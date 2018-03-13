DHA YURT BÜLTENİ-18

Konya\'ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır\'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık\'ın (28), memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer, manavlık yapan baba Fatih Ufacık\'ı, iş yerinden eve çağrıldıktan sonra oğlu Ümmet Ufacık\'ın şehit düştüğü haberini verdi. Anne Tülay Ufacık\'ın da tarlara çalışması üzerine, komşusu telefonla arayıp, Antalya\'dan misafirlerinin geldiğini söyledi, buna inanmayan anne Ufacık\'ın kaza olup olmadığını sordu. Henüz anne Ufacık\'a oğlunun şehit düştüğü haberinin verilmediği ve eve getirildikten sonra acı haberin verileceği öğrenildi.

Bekar olan şehit Ümmet Ufacık\'ın, cenazesinin yarın Akşehir\'de defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR KONYA,(DHA)

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Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.

Afrin kent merkezini kuşatan TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyüne yönelik öğle saatlerinde operasyon başlattı. Operasyon öncesi Halidiye bölgesinde toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri harita üzerinde harekat planlarını belirledikten sonra zeytin tarlasında öğle namazı kılıp hep birlikte dua etti.

Daha sonra Der Mişmiş köyü yakınlarına gelen ÖSO güçleri burada gruplara ayrılarak iki ayrı noktadan harekete geçti. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sırasında köyün yüksek noktasına bulunan teröristlerin inşa ettiği gözetleme kulesinin bulunduğu noktada saptanan hareketlilik üzerine bölgeye sınırda konuşlu birlikler tarafından peş peşe Fırtına obüsleri ile top atışları yapıldı. Top atışlarının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, ÖSO güçleri de dokçalar ile teröristlerin bulunduğu noktaları ateş altına aldı. ÖSO güçleri ulaştıkları ve büyük ölçüde boşaltılmış olan köyde kontrolü sağladı. Bu sırada yapılan kontrolde köyün birçok noktasına patlayıcı tuzaklandığı belirlendi. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası için çalışma başlatılırken, ele geçirilen köyün Afrin’in güneydoğusundaki son nokta olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bombalama anları

- ÖSO askerlerinin çatışma görüntüleri

- ÖSO askerlerinin teyemmüm abdesti alması

- Genel ve detay

Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)

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Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak

MANİSA\'da düzelenen iş dünyası istişare toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, devletin 1985 yılından bu yana verilmeyen 140 milyar liralık KDV iadesini vereceğini belirterek, 140 milyar liranın ekonomiyi canlandıracağını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, ayrıca Türkiye\'nin etrafında dostu olmadığını belirterek, iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Manisa Ticaret Borsası işbirliğiyle \'Manisa iş dünyası istişare toplantısı\' düzenlendi. Manisa TSO\'nun Toplantı Salonu\'nda yapılan görüşmeye TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, Manisa Borsa Başkanı Sadık Özkasap, oda üyeleri ve işadamları katıldı. Adnan Erbil, Manisa\'nın coğrafi şartları ve devlet destekleri ile sanayinin üretim merkezi olduğunu ifade etti. 2017\'de 4 milyar dolar ihracat rakamı ile Manisa\'nın Türkiye genelinde 8\'inci sırada yer aldığını kaydeden Adnan Erbil, 7 milyar dolarlık ihracat ve ithalat hacmi olduğunu belirtti. Adnan Erbil, 2018\'de ihracatın daha fazla artacağını öne sürerek, \"Türkiyenin toplam televizyon ihracatının yüzde 88\'i Manisa\'dan yapılıyor. Elektrik, elektronik lokomotif sektördür. Otomotiv ve iklimlendirme sanayi diğer önce çıkan sektörlerdir. Manisa OSB dünya çapında bir yatırım merkezidir. Ekonomik üretkenliğin ve üstünlüğün temel dinamiği inovasyondur. 2017 yılında Manisa\'da 21 adet ARGE merkezi bulunuyor. Yerli ve yabancı şirketlerin, ARGE merkezlerinin yanı sıra teknoloji geliştirme merkezi ARGE potansiyeline destek vermektedir. Bizlere düşen daha verimli çalışmak, daha fazla istihdam ve daha fazla dış ticaret yapmaktır. Manisa\'nın ürettiği tüm ürünlerde markalaşma ön planda olmalıdır. Üretimi daha katma değerli hale getirmeliyiz\" diye konuştu. Yerli otomobil için tarihi bir süreç başladığını kaydeden Adnan Erbil, \"Babayiğitlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelin, yerli otomobili Manisa\'da üretelim. Manisa altyapısı ve teknolojisi ile buna hazır\" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ülkenin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkı sağladığını söyledi. Özkasap, \"İhraç edilen ürün çeşitliliği Manisa\'nın en güçlü yanlarındadır. Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85\'i Avrupa ülkelerine yapılıyor. 2017 yılında 2 milyar 640 milyon liralık ürün tescili yaptık. Tarıma dayalı ticaretin büyüklüğü 7.5 milyar Türk lirasını aşmıştır\" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU\'NDAN MANİSA\'YA ÖVGÜ

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa\'nın Türkiye\'nin marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, dünyada tek noktadan en fazla beyaz eşya ve televizyon üretildiği yerin Manisa olduğuna dikkat çekti. Türkiye\'de en fazla ileri teknoloji üretimi yapan ilk üç şehirden birinin Manisa olduğunu vurgulayan, Manisa\'nın sanayide 4.0\'a geçen ilk illerden biri olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, \"Zeytinde, üzümde en önemli illerden biridir. 2017\'de faal işyeri sayısında Manisa\'da artış yüzde 8 civarında, çalışan sayısında yüzde 10 artış var. İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 38 artmış. Türkiye ortalamasının üstünde artmış. Türkiye\'nin en büyük bin sanayi kuruluşu içinde Manisa\'da üretim yapan 30 firma var. Allah\'a yatıp kalkıp şükredin. Allah\'ın en şanslı kullarısınız. Bizim Kayserili\'ye beş vakit namaz farz ise Manisalılar 5 vakitte şükür namazı kılmalı. Şikayet edecek bir şeyiniz yok\" dedi.

SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Teknolojik sıçrama açısından savunma sanayinin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, \"Bugün Afrin\'de kullanılan mühimmatın büyük bir kısmı Türkiye\'de üretildi. Ne kadar dışarıya bağımlıysan o kadar elin kolun bağlı. Savunma sanayi kümelenmesi de Manisa\'da olacak\" diye konuştu. 2017 yılı başında ekonomide yaşanan sıkıntıları hatırlatan Hisarcıklıoğlu, geçen yıl uyguladıkları nefes kredisinin ikincisini de üyelerine sunmak için çalıştıklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine düşük faizli, faizsiz ya da kefil olarak destek verdiklerini söyledi. İstihdam seferberliğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, üyelerine seferberliğe destek olun çağrısı yaptı. Hisarcıkıloğlu, \"Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. 0 vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın\" dedi. Yerli otomobille ilgili de konuşan Hisarcıklıoğlu, bütün illerin yerli otomobilin yapımına talip olduğunu belirterek, \"2021\'de ilk yerli otomobile binmiş olacağız. Herkes diyor ki \'bunu bizde yapalım\'. Manisa\'ya bu yakışır. İnşallah çalışmalar bittikten sonra neresi verimli olur belirleyeceğiz\" dedi.

140 MİLYAR LİRALIK KDV İADESİ

Türkiye\'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 140 ülke içinde dünyada 60\'ıncı sırada olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, iş yapma kolaylığında Türkiye\'nin ilk 20 ülke içinde olması gerektiğini söyledi. Yeni reformların hayata geçeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1985 yılından bu yana hiçbir tüccarın devletten KDV iadesi alamadığını belirtip, KDV üzerinde çalışma yapıldığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, \"KDV\'den hep alacaklıyız. Hep de \'ya bu devlet alacağına şahin\' diyoruz. Devlet bize bir türlü borcunu ödemez. Bakanla oturduk. Hepimizin toplamda 140 milyar lira alacağımız var. Bunda anlaştık. 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde devlet, Türk özel sektörüne ödeyecek. 140 milyarın şu pazara girdiğini bir düşünün. Ekonominin ne kadar canlanacağını düşünün. Bu yasa tasarısıyla birlikte devletten alacaklıysan, 3 ayda ödeme mecburiyetinde. Ödemezse sen de devlete faiz yazacaksın. Her şey eşit. O bize yazarsa sen de ona yazacaksın\" diye konuştu.

\"BİRBİRİNİZİ SEVİN\"

Sıkıntıların hepsinin aşılacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, \"Bize düşen çalışmak. Yanı başımızda Afrin harekatını yaşıyoruz. Dostumuz yok. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Siyasi görüşünüzden dolayı, mezhebinizden etnik kökenden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin. Başka kimse yok, başka gideceğimiz yer de yok. Bir ve beraber olacağız. Farklı düşünüyorum diye beni kınamayacaksın. Yoksa ileri gidebilme şansımız yok\" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu\'nun konuşmasının ardından Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret Odası başkanları, kentin kültürünü yansıtan hediyeleri Hisarcıklıoğlu\'na verdi. Ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz\'ın adının verildiği ve eğitime başlayan Bülent Koşmaz Fen Lisesi\'nin temsili kurdelası kesildi. İstişare toplantısı için Manisa\'ya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'i de ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Vali Güvençer\'e Dede Korkut Hikayeleri\'nden oluşan kitabı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun Manisa Valisi Hakan Güvençer\'i ziyareti ve hediye verilmesi

- İstişare toplantısından genel görüntü

- TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

- Hediye verilmesi

- Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Yanan evin balkonundaki küçük çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

İZMİR\'in Menemen ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan dairenin balkonunda bulunan ve evde yalnız olduğu belirtilen kız çocuğunu, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı, yangın da söndürüldü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bekir İriten Apartmanı\'nın son katında, bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde o sırada yalnız olduğu öğrenilen bir kız çocuğu, balkona çıktı. Yangını görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkona ulaşan ekipler, küçük çocuğu kurtardı. Aşağı indirilen ve dumandan etkilendiği anlaşılan çocuğa, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Çocuğun ismi öğrenilemezken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alevler içindeki evden görüntü

- İtfaiyenin balkondan çocuğu kurtarması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Gökay ÖZALP / MENEMEN (İzmir), (DHA)

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Afrin ve köylerinde, teröristlerin baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde, siviller, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçmaya devam ediyor.

TSK geçen 20 Ocak günü, Afrin’in terör örgütlerinden arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının güven içerisinde evlerine dönmesi için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, birbiri ardına kırsaldaki köylerde kontrolü sağlarken, Afrin\'in çevresini de dün itibarıyla kuşattı.

SİVİLLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusuyla siviller ise evlerini terk ederek güvenli noktalara gelmeye başladı. TSK’nın Afrin kent merkezini kuşatması ile hem kent merkezi hem de yakınındaki köylerde bulunan yüzlerce aile, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarla birlikte kamyon, kamyonet ve otomobillerine binip yollara düştü. Aracı bulunmayan siviller ise yaya olarak güvenli gördükleri Azez bölgesine doğru yöneldi.

ZEYTİN TARLALARINDA BEKLİYORLAR

Azez yakınlarına gelen ve kendilerini güvende hisseden Afrinli sivillerden bazıları tanıdıklarının yanına gitti. Diğer Afrinli siviller ise Azez yakınlarında bulunan Katme, Kefer Cenne ve Bafelyun köyü çevresindeki zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Yürüyerek zeytin tarlalarına gelen bazı ailelerin çocuklarının yalın ayak olduğu görüldü. Yetişkinler ise teröristlerin baskısından kaçtıklarını, olası çatışma durumunda zarar görmemek için güvenli bölgelere geldiklerini ifade etti.

Bu arada Afrin ve köylerinden kamyonetleri ile kaçan bazı ailelerin yanlarında koyun ve keçileri ile yolculuk yapmaları da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kamyonetlere yüklenmiş eşyalar

- Sivillerin araçlarla kaçışı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)-

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Oltasına 45 kiloluk yayın balığı takıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde, kasap Evrin Deniz, oltayla avlandığı baraj gölünde, 45 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

İlçede kasaplık yapan ve boş zamanlarında balık tutan Evrin Deniz\'in Kartalkaya Barajı\'nda avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkardığı balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Evrin Deniz, yaklaşık 2 metre boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balığı dükkanına götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evrin Deniz\'in balığa kancayı takması

- Balığı havaya kaldırlması

- Balığı asması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)