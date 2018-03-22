DHA YURT BÜLTENİ-18

Yavruları olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu. Arka sol bacağının sektiğini gören mahalle sakinleri, hayvanın bu durumunu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı’ya bildirdi.

Veteriner Turanlı, bölgeye gidip bacağı kırılan hayvanı alarak kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan köpeğin çekilen röntgen filminde, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanıp, bacağının kırıldığı belirlendi.

Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve durumunu yakından takip etmeye başladı. Köpeğin 3 yavrusu olduğunu öğrenen veteriner Turanlı, yeniden bölgeye giderek, yavruları alıp ameliyathanede anneleriyle buluşturdu.

Yaşanılan hadisenin vicdansızlık olduğunu belirten Melik Turanlı, “Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Ayağındaki kırığın durumunu incelemek için röntgen çektik. Çekilen röntgende, kırığın sebebinin ateşli bir silahla yaralanmadan kaynaklandığını gördük. Hemen harekete geçerek, hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk\" dedi.

Sokak köpeğinin kliniğe geldiğinde yavrularını da emzirdiği için son derece zayıflamış ve bitkin bir halde olduğunu kaydeden Turanlı, sokak hayvanı için gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, “Sanayi Sitesi bölgesinde yeni yapılan bir okulun bahçesine öğrenciler küçük kulübeler yaptı. Bundan sonra bu sokak köpeği ile sevimli yavrularına o kulübelerde bakacaklar” diye konuştu.

Turanlı, “Savunmasız bir sokak hayvanına silahla ateş etmek bence dünyanın en aşağılık hareketidir. Bence zavallı hayvana bunu yapanları psikologların mutlaka gözetim altına almaları gerekir. Ben şu anda hayvana bunu yapanlar için söyleyebilecek kelimeler bile bulamıyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Veteriner müdahalesi

- Yavrular

- Veteriner röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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FETÖ şüphelisi 36 askerden 10\'u adliyeye sevk edildi (2)

ASKERLERDEN 4\'Ü TUTUKLANDI

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10\'u adliyeye sevk edildi. Şüpheli askerlerin 4\'ü tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Hisarcıklıoğlu: Yüzde 100 yerli otomobil, en geç 2022\'de fabrikadan çıkmış olacak

YALOVA’da, iş dünyası buluşmasına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 100 yerli otomobilde, seri üretime 2022 yılında geçileceğini söyledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen \'İş Dünyası Buluşması\' bir otelde gerçekleştirildi. Yalova’daki işadamlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili bilgiler verdi. Yerli otomobilin yeni teknolojiye uygun, tüm dünya ile yarışta Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak bir yapıda olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, \"Geçen sene 24 Mayıs 2017\'de bizim Odalar Birliği Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘7 yıldır babayiğit arıyorum, yerli otomobil yapmak için. Rifat bu görevi sana veriyorum’ dedi. Toplam 4 bin 2 delege var. Salondan alkış koptu. Biz de ne yapalım mecburen kalktık ve ‘Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız’ dedik. 7 yıldır babayiğit yoktu ortada ve değerli kardeşlerim 6-7 ay içinde 5 tane babayiğidi biz çıkardık, Türkiye’de bir ilk. Çok şükür. Türkiye ilk defa, yerli, milli otomobilini yapacak 5 babayiğit çıktı. Bu otomobil yeni teknolojiye uygun, bütün dünya ile yarışta da Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak şekilde bir yerli otomobil olacak. Tamamen elektrikli. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden tamamen farklı. Türkiye’yi teknolojik olarak, kişi başı düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir adımın inşallah başındayız. 2019’da Allah nasip ederse prototip, en geç 2022’de de otomobil fabrikadan çıkmış olacak\" dedi.

\'BİR KIZI 40 KİŞİ İSTER 1 KİŞİ ALIR\'

Birçok ilin oda başkanının kendisine dosyalarla gelerek yerli otomobilin kendi illerinde yapılmasını istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, \"Bakanımız da söylemiş. Bir kızı 40 kişi ister 1 kişi alır. Nasip nereye düşerse. Buna karar verecek 5 babayiğit, artı hükümetimiz. Oturulacak nerede uygunsa, orada yapılacak. Çünkü haklı olarak herkes o gururu yaşamak istiyor ama o fabrikanın ayakta durup en rantabl şekilde üretim yapıp, dünya ile rekabet ediyor olması lazım\" ifadesini kullandı.

\'BİR BİRİNİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN\'

TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, burada oda seçimlerine de değindi. İş dünyasına da seslenen Hisarcıklıoğlu, \"Türkiye’nin en demokratik kurumundasınız. Bundan daha adil Türkiye’de başka seçim yapılan kurum bulamazsınız. Diyelim ki ben müteahhidim. 4 sene boyunca birbirimizle kavga yapıyoruz. Ne kavgası? Yumruk yumruğa değil. İş kavgası. Sen mi alacaksın, ben mi alacağım. 4 sene sonra diyorum ki, Ahmet gel oyunu ver. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda seni temsil edeyim. En zor iş bu haberiniz olsun. Ayakkabı satıyor yan yanasın, rekabet ediyorsun. Sonra diyorsun ki Hüseyin ya şu oyunu ver de seni ben temsil edeyim. Kolay bir iş değil bu oyu alabilmek. O yüzden Türkiye’nin en demokratik sitemi içerisinde ve hiç kimsenin müdahale edemeyeceği, tamamıyla demokratik bir sistem. Bu görevler herkes için gelip geçici. Herkes için bir son bulacak. Gelen de giden de hepsinden Allah razı olsun. Aday olanlardan da olmayanlardan da Allah razı olsun. Yeter ki, bu hizmet yarışı. Hizmet yarışının sonunda el birliği, güç birliği yapılacak. Herkes Yalova için çalışacak. İşin özü bu haberiniz olsun. Benim sizden ricam birbirinizi ötekileştirmeyin. Bakınız bunu niye söylüyorum. Başımızdan 1,5 senede 2 tane önemli hadise geçti. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında yanımızda kimse var mıydı dünyada. Şu ülke dostumuzdu, yanımızdaydı, Allah razı olsun diyecek kim vardı? Afrin’de kim var? Kimse yok. Bakın arkadaşlar 80 milyondan başka dostunuz ve kardeşiniz yok. Birbirinizi sevin. Birbirinizden siyasi görüşünden dolayı, etnik kökeninden dolayı, mezhebinden dolayı, farklı dünya görüşlerinden dolayı birbirinizden ayrışmayın. Birbirinizi sevmedikçe tam insan olamazsınız. Sevin birbirinizi. Diğer yaratıklardan farklı olarak sevgi var sizde\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından YTSO Başkanı Tahsin Becan ile İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Karakoyun tarafından Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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