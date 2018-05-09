DHA YURT BÜLTENİ-18

Van\'da terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

VAN\'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Van\'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen \'Şehit Jandarma Er Mehmet Sevim Operasyonu\'nda, terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması KCK\'ya büyük darbe vuruldu. Kent merkezindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 10 cep telefonu, 9 sim kart, 5 hafıza kartı, 1 MP3 oynatıcı, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 37 CD, 3 video kamera, 5 video kaseti ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

-Ele geçirilen malzemeler

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Çorum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı



ÇORUM merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum polisi FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto\' yapılanmasına yönelik Şırnak, İstanbul ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt ile ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 1 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 8 astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen 2 öğrenci ve mahrem imam oldukları iddia edilen 2 ihraç öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden, emniyette işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Karabük\'te FETÖ\'nün \'hijyen evi\'ne operasyon: 23 gözaltı



KARABÜK\'te, FETÖ/PDY\'nin \'hijyen evi\' olarak adlandırdığı evlere yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY\'nin \'hijyen evi\' olarak tabir ettiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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Besni\'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı



ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eski Besni ilçesi Ören mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Enver Yılmaz yönetimindeki 31 GT 266 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kasım Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Polislerin önlem alması

-Trafik akışının sağlanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşadı (3)

EŞİNE 35 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Denizli\'de, B.P., erkek öğrencisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği eşi E.P.\'den Denizli 2. Aile Mahkemesi\'nde geçen 6 Mart\'ta boşandı. Mahkeme, E.P.\'yi eşine 15 bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere toplam 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

DENİZLİ, (DHA)

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