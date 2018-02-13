DHA YURT BÜLTENİ-18

Cami inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı

Adana\'da, inşaatı devam eden caminin iskelesinin çökmesi sonucu, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Gürselpaşa Mahallesi\'ndeki inşaatı devam eden Hacı Ali Hıradağı Camii\'nde meydana geldi. İnşaatta, caminin kubbesinin yapımı için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskelenin çökmesiyle üzerinde ve altında bulunan işçiler Ahmet Yılanlı, Mehmet Erciyes ve Cevdet Ergül, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı. İşçiler, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çöken inşaatta yaralanan işçilerin görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Ambulans görüntüsü

- Camii detay görüntüler

- inşaatta çalışan bir işçinin konuşması

SÜRE:01\'42\" BOYUT:103 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Edirne\'de kaçakların botu alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp (4)

PAKİSTAN UYRUKLU 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne\'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan\'a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu. Nehirde ekiplerin yaptığı aramalarda 2 çocuk ile üzerinden Ayşe Abdurrezzak (37) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kadının cesetleri bulundu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, botta bulunanların kaçmalarına yardım ettikleri gerekçesiyle Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, \"Çocuğumu kurtarın\" sesinin duyulmasının ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri\'nde zodyak botla yapılan aramalarda öğlen saatlerinde kaçaklara ait olan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu. Kentte aralıklarla yağan yağmurun ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı belirlenen kaçakları aramak için AFAD, jandarma ekipleri harekete geçti.

2 ÇOCUK, 1 KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları aramada önce nehrin kum ocakları mevkiinde 10 yaşlarında üzerinde sırt çantasının bulunduğu bir çocuk bulundu. Aynı bölgedeki arama çalışmalarında daha sonra da 5-6 yaşlarındaki ikinci çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri, botun alabora olduğu yere yaklaşık 500 metre mesafede ise su üzerinde bir kadın cesedine ulaştı. Kadının üzerinde yapılan aramada Türk vatandaşı olduğu ve Ayşe Abdurrezzak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Nüfus cüzdanına göre Balıkesir Havran doğumlu olduğu belirlenen Abdurrezzak\'ın çantasında ise iki çocuğu ait nüfus cüzdanları, çocuk bezleri ile çocuk giysileri olduğu görüldü. Jandarma ekipleri, üzerinden Ayşe Abdurrezzak adına kimlik çıkan kadın ile ilgili araştırmasını sürdürürken, çantasında bulunan Abdulkadir Enes Abdurrezzak ve Halil Münir Abdurrezzak adlı çocuklara ait nüfus cüzdanlarının cesetleri bulunan çocuklar ya da kayıp olan çocuklar olup olmadığını araştırıyor. Kadın ile 2 çocuğun cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

3 PAKİSTANLI GÖZALTINDA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri botları alabora olan kaçakları Yunanistan\'a götürmek için kılavuzluk yaptığını belirlediği Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Pakistanlı şüphelilerin soruşturmaları jandarma tarafından sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-AFAD ekipleri

-Botla cesedin getirilmesi

-Kadın cesedinin çıkarılması

-Bulunan çantanın açılması

-İçinden çıkan aile cüzdanı

-Jandarmanın çanta araması

-Kimliklerin bulunması

-Yerdeki cesetler

-Jandarma ve polis ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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Hakkari\'de, Afrin ile ilgili paylaşımlara 6 tutuklama

Hakkari\'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişi\'den 6\'sı tutuklandı.

TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesine başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatıöna ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 13 kişi belirlendi. Şahıslar, önceki gün gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişi\'den 6\'sı \'Sosyal medya üzerinden Terör örgütü propagandası\' yaptıkları gerekçesiyle tutuklanırken,7 kişi de, ifadelerinin alınmasının ardından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POLİS KAMERASI

-Gözaltına alınan şahısların Adliyeye çıkarırlarken

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

BOYUT:77.2 MB, SÜRE:1 DK 16 SN

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Ege şivesiyle 14 Şubat paylaşımı, beğeni topladı

Aydınlı evli ve bir çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Dursun Özcan\'ın, yüz efekti kullanarak Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat temalı kısa video sosyal medyada beğeni topladı, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Aydınlı olan, İzmir\'in Menemen ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Fatma Dursun Özcan, büyükannesinden öğrendiği Ege şivesi ile eğlence amacıyla 14 Şubat Sevgiler Günü ile ilgili efekt kullanarak 1 dakikalık kısa bir video çekti ve bunu WhatsApp aracılığyıla aile bireyleriyle paylaştı. Aile bireyleri arasında çok beğenilen videoyu, sosyal medya hesaplarından da paylaşan Özcan, kısa zamanda yüzlerce kişi tarafından beğenildi, ve paylaşımlarla hızla yayıldı. Özcan, Youtube kanalı ve Instagram\'da hesap açarak videoyu buralara da koydu. Sosyal medyada videoyu, 10 milyonun üzerinde kişi izledi. Yerel bir radyoda program yaparken tanıştığı güvenlik görevlisi eşiyle evlendikten sonra ev kadını olan Özcan, \"Android telefonda bir efekt programı görünce dayanamadım. Önce anneannemi sonrada rahmetli büyük annemi taklit edip ailemle paylaştım. Onların çok eğlendiğini görünce içimden millete sarmak geldi. Kocama, akrabalarıma falan derken ortaya Fatma Teyze çıktı. Sosyal medyada bu videonun bu kadar paylaşılacağını hiç düşünmemiştim. Bu yüzden de videom benden habersiz WhatsApp grupları üzerinden dağılıp, gitti. Çok fazla mesaj ve telefon aldım. Herkes kahkahalarla beni arıyor. İnsanlar internette beni arıyorlarmış ama bulamıyorlarmış. Bulanlar da hep iyi dileklerde bulunuyorlar. Ben de Aydınlı ve tüm Egeli hemşerilerimden destek bekliyorum\" dedi.

GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Fatma Dursun Özcan\'ın sosyal medyada yaptığı, beğeni toplayan paylaşımı ise şöyle: \"Kocacım dedim. 14 Şubat var önümüzde dedim. Güzel bişey edelim dedim. Ne etcez dedi. Biz sevgilimiz gari dedi. Hep sevgililer mi kutlayacak dedim. Sen beni sevmiyon mu gari dedim. Seviyom dedi. Ne edelim o zaman bişey etmek lazım dedim. Yemeğe çıkarız dedi. Öyle güzel yerlere gideriz değil mi dedim. Alsancak, Karşıyaka taraflarına götürün mü dedim. O kadar değil canım dedi. Kokoreç yimeğe gideriz dedi. Zaten bi kere b.k yediydim ben bununla evlenirken, bana bi daha b.k yedircek bu adam.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sosyal medyada yapılan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşım görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera:; Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

