yönünden belediye yönüne ilerleyen İ.Ş. (56) yönetimindeki 42 LB 026 plakalı hafif ticari araç, Y.D. (41) yönetimindeki 33 T 2032 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan N.O. (64), N.Ö. (67) ve G.S. (61) ile taksi sürücüsü Y.D. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden genel ve detaylar

- Yaralılar ambulansa alınırken

- Polislerin inceleme yapması

- Röportajlar

SÜRE: 02\'43\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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TRAMVAY İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI



GAZİANTEP\'te, tramvay ile çarpışan hafif ticari araçtaki Cuma Deniz yaralandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, öğleden sonra Pancarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Deniz yönetimindeki 27 BTH 53 plakalı hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi. Araca, Salih Bayındırlı\'nın vatmanlığını yaptığı tramvay çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücünün kuzeni Cuma Deniz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Cuma Deniz\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Deniz\'in ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler ifadesini almak için Ömer Deniz\'i polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil ve tramvay

- Polis ekipler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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BAKAN KASAPOĞLU: NE MUTLU Kİ, MALAZGİRT RUHU İLE DUMLUPINAR\'I BERABER YAŞIYORUZ



KÜTAHYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy\'de yapıldı. Törenlere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, \"Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar\'ı beraber yaşıyoruz\" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kütahya\'daki ilk tören, sabah valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy\'de devam edildi. Buradaki törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Zafertepe Abidesi\'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi\'nden \'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya\' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİ İLERİ HEDEFLERE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin 96\'ncı yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın onurunun yaşandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

\"Hepimiz biliyoruz ki, Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ne mutlu bize ki, bu muhteşem zaferlerden ikisinin yıl dönümünü peş peşe kutlama fırsatına erişiyoruz. Malazgirt ruhu ile Dumlupınar\'ı beraber yaşıyoruz. 1071\'de Sultan Alparslan\'ın bizlere vatan kıldığı bu topraklar, 1922\'de Gazi Mustafa Kemal\'in Büyük Taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillenmiştir. Ahlat\'tan Söğüt\'e, Söğüt\'ten Dumlupınar\'a uzanan bu kutlu yol boyunca değişmeyen tek şey, milletimizin azmi, cesareti ve iman gücüdür. Ülkemizi demokrasiyle, hukukla, adaletle, merhametle ileri hedeflere taşımakta kararlıyız. Türkiye\'nin yükselişinden rahatsız olanların önümüze çıkarabileceği engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız. Unutmayalım, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye, bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olan bazı güçleri rahatsız ediyor. Dumlupınar\'da topla, tüfekle vatanımızı işgale yeltenen emperyalist zihniyet, bugün de yine türlü yollarla üzerimize geliyor. Fakat Türkiye\'yi mağlup edeceğini zannedenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimizin eğilmeyen başı sayesinde her seferinde hezimetle karşı karşıya kalıyor.\"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törene katılanlar

-Bakan Kasapoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

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