DHA YURT BÜLTENİ-18

1)KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUSUNU KUCAĞINDA HASTANEYE TAŞIDI

SİVAS\'ta özel halk otobüs şoförü Özkan Şen, kalp krizi geçiren yaşlı bir yolcuyu otobüsüyle hastaneye götürüp, kucağında acil servise taşıdı. Olay araç içi kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde, tren garı yakınlarında yaşandı. Kümbet-Üniversite seferi yapan 58 H 0050 plakalı özel halk otobüs şoförü Özkan Şen, tren garı önünden yolcuları aldıktan sonra istikametine devam etti. Bu sırada arkada oluşan hareketliliği gören Şen, yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Yolculara yanında bulunan sudan vermelerini ve yaşlı adamın çevresini açmalarını isteyen şoför Şen, yaşlı adamı bir an önce hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıktı. Şen, hemen yakınlardaki bir özel hastaneye otobüsünü çekti. Hastane önünde sedye gelmesini beklemeden yolcuyu kucağına alarak acil servise taşıdı. Bu anlar araç içi ve araç dışı kameralarına yansıdı. Hastanenin, ismini açıklamadığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Otobüs kemarasına yansıyan görnütüler

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

=================================================

2)BURSA\'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ

BURSA\'da yaşayıp, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yoluna geçmesiyle Bursa- İzmir yolunda uzun kuyruklar oluştu.Bayram tatilini Bursa dışında geçirenler, dönüş için yola çıkınca İzmir- Bursa ve Çanakkale- Bursa yollarında araç yoğunluğu meydana geldi. Bursa yolunun Karacabey mevkisinden Bursa güzergahına doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Bursa\'yı İzmir ve Balıkesir\'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa- Karacabey yolunda sürücüler, saatlerce trafikte kaldığını söyledi. Çanakkale ve İzmir yönünden İstanbul\'a gitmek isteyen sürücüler, Karacabey yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM\'den itibaren Uluabat Mahallesi\'ne kadar yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karacabey Bölge Trafik ekipleri de 9 günlük tatil nedeniyle tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi\'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bıraktı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yolda trafik yoğunluğu

-Detalar

Haber/Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

===================================================

3)KURBAN BAYRAMI DÖNÜŞÜ BOLU\'DA TRAFİK RAHAT

KURBAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşmasına neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son gününde oluşabilecek yoğunluğa yakalanmamak için dün yola çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde dün başlayan yoğunluk, bugün daha hafif bir şekilde devam etti. Özellikle otoyolun Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde yoğunluk oluştu. Akıcı yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli çıkışında da devam etti. Tatilin son gününde sürücüler TEM\'in Bolu kesiminde sıkıntı ile karşılaşmadan yola devam etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.29-Boyut: 168 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

===================================================

4)RUS SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE, ÇANAKKALE BOĞAZINDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı \'Admiral Grigorovich\' ve 490 bordo numaralı \'Admiral Essen\' savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden bugün saat 13.30’da Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı \'Admiral Grigorovich\' ve 490 bordo numaralı \'Admiral Essen\' savaş gemileri saat 15.30’da peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru açılmak üzere yol aldı.

Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika 8 saniye. 236 MB.

=================================================

5)TATİL ÇARPTI, HASTANELERE AKIN ETTİLER

SAKARYA\'nın Karasu ilçesi bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğrarken, 65 bin olan nüfusunun 10-15 kat arası arttığı tahmin ediliyor. 2 günde kusma, mide bulantısı ve güneş çarpması şikayetiyle 3 bin 362 kişi hastanelere başvurdu. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu içme suyu ve gıdalardan kaynaklı bir rahatsızlık olmadığını, güneş altında ve denizde çok zaman geçirenlerin rahatsızlandığını söyledi.

Karasu\'da, Kurban Bayramı tatilinde daha önce görülmemiş bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul, Kocaeli, Bolu, Düzce gibi civar iller ve Türkiye genelinden binlerce tatilci tatil için Karasu\'ya geldi. İlçede 65 bin olan nüfusun bayram tatili sürecinde 10-15 kat arttığı tahmin ediliyor. İlçedeki otel, pansiyon, apart ve günlük kiralık dairelerin tamamı doldu. Tatile gelen binlerce vatandaş akın edince bakkal, market, eczane ve fırınlar yetersiz kalırken, ilçe hastanesindeki acil servis adeta alarm verdi. Perşembe ve Cuma gününde 3 bin 362 kişi kusma, ishal, mide bulantısı, güneş çarpması şikayetiyle acil servislere başvurdu. Hastanede personel yetersiz kalınca kent merkezinden 4 doktor destek olarak ilçe hastanesinde görevlendirildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, \"Karasu ilçesinin nüfusu resmi kayıtlara göre 65 bin olmasına rağmen 9 günlük tatil sırasında 10-15 kat arttığı resmi olmayan kaynaklara göre açıklanmaktadır. Dolayısıyla aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere, aşırı sıcağa bağlı dehidratasyon vakaları ve saklama koşullarını kaybedebilen besinlerle oluşabilen gastroenterit vakaları hastanemize başvurmaktadır. Hastaların hepsi kısa süreli müşahedede tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir.\" diye yazılı açıklamada bulundu.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, 2 günde 3 bin 362 kişinin benzer şikayetlerle hastaneye başvurmasıyla ilgili olarak, \"Hastaneye başvuran vatandaşların durumu içme sularından veya gıdalardan kaynaklanan bir şey değil. Yazlıkçı geldiği zaman 3-5 saat hem güneşte hem 3-5 saat suda kalıyor. Bu bunları olumsuz etkiliyor. Birden güneşe çıktığınız zaman, birden 4-5 saat suda kaldığınız zaman yada havuzda kaldığı zaman tabi ki rahatsızlanıyorlar. 1 milyon nüfuslu yerde bin kişinin 2 bin kişinin hastaneye gitmesi de normal diye düşünüyorum. Dün Sağlık İl Müdürümüz 6-7 saat burada kaldı. Bu konuları görüştük, yani sağlıkla ilgili sularla ilgili herhangi bir şey yok. İnsanların birden hem güneşe çıkması, hem de uzun süre suda kalmasından kaynaklanan olaylar. 4 tane pratisyen ve 1 tane uzman doktor destek geldi. Başhekimimiz de burada ayrılmadı buradan.\" dedi.

Günlük nüfusun 700 bin ile 1 milyon arasında değiştiğini söyleyen İspiroğlu, \"Karasu, Sakarya\'nın turizmde ve Türkiye\'ye ve dünyaya açılan kapısı konumunda. Yaz aylarında özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla çok yoğun bir sezon yaşamaktayız. 1 milyona yakın kişiyi Karasu\'da ağırlamaya çalışıyoruz. Tatilcilerin burada rahat yaşamaları için, rahat tatil yapabilmeleri için, güneşlenmeleri için kumsalda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 24 saat esaslı çalışıyoruz. 700 ile 1 milyon arasında değişiyor nüfusumuz. Zor oluyor, özellikle marketlerde ilk günlerde gıda maddesi kalmıyor, bunun yanında fırınlarda ekmek kalmıyor. Bunun tedbirlerini tabi alıyoruz. Tatilin 9 gün olması bir de büyük metropollere yakın olmamız, 2 saatte vatandaşımız Karasu\'ya geliyor, 10 saatte 15 saatte Antalya\'ya gitmek yerine. 25 bine yakın yazlık konutumuz var. İnsanlar bir de işi olduğunda ailesini, çoluk çocuğunu burada bırakıyor. Hafta içi işine gidiyor, hafta sonu tatiline geliyor. Özellikle 10 kilometre şehir merkezinde 40 kilometre de ilçe genelinde sahili var, eşsiz bir güzellikte kumsalımız var. Belki dünyanın en güzel kumsalı burada.\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Sahilden görüntü

Tatilciler yüzerken

Belediye başkanı röp

İtfaiye grup amiri röp

Sahil şeridi geniş görüntü

Kent merkezinden görüntü

Hastaneden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera Aziz GÜVENER/ADAPAZARI/DHA