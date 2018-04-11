DHA YURT BÜLTENİ- 18

Eve alkollü gelmesine tepki gösteren eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçakladı



KARAMAN\'da eve alkollü gelmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren eşi Nesli Bahar (37), oğlu Alparslan Bahar (18) ve kayınpederi Ali Bahar\'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), jandarma tarafından gözaltına alındı. 1.55 promil alkollü olduğu belirlenen Savaş Bahar, gözaltına alınırken pişman olduğunu söyledi.

Olay, saat 19.40 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Savaş Bahar\'a eşi Nesli Bahar ve kayınpederi Ali Bahar tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi, oğlu ve kayınpederini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alparslan ve Ali Bahar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan Savaş Bahar ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Bahar,, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken pişman olduğunu söyledi. Bahar\'ın yapılan kontrollerinde 1.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Savaş Bahar\'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Hastane ve jandarmadan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Şanlıurfa\'da kurtuluş günü okullar tatil, otobüsler ücretsiz



ŞANLIURFA Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi ise kutlamalar kapsamında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü 11 Nisan nedeniyle Çarşamba günü eğitim kurumlarının edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, \"11 Nisan 1920\'de Şanlıurfa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunu ve bu şanlı kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize anlatmak, kurtuluş zaferini hissetmelerini ve anlamalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak önem arz etmektedir. Bu vesile ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa\'mızın şanlı kurtuluş gününde eğitim ve öğretimde tüm okullarımız bir günlüğüne tatil edilmiştir\" ifadelerine yer verildi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 11 Nisan Kurtuluş Bayramı\'nda şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

ŞANLIURFA, (DHA)

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\'Kardeşim İçin Der\'a\' filminin galası Suriye\'de yapıldı



KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'nın da destek verdiği \'Kardeşim İçin Der\'a\' filminin galası, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla Suriye’nin Çobanbey beldesinde yapıldı.

Suriye’nin Dara kentinde, ülkede başlayan olayların konu alındığı Suriye’de yaşanan gerçek hikayelerin senaryolaştırıldığı filmin ekibi, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’nin Çobanbey beldesine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravzanur Kavakçı Kan, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici ile film ekibinin de aralarında bulunduğu davetliler, AFAD Lojistik Merkezi\'nde düzenlenen galaya katıldı. TRT\'nin desteğiyle çekilen filmin yönetmeni Murat Onbul, filmin çok fazla zamanının olmadığı bir dönemde çekildiğini belirterek, \"Bu zamanı iyi kullanmak için elimizden geleni yaptık. Ama bölge şartları ve bölge halkı bize çok yardımcı oldu. Gaziantep ve Cerablus\'ta iş yapmak için verimli yerlerdi. Daha pratik olabilmesi için verimli yerleri iyi kullandık. Yoğun bir çalışma oldu\" dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise TRT’nin desteğiyle çekilen filmin Suriye\'yi anlatan film olma özelliği taşıdığını ifade ederek, \"Suriye’nin içerisine anlatan bir eser henüz sinemaseverlerle buluşmamıştı. Çünkü bizim bu bölgeye anlamamız için bu kadar gücü anlamamız için hiç kimse bu hayatta kendi isteği ile vatansız, kalmaz. Vatansız kalmak bir seçim değildir. Bir zorlamadır. Bu bölgede olanlar zulüm ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bunun ilk başlangıcı nasıl başladı. Suriye\'de nasıl başladı. Dera\'da nasıl başladı, neler yaşandı? Esad\'ın zulmünü anlatan bir film yapma fikri ortaya çıktı. Bunun senaryosu yazıldı. Biz de TRT olarak buna destek verdik. İşin yapımcısı biz değiliz, gerçekten yönetmenimiz, yapımcılarımız ve oyuncularımız güzel bir iş çıkarttılar. 13 Nisan Cuma günü film vizyona giriyor. Sinemasever ve izleyicilerle buluşacak. Bu filme izleyicilerine rağbet göstereceğini inanıyoruz. Galasını da şu anda Suriye\'de yapıyoruz ve Suriye\'de yapılan ilk film galası, malumunuz Bosna Film Festivali, Saraybosna\'da savaş esnasında yapılan bir gösteriyle başlamış bir film festivalidir. Sanat film aslında toplumsal çatışma çatışmaların bir sonucu ve şuanda yaşadığımız coğrafyada ise bunun en büyük ve maalesef en acı örneklerini görüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Galaya katılanlar

- Filimde rol alan sanatçıların ve yapımcıların konuşması

- Yönetmen Murat Onbul\'un konuşması

- TRT Genel Müdürü İbrahim Eren\'in konuşması

- Filimden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

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