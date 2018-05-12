DHA YURT BÜLTENİ-18

Malatya\'da otoparkta kavga: 1 ölü, 1 yaralı



MALATYA\'da husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle otoparkta çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız (55) öldü, Emin Özdemir ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak\'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız ile Emin Özdemir yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Feyzullah Yıldız doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, Özdemir\'in tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan şüpheliler M.Y. ve Z.K. tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayın yaşandığı otoparkta ekipler boş kovanlara el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detaylar

- Polislerin incelemesi

- Çevreden detaylar

- Otoparktan görüntü

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Üzerlerine yıldırım düşen 2 kardeşten diğeri de öldü

Malatya\'nın Yazıhan ilçesinde, dün hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ölen Halil Öztürk\'ün (19) yanındaki kardeşi Dayip Öztürk (17) de hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mevkiinde meydana geldi. Merada hayvan otlatan Halil ile Dayip Öztürk kardeşlerin üzerlerine yıldırım düştü. Halil Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirirken, Dayip Öztürk ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dayip Öztürk de bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öztürk kardeşlerin cesetleri otopsi için morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracına bindirilişi

- Güçlü Mahalle Muhtarı Hulusi Yazgan röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Çöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdiler

ESKİŞEHİR\'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, Muğla\'nın Datça ilçesinde keyifli bir performans sergiledi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalılardan tam not aldı.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından düzenlenen \'Can Yücel Kültür Sanat Festivali\', Eskişehir\'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan, Eko Şov Ritim Grubu\'nun konseriyle renklendi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalılar\'ın beğenisini topladı. Cumhuriyet Meydanındaki ilginç konseri, yüzlerce kişi izledi. Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde, 22 kişiden oluşan grup, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Çöp kovalarını davul, kürekleri ise zil gibi kullanarak izleyicileri coşturan grup, Erkin Koray\'ın \'Çöpçüler\' şarkısını da seslendirdi. Org ve flüt desteği ile repertuarlarını zenginleştiren ve programlarında günümüzün sevilen eserlerine de yer veren grup, alkış topladı. Konserin sonunda temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdiği, 1 Mayıs Marşı\'na izleyenler de katılınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Programın sunucusu tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez, Eko Şov Ritim Grubu\'nu sahneye davet ederken..

- Temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu\'nun konserinden görüntüler

- Cumhuriyet meydanını dolduran izleyiciler,Eko Şov Ritim Grubu\'nun ezgileri ile eğlenirlerken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Karaman sele teslim oldu

KARAMAN\'da bugün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur yağışı hayatı felç etti. Sel nedeniyle yolda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaklaşık 20 ev ve iş yerini de su bastı.

Karaman\'da bugün öğleden sonra aralıklarla yağmur yağdı. Ardın da yaklaşık 1 saat aralıksız devam eden yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Araçlarıyla yolun ortasında kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlarda suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur yağmasından detay

- Caddelerin sular altında kalması

- Mahsur kalanlar

- İtfaiyenin yardımı

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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MHP\'li Sarı: Darbe girişimine hepimiz şaştık kaldık

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Mehmet Sarı, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili Amasya’da yaptığı açıklamada “Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyorö dedi.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Amasya Milletvekili Mehmet Sarı, Amasya milletvekili seçilmek için yaptığı aday adaylığı başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu. MHP İl Başkanlığı\'nda açıklamalarda bulunan Mehmet Sarı, FETÖ/PDY ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye 3 yıl önceki gibi bir durumda değil, ekonomik, sosyal, siyasi şartlar tamamen değişti. Ülkemiz, milletimiz, partimiz fırtınalı okyanuslardan geçti. Millet olarak başımızdan çok büyük belalar geçti. Önce partimizin içi adeta karıştırılmaya çalışıldı. Sonra operasyonun hedefi olarak baktılar MHP’yi pek fazla karıştıramayacaklar, operasyonun şeklini değiştirdiler. Küresel güçler ülkeye operasyon yapmaya karar verdiler. Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyorö diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI VAR

24 Haziran seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Sarı, “Bu seçimde aynı zamanda bir ilk daha yaşanacak. Partiler hilesiz ittifak yaparak seçime girecekler. Seçimde MHP ile AK Parti ittifakından oluşan Cumhur İttifakı; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan bir de Millet İttifakı var. Hayatım boyunca Peygamber Efendimizin ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir’, sözünü kendime düstur edindim. Ben arkadaşlarımla birlikte hayırlı bir insan olabilmek için şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı bir hizmet verebilmek için yeniden yola çıktığımı ifade ediyorum. Takdir genel merkezimindirö dedi.

Toplantı sonrası Mehmet Sarı, esnafı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-MHP MYK üyesi sarı esnaf ziyaret detay

-MHP il binası Mehmet Sarı karşılama detay

-Açıklamaları

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:33 dk) - (BOYUT 508 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)



