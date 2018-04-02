DHA YURT BÜLTENİ- 18

Karabük\'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (3)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Karabük\'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1\'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Afrin\'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

UMKE GÖREVLİSİ AFRİN\'DE ŞEHİT OLDU



SURİYE\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar\'ın (23) Erzurum\'daki yakınlarına acı haberi verildi.

Afrin\'in Kestele Hidirya bölgesinde bugün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde görevli olarak Afrin\'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Bekar olan şehit Burak Tatar\'ın acı haberi Erzurum\'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar\'ın baba ocağına akraba ve yakınları taziyeye geldi. Şehit Tatar, yarın öğlen vakti Narmanlı Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova köyünde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,(DHA)

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Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik\'e destek için Hatay\'da (ek)

TATLISES VE ASKERLERDEN MÜNBİÇLİ \'YAYLALAR\' TÜRKÜSÜ

Oğulpınar Pınar Sınır Karakolu\'nda askerlerle yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses askerlikle özdeşleşen ‘Yaylalar’ türküsünü Afrin ve Münbiç’i de katarak söyledi. Tatlıses, Yaylalar türküsünü şöyle seslendirdi :

\"Baktı Urfa hoş değil, Afrin’i dolaşta gel.

Baktı Afrin hoş değil, Münbiç’i dolaşta gel,

Yaylalar yaylalar…\"

Türküye karakoldaki askerler de eşlik ederken, İbrahim Tatlıses’in yanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bu sözlere tebessüm ile karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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*CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ*

- İbrahim Tatlıses\'in Yaylalar türküsünü Afrin ve Münbiç\'i katarak seslendirmesi

- Tatlıses\'in yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'dan görüntü

- Karakoldaki askerlerden görüntü

- Askerlerin de türküye eşlik etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

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Bursa\'da palet fabrikasında yangın çıktı (2) - Yeniden



BURSA\'nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi’nde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol saltına alındı. Yaralanan olmayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 19.00 sıralarında Karacabey-Bandırma Karayolu üzerinde Arız Mahallesi’nde faaliyet gösteren Cihan Yılmaz’a ait palet fabrikasında yangın çıktı. Pazar günü olması olması dolayısıyla çalışmanın olmadığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yanı fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Söndürme çalışmalarına 12 itfaiye aracı, BUSKİ’ye ait 1 kepçe ve 1 su tankeri katıldı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Ekiplerin 2 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, çalışmanın olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Yangında palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 50 bin TL zarar olduğu belirtildi. Yangın haberini alarak fabrikaya gelen sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın,

İtfaiyenin söndürme çalışmaları,

Paletlerin yanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)

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Diyarbakır\'da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı



DİYARBAKIR\'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ Karayolu\'nun 14\'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğil ilçesinden Diyarbakır\'a gelen S.A. yönetimindeki 21 AC 779 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 25 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)

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Yolcu treninin çarptığı kadın öldü (2)

YAŞLI KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, bölgesel yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının, 70 yaşındaki Fatma Korkmaz olduğu öğrenildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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