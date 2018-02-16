DHA YURT BÜLTENİ-18

BURSA’DA AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE DESTEK MİTİNGİ

BURSA\'nın merkez ilçesi Gürsu\'da, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı sürdüren Mehmetçik için destek mitingi yapıldı. Gürsu Kardeşlik Platformu ile Gürsu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, \"Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek için çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle binlerce Gürsulu, Belediye Meydanı\'nda toplandı. Cuma namazından sonra Gürsu Kardeşlik Platformu ve Gürsu Belediyesi\'nin öncülüğünde düzenlenen mitinge, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Mitinge Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Baysır, Gürsu\'da yaşayan Suriyelilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasın ardından Gürsu Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Abdülmalik Yalvarıcı, \"Afrin\'deki operasyonun hedefi ülke sınırımızı tehdit eden terör gruplarını temizlemektir. Afrin\'de ve Suriye\'de zulüm gören kardeşlerimize yardım eli uzatmaktır\" ifadelerini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Afrin\'deki Mehmetçik\'e ilçe halkı olarak manevi destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, \"Afrin\'de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğimize destek için burada bir araya geldik. Askerimiz orada kalıcı olmayacak. Ordumuzun amacı oranın gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize geri verilmesidir. Bu kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini sağlamak için askerimiz orada\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suriyeliler

- Başkanın konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE YAKALANDI



DÜZCE\'nin Yığılca ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan para ve çek çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden Rıdvan Palta, sahte polis personel kartı, sahte sürücü belgesi ve kimlik kartı ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yığılca\'da geçen 3 Şubat\'ta bir iş yerindeki çelik kasa delinerek içerisinden para ve çekler çalındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu, hırsızların sahte plaka taktıkları araçla Yığılca\'ya geldikleri belirlendi. Olayda kullanılan aracın gerçek plakasının tespiti için 2 bin 500 araç, 30\'a yakın güvenlik kamerası görüntüsü ve plaka tanıma sistemleri incelendi, baz istasyonlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonrasında aracın gerçek plakası tespit edildi, hırsızların sahte sürücü belgesini göstererek aracı İstanbul\'dan kiraladıkları belirlendi.

İstanbul Beyoğlu\'nda düzenlenen operasyonla şüphelilerden Rıdvan Palta yakalanırken, kullandığı sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi ve sahte polis personel kartı ele geçirildi. Sahte polis personel kartında kendisini komiser yardımcısı olarak gösteren Palta\'nın 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 2013 yılından beri cezaevi firarisi olarak sahte kimlikle dolaştığı anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Rıdvan Palta mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görüntü polis kamerası, şüphelinin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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MARMARİS\'TE 4 BİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 4 bin öğrenci ve öğretmenler Zeytin Dalı Harekatı\'na destek ve şehitlere saygı için yürüyüş gerçekleştirdi.



Marmaris\'te bir grup lise öğrencisi, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla yürümek istediklerini Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne iletti. Talebin olumlu bulunmasıyla bugün saat 16.00\'da yürüyüş düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi, yağmurlu havaya rağmen Ketenci Kavşağı\'nda toplandı. Öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde Türk bayrağıyla \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" ve \"Mehmetçiğimize canımız feda\" sloganı attı. İlçe protokolünün önde sıra almasının ardından Mustafa Yıldızdoğan\'ın \'Ölürüm Türkiyem\' ve Esat Kabaklı\'nın \'Vatanına göz dikeni ez oğlum\' şarkılarıyla grup yürüyüşe geçti. 30 metrelik Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı. Grubun arasında bazı öğrenciler, tekbir getirerek \'bozkurt\' ve \'Rabia\' işaretleri yaptı. Mikrofonla bir öğretmen öğrencilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için evet\" cümlesini söyleyerek tekrarlattı. Ardından Afrin\'de şehit olan askerlerin adları okunarak grup tarafından söylendi.

Ketenci Kavşağı\'nda başlayıp 6 kilometre boyunca süren ve Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüş sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Açıklama yapan Kaymakam Celalettin Yüksel, \"Siz öğrencilerden gelen talep üzerine Zeytin Dalı Harekatı\'na destek, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdik. Sizlerle bugün çok gurur duydum. Dediniz ki yağmur da yağsa çamurda olsa şehitlerimizi anacağız. Sizlerin bu isteğini kırmadık ve destek vererek yürüyüşe katıldık. Sizler, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Afrin\'de huzur operasyonumuz yapan atalarımız kardeşlerimiz gibi yağmurdan kaçmadınız. Atalarımız o günlerde yağmur, çamur, kış demedi. Bugün yapmış olduğunuz bu yürüyüş, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun aynısıdır. Birlik ve beraberlik içinde atalarımızı, şehitlerimizi andık. Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize moral oldunuz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet gazilerimize acil şifalar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti\'nin geleceği olan siz gençlerimiz bir kere daha gururumuz oldunuz. Hepinizin gözlerinden öper ayrı ayrı teşekkür ederim\" dedi.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Bir öğrenci ile röp.

- Atatürk Anıtı önünde toplanan gruptan görüntü

- Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel\'in konuşması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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ENGELLİ OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ANNE İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 99 engelli serepral palsi hastası oğlu 17 yaşındaki Eyüp Öztürk\'ü tekerlekli sandalyesinde otururken başından av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı aynı silahla intihar eden 35 yaşındaki Seher Baş, oğluyla yan yana toprağa verildi.

Olay, dün (perşembe) saat 20.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak\'ta meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Seher Baş, apartmanın giriş katındaki evde birlikte yaşadığı yüzde 99 engelli serebral palsi hastası oğlu 17 yaşındaki Eyüp Öztürk\'ü, tekerlekli sandalyesinde televizyon izlerken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Anne Baş, ardından oğlunun cesedi yanında kendini başından vurarak intihar etti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası anne ve oğlunun cesedi, yakınlarına teslim edildi.

Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi\'ne getirilen anne ile oğlunun cenazeleri, ikindide kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Seher Baş\'ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk de katıldı. TCDD\'de çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevine konulan Öztürk\'ün kasım ayında tahliye olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazelerin taşınması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Mezarlığa götürülmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kayıp Ecem\'in cesedi bulundu (7)

ECEM\'İ BURAYA GÖMDÜLER

Ecem Balcı\'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda açılan küçük bir yere gömüldüğü görüldü. Yoldan uzakta olan orman içinde bir insanın sığabileceğinden daha küçük bir yaklaşık bir metre derinliğinde yer kazıldığı, üzerine toprak örtüldüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Soner GÜLEZER-Uğur AYDIN / Kocaeli / Gölcük (DHA)

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TOKATLI KADINLAR MEHMETÇİK İÇİN ATKI-BERE ÖRDÜ

TOKAT\'ta kadınların Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için ördükleri kazak, atkı, bere ve boyunlukları düzenlenen törenle Mehmetçiklere gönderildi.

Kentin farklı noktalarında hizmete açılan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerindeki kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için seferber oldu. Tokatlı kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere ve boyunluk ördü. Örülen kazak, atkı, bere ve boyunluklar Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Afrin\'e gönderildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Çoşkun Çakır, Celil Göçer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya \"Burası onbeşlilerin şehri, onbeşlilerin uğurlandığı meydanda o gün onları uğurlayan anneler oğullarını vatan için uğurlamıştı. Bugün ise devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, ama bizim askerimize moral vermeye, moralini yükseltmeye ihtiyacımız var. Tüm Tokatlı annelerimizi tebrik ediyorum. Onlar tıpkı İstiklal savaşında nene hatunların torunları gibi bugünde üzerine düşeni yapıyorlar. Bu vatan asla bölünmeyecektir. Hain tuzak kurmaya çalışan teröristlere asla fırsat verilmeyecektir\" diye konuştu. Vali Ömer Toraman ise bu güzel desteklerinden dolayı Tokatlı hanımlara teşekkür ettiğini söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, Afrin\' e gönderilmek üzere hazırlanan kazak, atkı, bere ve boyunlukların sergilendiği alanı gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan görüntüler

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısının konuşması

-Örgü sergisinin gezilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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