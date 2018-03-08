DHA YURT BÜLTENİ-18

Foça Ilıpınar\'daki ağaç kesimlerine çevrecilerden büyük tepki



İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık bölgede iki gündür devam eden ağaç kesimlerine çevreciler ve yöre halkı tepki gösterdi. Kesim sahasına giden eylemciler ağaç kesiminin derhal durdurulmasını talep etti.

Ilıpınar Mahallesi Armutludere Mevkii\'ne iki hafta önce gelen birkaç kişi ağaçlara işaretleme yaptı. Olayın duyulması üzerine aralarında Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleri ile yöre halkı işaretlenen ağaçların bulunduğu bölgeyi gözetim altına aldı. Dün ve bugün tüm itirazlara rağmen bölgeye gelen görevliler yaklaşık 300 genç sayılabilecek çam ağacını kesti. Çevreci gruplar kesim sahasında sessiz eylemle kesimi durdurmaya çalıştı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı bölgedeki kesim, Orman Bölge Müdürlüğü Menemen Bölge Şefi\'nin vatandaşlara gerekçeli bilgi vereceği belirtilerek durduruldu.

ZEHİR SOLUYORUZ

Ilıpınar Mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Ali Turan, buranın doğup büyüdüklerini, yaşadıkları bu doğa harikası yerlere dokunulmamasını istediklerini belirterek, \"Çevredeki fabrikalar ve cüruf sahası yüzünden artık zehir soluyoruz. Tavuk var yumurta yok. Koyun var arkasında kuzusu yok. Ağaçlarımızı kesmeyin yeter\" dedi.

YENİLERİNİN DİKİLMESİ BİZİ TATMİN ETMEZ

EGEÇEP dönem sözcüsü Fırat Yılmaz ağaçların önce işaretlendiğini, sonra numune olarak bazılarının kesildiğini gördüklerini, Ilıpınar Muhtarının dilekçe vererek kesimin yapılacağını öğrendiğini, kendilerinin de kesimin başladığı konusunda dün akşam haber aldıklarını söyledi. Fırat Yılmaz; \"Burası köyün ve tüm Foça\'nın yaşam alanı, nefes alanı, akciğerleri. Burada yaşayan insanlara sorulmadan tek ağaç kesilmemesi gerekir. Genç, yaşlı demeden bütün ağaçları keseceklermiş. Yenilerinin dikilmesi bizi tatmin etmez. Onların yetişmesi için 10 yıllar gerekli\" dedi. Ayrıca Fırat Yılmaz, İzmir Orman Bölge Müdürü\'nün iki yıl önceki kesimlerle ilgili eylemler sonrası Foça\'ya geldiğini, bir daha bölgede ağaç kesilmeyeceğine dair söz ve teminat verdiğini de hatırlattı.

\'GEREKİRSE GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTACAĞIZ\'

Yenifoça Forum dönem sözcülerinden Tuncay Arslan da kendileri gelince işçilerin kesimi durdurduğunu belirterek, \"Önce \'orman yangınlarını önlemek için kesiyoruz\' dediler. Tabii böyle bir şey olamaz. Sonra gençleştirmek için dediler, ama görüldüğü gibi bu ağaçlar zaten yaşlı değiller. Buradaki tamamen bir kıyım. Bunların ekonomik olarak da büyük bir değeri yok. Odun ya da kereste olmaz. Öyleyse bu işin içinde başka bir şey var. Burası ileride imara mı açılacak, yoksa cüruf döküm alanı mı olacak yada başka bir niyet mi var? Böylesine gayrı insani, doğa düşmanı bir tavırla karşı karşıyayız. Burası bölgemizin ve İzmir\'in nefes aldığı ender noktalardan biri. Akciğerlerimizin kesilmemesi için gerekirse gece gündüz nöbet tutacağız. Bu katliamdan vazgeçilsin\" dedi.

Kesimin durdurulmasının ardından eylemciler gözlemci arkadaşlarını sahada bırakarak yapılacak bilgilendirme için Ilıpınar köy kahvesinde toplandı. Burada eylemcilerle görüşen İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan\'ın bölgedeki ağaçların endüstriyel amaçla dikili olduğunu, kesimin de endüstriyel plantasyon amaçlı olarak yapıldığını, yenilerinin dikileceğini, ancak yeniden değerlendirme yapmak için 12 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar kesime ara vereceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kesim yapılan alandan ve kesilmiş ağaçlardan görüntü

- Eylemcilerden görüntü

- Mehmet Ali Turan, Tuncay Arslan ve Fırat Yılmaz ile Röp.

- Eylemcilerin toplantı için sahadan ayrılışlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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Artvin\'in kurtuluşu mehteran eşliğinde yürüyüşle kutlandı

ARTVİN\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Artvin Belediyesinin tarafından düzenlenen yürüyüş için belediye binası önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, meşale ve Türk bayraklarıyla “Livane Mehteran Takımıö eşliğinde Halitpaşa Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KOCATEPE: HA AFRİN HA ARTVİN

Yürüyüşün ardından konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’in yeniden vatan topraklarına katılmasının 97\'inci yılını ilk günkü heyecanla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek \"Dünyaya hükmedecek bir devletin doğum sancılarının yaşadığımız bu günlerde diyoruz ki “Ha Afrin ha Artvinö bizim için fark etmez. Ecdadımızın zaferleriyle, kahramanlıklarının hikâyeleriyle büyüdük. Bunlar mazide kaldı derken rabbim bu millete dosta düşmana Türk’ün gücünü gösterme imkanı verdiği için şükürler olsun. Türk Askeri Afrin’de yeni bir Malazgirt destanı yazıyor. İçerde ve dışarda bu günleri karalamaya çalışan dün olduğu gibi bugünde olacaktır. Biz sefere çıkıyoruz. zafer Allah’tandır. Bu ülkede A partisi B partisi derdi yoktur. Ya vatansersiniz ya da vatan hainisiniz. Bugün savaştaki bir milletin dua eden halkı olarak buradayız. Buradan Afrin’de ki askerlerimize dualarımızı gönderiyoruz.ö dedi.

Program, şehitler için Kuran’ı Kerim okunmasıve dua edilmesi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüş detayları

Belediye Başkanının konuşması

Mehteran detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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Otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

İZMİT\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilinin bariyerlere girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu İzmit Yahya Kaptan yan yol girişinde meydana geldi. Soner Gökçer idaresindeki 34 PE 1117 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje çarptı. Otomobil bariyerlere girerken, Soner Gökçer ile arkadaşı Halit Gürcan yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralılardan görüntü

-Araçtan görüntü, detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Beton pompası komyonu ile TIR çarpıştı: 2 yaralı



DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, beton pompası kamyonu ile TIR\'ın çarpıştığı kazada iki aracın şoförleri yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Salihağa yolunda meydana geldi. Özgür Bingöl yönetimindeki 35 TMF 33 plakalı TIR, kontrolsüz kavşakta Ali Şakir\'in kullandığı 20 B 1170 plakalı beton pompası kamyonuyla çarpıştı. Kazanın etkisiyle beton pompası kamyonu devrildi. Kazada devrilen aracın şoförü Ali Şakir aracının içinde sıkışırken, TIR şoförü Bingöl de hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri Şakir\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TIR\'dan görüntü

-Devrilen beton pompası kamyonundan görüntü

-Trafik polislerinden ve olay yerinden genel görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü



ÇANKIRI\'da meydana gelen trafik kazasında, takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Sadık Deli (45), hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saat saatlerinde Çankırı Ankara karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Deli idaresindeki 52 EE 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç karşı şeride geçerek durabildi. Araç sürücüsü Sadık Deli olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Deli’nin cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza mahali

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Bursa\'da 6 farklı adrese uyuşturucu baskını

BURSA\'da, narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak 6 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 100 polis, önceden tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 10 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin koçbaşı ile eve girmesi

Evlerde arama yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

BURSA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon elektrik direğine çarparak devrildi, trafonun patlamasıyla mahallede elektrikler kesildi. Kazadan sonra kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarak kaçmaya çalışan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen iki genç, mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. Öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polisler tarafından kurtarılan iki kişi, polis merkezi götürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi\'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan O.G. (24), iddiaya göre arkadaşı C.K. (20) ile uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 SPS 65 plakalı nakliye kamyonu ile evlerine gitmek üzere yola çıktı. O.G.\'nin yönetimindeki kamyon, Namazgah Caddesi üzerinde elektrik trafosuna çarparak yan yattı. Trafonun patlaması ile mahalledeki elektrikler kesildi. Yan yatan kamyonun içerisindeki 2 genç kendi imkanları ile çıktı.

MAHALLELİ TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İZTENDİLER

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan, ancak ayakta durmakta güçlük çeken O.G. ile C.K., mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi.İki genç ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken 2 gence, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.ve C.K., uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.

Ortalığını birbirine katan ve rahat tavırları ile dikkati çeken 2 genç, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de gülerek kameralara el salladı. İki genç gözaltına alındı. Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gençlerin dövülmesi

Mahalleli tarafından kovalanaması

Polisin ayırması

Gençlerin kameralara gülmesi ve gözaltına alınmaları

112\'nin müdahalesi

Kaza yapan kamyon ve patlayan trafo

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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TSK, MAÇALE KÖYÜ\'NÜ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist unsurlara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin\'e bağlı Maçale Köyü de terörist gruplardan temizlendi.

Haber: Gaziantep (DHA)

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