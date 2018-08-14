DHA YURT BÜLTENİ 18

OTOMOBİL TÜNELDE YANDI, MAHSUR KALAN 100 KİŞİYİ İTFAİYE TAHLİYE ETTİ

İZMİT\'te, TEM Otoyolu Korutepe Tünelinde bir otomobil alev aldı. Tüneli bir anda dumanlar kaplayınca araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 vatandaşı itfaiye ekipleri tünel dışına tahliye etti.

Olay saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli\'nde meydana geldi. Cemil Dilek idaresindeki 41 RZ 165 plakalı otomobilin motorundan tünel çıkışına yaklaşık 50 metre kala dumanlar yükselmeye başladı. Cemil Dilek\'in aracını yol kenarına çekmek istediği sırada da motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Tünelde yanan araç nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Tüneli dumanlar kaplayınca vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 vatandaşı tünel dışına tahliye etti. Yanan araç söndürüldükten sonra dumandan etkilenen 1 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yanan araç çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan araç

-Görgü tanıkları röp

-Tünel içinden

-Dumandan etkilenen vatandaşlardan görüntü

-Tünel içinde biriken vatandaşların görüntüsü

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Dinçer AKBİR/İZMİT

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KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ



AMASYA\'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 haftalık asker, Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi (20), Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyünde toprağa verildi.

Amasya 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda 2 hafta önce vatani görevine başlayan Tolga Dombaycı, önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Revire kaldırılan Tolga Dombaycı, ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Tolga Dombaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Şehit Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, memleketi Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyüne getirildi. Şehidin cenazesi helallik için evinin önüne götürüldü. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan anne Zeynep ve baba Mehmet Dombaycı, güçlükle ayakta durdu. Helallik alınarak dua edilmesinin ardından Tolga Dombaycı\'nın cenazesi köy camisine getirildi. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Tolga Dombaycı\'nın cenazesi, Zonguldak Müftüsü Rüstem Can\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri törenle aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocuğun hastaneye getirilişi

Annesinin şok geçirmesi

Hastaneden detaylar

Olay yerinden detaylar

Süre: (2:15) Boyut: (252 MB)

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK

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KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki Mehmet Atik akıntıya kapıldı. Etrafta bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Atik, yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Olay öğleden sonra Akçakoca Kale mevkiindeki halk plajında meydana geldi. Mehmet Atik dalga olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Mehmet Atik bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mehmet Atik\'in çırpınışlarını gören vatandaşlar, Atik\'i denizden çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine plaja gelen 112 Acil ekibi uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Mehmet Atik\'i hayata döndürmeyi başardı. Mehmet Atik kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ile çekilen görüntüler, şahsa kalp masajı yapılırken...

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)

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ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA KALARAK ÖLEN BABA, TOPRAĞA VERİLDİ

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamirat sırasında tek katlı kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Hacı Gümüştaş (56) köyünde toprağa verildi.

Bursa\'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Hacı Gümüştaş, ortanca kızı Sevda Gümüştaş\'ın 18 Ağustos olarak planlanan düğünü için memleketi Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarı Ekecik köyüne geldi. Hacı Gümüştaş, dün akşam saatlerinde kızı Serap Gümüştaş (19) ile birlikte köydeki evinin yanına yaptığı yeni odanın çatısını tamir etmeye başladı. Tamiratı bitiren baba ve kız odanın içine girdiği sırada üzerindeki toprağa dayanamayan tavan, baba ve kızın üzerine göçtü. Köylülerin yardımıyla göçük altından çıkarılan baba ve kız ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Serap Gümüştaş ise tedaviye alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde otopsisi yapılan Gümüştaş’ın cenazesi köyüne getirildi. Gümüştaş\'ın cenazesi helallik almak için evinin önüne getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi. Gümüştaş, köy meydanında düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Serap Gümüştaş’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Tavanı göçen binanın görüntüsü

-Babadan geriye kalan ayakkabılar

-Cenazenin getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-Uğurlanışı

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ(Sivas), (DHA)

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DEPREMİ BİREBİR YAŞATAN MÜZE

TÜRKİYE\'de bir ilk olma özelliğini taşıyan İzmit\'te yapılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, depremi ve deprem sırasında yapılacakları gelecek nesillere öğretmek ve depremlerde can, mal kayıplarını en aza indirme konularında bilinçlendirme sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 17 adımda, 45 dakikada gezilebilen deprem müzesinin deprem gerçeği konusunda bilgiler verdiğini söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından 19 Mart tarihinde Cephanelik bölgesinde bin 740 metrekarelik alanda yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak adına ve deprem hakkında bir farkındalık yaratmak üzere hayata geçirilmiş bir farkındalık müzesi 17 tematik adımdan oluşan müzede bulunan deprem simülatöründe depremi, sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla birebir yaşayanlar dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. Simülasyon odasının ardından o gecenin sabahına doğru yolculuk yapılıyor. Depremde yaşanmış bir 3 boyutlu evin bulunduğu sokakta geçiliyor. İzmit ve Gölcük\'ten çekilen dev fotoğraflarla bir depremin yaşandığı evin içine giriliyor.

17 ADIMDA GEZİLEBİLİYOR

Deprem müzesinin 17 adımda gezilebildiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Türkiye\'mizdeki depremle ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleriyle burayı şekillendirdik. Burası 17 adımda 45 dakikada gezilen bir müze ve aynı zamanda dökümantasyon merkezi, eğitim ve farkındalık merkezidir. 17 adım 17 Ağustos\'tan geliyor. 45 dakika da 45 saniyeden geliyor. Burada deprem gerçeğinin bilimsel temellerinden başlayıp dünya var olduğundan beri kayıtlı depremlerin tümünün bilgilerinin olduğu, depremin oluş mekanizmaları, dünyanın hareketleri ve deprem sarsıntısıyla simülasyon odası ve depremle ilgili görsel olarak zenginleştirilmiş dünyadaki afetlerde canlı ve seslerin olduğu bir farkındalık yaratma adımıdır. Kocaeli\'nde arama kurtarma, medikal müdahale, seyyar ambulans, helikopter ambulans gibi Kocaeli bu konularda çok iyi konuma geldi ve Türkiye\'de buna yakındır. Ancak eksikliklerimiz var. Hala depremden yorulan çarpık yapılaşmış, plansız yapılaşmış bölgelerimiz var. Riskli olan binalarımızı yıktık. Ağır hasarlı kalmadı ama orta hasarlı olup depremde yorulmuş çok da içimize sinmeyen gecekondu bölgelerimiz, risk alanlarımız var. Bu konularda daha hızlı hareket etmeliyiz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müzeden görüntüler

3 boyutlu evden görüntüler

Görsel efektlerle doğa olaylarının anlatıldığı oda

Müzenin içerisinden görüntüler

Başkan ile röp.

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT

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AFYONKARAHİSAR\'DA DOLAR BOZDURDULAR

AFYONKARAHİSAR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Mustafa Arslan, halkı ABD mallarını boykot etmeye, ellerindeki doları da liraya çevirmeye davet etti.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluları Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı üzerine yanlarında getirdikleri dolarları bozdurup ABD mallarını boykot çağrısı yaptı. PTT önünde toplanan grup adına açıklama yapan Platform Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Türkiye\'ye yönelik ekonomik saldırıları telin etmek ve aldıkları kararları deklare etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

ABD\'nin krizin ve şiddetin merkezi olduğunu söyleyen Arslan, askeri ve siyasal anlamdaki saldırılar karşısında dik duran bir Türkiye gören emperyalist güçlerin saldırılarını şimdi ekonomik ve psikolojik alana kaydırdığını belirtti. Arslan, şunları söyledi:

\"10 Ağustos dolar darbesi de tamamı ile ekonomik ve psikolojik saldırının bir sonucudur. Bugüne kadar emperyalizm devletleri hedef alırken artık bireyleri hedef almaya başlamıştır. Küresel emperyalizmin öncüsü ABD, kendi yaşadığı bütün krizleri gizlemek için dünya devletlerine savaş açmış durumdadır. Küresel emperyalist ABD\'nin gerek ekonomik anlamda gerekse de siyasi anlamda kendi içerisinde yaşadığı krizler, ekonomik bir boşluk oluştururken kendince yeni ittifaklar oluşturmaya çabalamaktadır.\"

BOYKOT ÇAĞRISI

Mustafa Arslan, platform olarak, tüm halkı ABD mallarını boykot etmeye ve yerine alternatif ürünleri tercih etmeye, yastık altı altın ve dolarları Türk Lirası\'na çevirmeye davet ettiklerini söyledi.

Bazı katılımcıların yanlarında getirdikleri dolarları yırttığı basın açıklamasına Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Karakol, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın destek verdi. Basın açıklamasının ardından platform üyeleri döviz bürosuna ve kuyumculara giderek toplu olarak altın ve dövizlerini bozdurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-PTT önünde toplanan platform üyelerinden detay

-Açıklama alanındaki dövizlerden detay

-Vatandaşların dövizleri yırtarak yerlere atmasından detay

-Arslan\'ın konuşması

-Platform üyelerinin döviz ve altınlarını bozdurmasından detay

-Genel detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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BARAJ SULARI ÇEKİLDİ, 5 YIL SONRA KÖY ORTAYA ÇIKTI

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde kurulan Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

Kürtün ilçesinde Gelevera deresi üzerine 2013 yılında inşa edilen 144 metre gövde yüksekliğine sahip Gökçebel Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle Sapmaz köyü sular altında kaldı. Cami, evler ve çeşmelerin su altında kaldığı köy yeni yerleşim yerine taşındı. Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

EVİNİ GÖRDÜ, AĞLADI

Sapmaz köyünün eski yerleşim yerinin 5 yıl sonra yeniden ortaya çıktığını görmek için baraj bölgesine gelen İbrahim Karavela (71) terk etmek zorunda kaldığı evini görünce gözyaşlarını tutamadı. Karavela, “Keşke yıkılsaydı da evimi görmeseydim. Evimi böyle görünce içim sızladı. Gördükçe ağlıyorum. Orada anılarım var. Ben orada doğup, büyüdüm” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baraj detayları

Ortaya çıkan köy detayları

Köylülerden detay

İbrahim Karavela ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR GÜMÜŞHANE DHA



