DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobil kaza nedeniyle duran TIR\'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR\'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Üstgeçidi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araç ile Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 plakalı TIR dururken, arkadan gelen Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil duramayarak TIR\'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Işık, Büşra Mutlu ile Buse Küçük yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Büşra Mutlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Maddi hasarlı kazaya karışan sürücü, kullandığı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, TIR ve hafif ticari araç sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobili tespit etmek için başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Hafif ticari aracın sürücüsü ile röp.

-TIR sürücüsü ile röp.

-Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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Derecik\'te askeri araç kaza yaptı: 1\'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Balkaya dağları eteklerinde yapılan yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bölgeye giden güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu askeri ünimog kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan, 1\'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkayada bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimog aracın devrilmesi sonucu,1\'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup, yaralılar karayolu ile Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne sevkediliyor\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık Ocağı önüne gelen yaralı korucuların yakınları

-Yaralıların ambulanslana bindirilmesi

-Detaylar

-Ambulansların gidişi

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

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BAKAN KAYA KİLİS\'TE KONGREYE KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay\'daki temaslarının ardından Kilis\'e geçti. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katılan Bakan Kaya, Kilis\'te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, \"Biz bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda ilimle irfanla, barış ve adaleti savunanlar olarak, bu toprakları kendimize yurt edindik. Bu topraklar tarih boyunca hep zor bir coğrafya oldu bugün de aziz milletimizin, birlik ve beraberliğine kardeşliğinden rahatsız olanlar, bu topraklarda oyunlar kurmaya devam ediyorlar. Topraklarımız üzerinde milletimize operasyonlar, çekmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar vesayeti zihniyetiyle asker elbisesi giymiş darbeci teröristlerle Türkiye\'ye istikamet çizmeye çalıştılar. Ne zaman yerli ve milli kaynaklarını harekete geçirmek istesek, ne zaman kendisi gibi düşünenleri kendisinden olanları iktidara taşımak istese aba altından sopa göstererek, milletimizi sindirmeye çalıştılar. Ama onların kurduğu tuzakları oyunları hamdolsun milletimiz her seferinde boşa çıkardı. Bu millet bütün oyunları bizatihi kendisi bozmuştur\" dedi.

2019 seçimlerinin ülkenin kaderini etkileyeceğini ifade eden Kaya, \"Sevgili kardeşlerim 2019 seçimleri önümüzde tarihi bir seçim olarak duruyor. Ülkemizin kaderini etkileyecek. Sadece ülkemizin değil, coğrafyamızın kaderini dünyanın kaderini etkileyecek seçimler geliyor. 2019\'da bu seçimlerin kaderi, aslında gençlerin kaderine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu seçimde biz inşallah 18 yaşında genç kardeşlerimize, seçilme hakkını vererek belediye meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde, tüm meclislerde ve teşkilatlarda daha fazla genç kardeşlerimizi görmek üzere gayret ediyoruz, çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın karşılanması

- Bakanın salona gelişi

- Bakan Kaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: TERÖR BİTTİ, BÖLGEYE GELEN TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLDU

Bitlis\'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, esnaf ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, \"Bitlis bizlere, bu toprakların ebedi mekan olmasında köşe taşlığı yapmış, bundan sonra da bu misyonuna kıyamete kadar devam edecektir. Çok şey yetişiyor. Yetişmeyen bir şey var. O da ihanet yetişmiyor. Bu topraklarda bölücülük yetişmiyor. Geleceğe güvenle bakmak için çok sebebimiz var. Acaba 2002 öncesindeki Türkiye’nin gücü ile bugünkü durumla karşılanmış olsaydı, ne olurdu. PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bunu en çok da sizler yaşıyorsunuz. Artık, terör örgütü adım atamaz hale geldi. Bunun en büyük göstergelerinden biri, 2016 yılında gelen turist sayısının 2017 yılında iki katına çıkmasıdır. 2018’de rakam iki katına çıkacak. Hele hele 2019’da daha da güzel olacak. Niye? Terör olursa turizm olur mu? İnsanların can endişesi olursa, turizm olur mu? Can güvenliğinin endişe ile karşılandığı bir yerde ticaret gelişir mi? Bu hain terör örgütünün ve teröristlerin bu bölgeye yaptığı kötülük budur işte\" dedi.

\'TERÖR KONUSUNDA TAVİZ YOK\'

Başbakan Yardımcısı Işık, son 1,5 yılda hazır giyim konfeksiyonu sektöründe 4 binin üzerinde istihdam sağlandığını belirterek şöyle konuştu:

\"Terör baskısı olsa, hangi işadamı gelir ve burada işçi çalıştırır. Burada terörle mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Buradan taviz verilir mi? Hayır. Kesinlikle terör konusunda taviz yok. Burada hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Devletin meşru güvenlik gücü dışında dağda eli silahlı gezen hiç kimse kalmayacak. Bu devletin görevidir. Şu anda güvenlik güçlerimiz bu konuda büyük bir mücadelenin içerisindedir. Allah’a hamdolsun bu FETÖ’de devletten temizlendikçe güvenlik güçleri ve kamu yöneticileri arasındaki koordinasyon da güçleniyor. Bunun sonucunda da terör örgütü adım atamaz hale geliyor. İnşallah her geçen daha iyi olacak. Bundan tereddüdünüz olmasın. Sadece PKK terörü ile uğraşmıyoruz. Şimdi başımıza bir de, PYD/YPG terör örgütü çıktı. Hiç bir ülke kendine yönelik tehditlere kayıtsız kalamaz. PYD/YPG, PKK’nın Suriye koludur. Bunu Avrupa’da, Amerika’da çok net biliyor. Bu terör örgütü ile Türkiye olarak mücadele etmek zorundayız. Bazı çevreler, Türkiye ‘PKK ile mücadele etmiyor. PKK/YPG/PYD ile mücadele etmiyor; Kürtlerle mücadele ediyor.’ diyorlar. Hayır? Türkiye Cumhuriyeti hiç bir zaman Kürt kardeşlerimizi kendi öz insanının dışında görmedi. Biz birbirimize bin yıldır kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Irak’ta Kürtler problem yaşadı. Hemen Türkiye kapıyı açtı. Suriye’de problem yaşadı, hemen Türkiye kapıyı açtı. Niye? Çünkü biz kardeşiz. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir.\"

Başbakan Yardımcısı Işık’a, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay tablo hediye etti. Bitlis’teki ziyaretinin ardından Işık, Tatvan ilçesine geçti. Geceyi Bitlis’te geçirecek olan Başbakan Yardımcısı Işık\'ın, daha sonra Bingöl’e geçeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Işık\'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sohbeti

- Işık\'ın konuşması

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ Bitlis (DHA)

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Sivas\'ta 19 yaşındaki genç intihar etti

SİVAS\'ta Kürşat Kaba (19), evlerinin bodrumunda kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Abdulvahabigazi Mahallesi 10\'uncu sokaktaki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Ömer ve Firdevs Kaba çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kürşat Kaba iddiaya göre girdiği bunalım nedeniyle evde kimse yokken bodrum kata inerek kendini tavana çamaşır ipiyle astı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları bodrum kata indiklerinde Kaba\'yı tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaba\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kaba\'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kaba\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kürşat Kaba\'nın bir süredir üniversite sınavlarına çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Kürşat Kaba\'nın fotoğrafı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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