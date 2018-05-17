DHA YURT BÜLTENİ-18

Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğü\'nün konuğu oldu

BİLECİK Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti.

Pols kıyafetleri giyen engelli öğrenciler ilk olarak İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal\'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Namal\'ın makam koltuğuna oturan öğrenciler daha sonra Mobese kamera izleme odasını gezdi, telsizden anons yaptı. Trafik ve Çevik Kuvvet şubelerini de ziyaret eden öğrencilerden bazıları motosikletli polis timleri tarafından gezdirildi, bazı öğrenciler de TOMA aracına bindi.

Bilecik Özel Eğitim Okulu Müdürü İbrahim Aydoğar, ziyaretle ilgili olarak, \"Emniyet Müdürlüğü\'nden kıymetli müdürlerimiz sağolsunlar bizleri en iyi bir şekilde ağırladılar. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

- Öğrencilerin İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal\'ı makamında ziyaret etmeleri,

- Kamera izleme odasının gezilmesi ve telsizle anons edilmesi,

-Öğrencilerin TOMA aracına binmeleri, motosikletle gezdirilmeleri

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK / DHA

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Pamukkale\'de freni boşalan kamyon devrildi



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada park halindeki 3 otomobil zarar görürken, kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu Gökpınar Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Karaçomak\'ın kullandığı 20 AAJ 223 plakalı mıcır yüklü kamyonun freni seyir halindeyken boşaldı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarında devrilerek park halindeki 3 otomobile ve bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karaçomak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Devrilen kamyondan görüntü

-Polislerden ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Muğla merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı



MUĞLA merkezli toplam 13 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY\'nin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini tespit ettiği Genç Prizma Derneği üyelerini yakalamak için Muğla merkezli toplam 13 ilde bugün operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve polis okulları ile askeri liselere yetiştirilmiş örgüt üyelerini yerleştirmeye çalıştığı belirlenen 17 dernek üyesinden 11\'i yapılan operasyonda yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki sorguları sürüyor. Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA)

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Edirne\'de Ramazan çadırında ilk iftar

EDİRNE Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Selimiye Camii yanındaki sokakta kurulan iftar çadırında ücretsiz olarak bin kişiye iftar yemeği dağıtıldı.

Ramazan ayı nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Selimiye Camii\'nin yanındaki sokak üzerine bin kişilik iftar çadırı kurdu. İlk iftar yemeğine Edirne Valisi Günay Özdemir, 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Salim Afgün, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan ve daire müdürleri katıldı. Edirne Valiliği tarafından karşılanan ilk gece iftarında vatandaşlara çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı menüsü ikram edildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye\'de en geç Edirne\'nin iftar yaptığını ifade ederek, \"Ramazan bütün Müslümanlara, insanlığa hayırlı olsun. Özellikle Filistin\'de şehit olan Müslümanlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Onlar böyle bir Ramazan gününde mücadele içerisinde İslam\'ın ve Müslümanlığın yüz akı için mücadele ediyorlar. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Edirne\'de dün geceki Selimiye Camii\'nde ciddi bir cemaat vardı, bütün camilerimiz yine heyecanlı ve insanların Ramazanı heyecanla yaşamasına sebep oldu. Bugün ilk iftarımızı aynı mutluluk ve heyecanla yapıyoruz. Tüm Edirnemize ve ülkemize hayırlı olsun\" dedi.

Ezanın okunmasının ardından çadırda bulunanlar Ramazan ayının ilk orucunu dualar eşliğinde açarak iftar yaptı.

Görüntü Dökümü:

-İftar çadırı

-Sırada bekleyenler

-Yemek alanlar

-Çadırdaki kalabalık

-Vali ve protokol masası

-Vali Özdemir röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-