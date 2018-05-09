DHA YURT BÜLTENİ-18

Terhisine 13 gün kalan askeri bıçakla öldüren kişi asker kaçağı çıktı (2)

TUTUKLANDI

Osmaniye’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, \'omuz atma\' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk\'ü bıçaklayarak öldüren Veli Can Akın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, Osmaniye F Tipi cezaevine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA)

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MUMF, MUHTEŞEM BİR KONSERLE KAPANIŞ YAPTI



MERSİN\'de bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, MDOB Orkestrası ve Korosu ile harika bir kapanış yaptı.

Konsere Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve sanatseverler katıldı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'ne çıkan Türkiye\'nin en köklü orkestralarından Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev bir kadroyla gerçekleştirilen festival kapanış konserinde Gershwin, E. Grieg ve Kıvanç Tepe\'nin eserleri seslendirildi. Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Kıbrıslı usta piyanist Rüya Taner, G. Greshwin\'in \'An American in Paris\' ve G. Grieg\'in \'Piyano Konçertosu\'nu seslendirirken, konserin ikinci bölümünde yer alan Kıvanç Tepe\'nin \'Bu Vatan Bizim Oratoryosu\'nu ise MDOB Korosu ve solist sanatçılar Gökçe Nur Semerci, Onur Polat ve Hasan Berk seslendirdi. Eserinin anlatıcılığını Mersin Operası\'nın usta rejisörlerinden Kenan Korbek yaptı. Konserin koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.

Konserde konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, \"14 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında 24 gün süren bir müzik ve dans şöleninin kapanış konserinde, 190 yıllık geçmişiyle kıvanç duyduğumuz, ülkemizin en köklü orkestrası olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası\'nı ve MDOB Orkestrası\'nı Mersinli sanatseverlerle buluşturduk. Kapanış konserimizi bu iki güçlü orkestranın oluşturduğu dev bir kadroyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir konser için şefimiz Binbaşı Tarık Tal\'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

190 yıllık bir geçmişi olan TSK Armoni Mızıkası Orkestrası ile MDOB Orkestrası ile Korusu, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Salondaki seyirciler

- Sahne performansı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

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15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, 13\'ÜNCÜ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ADANA\'da, 15 yaşındaki Asude Karaevren, site içerisindeki evlerinin 13\'üncü katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi 75492 Sokak\'ta bulunan site içerisindeki apartmanın 13\'üncü katında meydana geldi. Apartmanın 13\'üncü katındaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bırakarak toprak zemine düşen Asude Karaevren, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların uzun süre müdahalede bulunduğu genç kız, kurtarılamadı. Genç kızın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

GERİYE FULARI KALDI

Asude Karaevren\'in düştüğü apartman bahçesinde inceleme yapan ekipler, genç kıza ait siyah bir fular buldu. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Karaevren\'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın, evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bırakmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Karaevren\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanın dış görüntüsü

- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması

- Arkadaşlarının üzüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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SOKAK ORTASINDAKİ ÇİFTE CİNAYETİN ZANLISI TESLİM OLDU

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı dünürlerini öldüren Mehmet Özkılıç (63) memleketi Kırıkkale\'de polise teslim oldu. Öldürülen çiftin vurulma anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçen 28 Nisan saat 15.30 sıralarında Ulucami Mahallesi Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Özkılıç, bilinmeyen bir nedenle sokakta dünürleri Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkılıç belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya\'yı vuran Mehmet Özkılıç, yerde eşinin üzerine kapanan Mustafa Kaya\'ya da ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya çiftini ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Çift, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, cinayet anının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, Özkılıç\'ın bugün memleketi Kırıkkale\'de polise teslim olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)