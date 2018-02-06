DHA YURT BÜLTENİ-18

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı/EK

TÜRK GAZETECİLER KAMPTA

Hatay Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye\'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı\'na gazetecilerin geçişine izin verdi. Kampta çekim yapan gazeteciler, roketin isabet ettiği çadır ile saldırıda zarar gören yerleri görüntüledi. Kampta kalan Suriyeliler, gazetecilere yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı.

Suriye\'de 2011\'de başlayan iç çatışmalar sonrası kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin İdlip\'e bağlı Atme Kasabası çevresinde oluşturduğu kampta ve çevresinde oluşan çadır alanlarında yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Reyhanlı\'da sınırın hemen yanında başlayan kamp ve çevresi neredeyse bir kenti andırıyor. Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ\'ın saldırılar düzenlediği kampta son 2 yılda, 50\'ye yakın sivil hayatını kaybetti.

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Haber:HATAY,(DHA)

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Çanakkale\'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 5 şahsın sosyal medya hesaplarından, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiklerini tespit etti. Cumhuriyet Savcının talimatıyla adreslerine operasyon düzenlenen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen zanlılar

Haber-Kamera: İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi, 5.3’lük deprem felaketinin yıldönümünde bu kez 2.9’luk depremle sarsıldı.

AFAD saat 19.09’da merkez üssü Ayvacık olan Richter ölçeğine göre, 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve köylerinde hissedildi. Saat 19.11’de ise bu kez 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacıklılar, geçen yıl bugün yaşanan ve çok sayıda evin yıkılmasına neden olan 5.3 büyüklüğündeki depremin yıldönümünü anarken, yaşanan 2.9’luk depremin yarattığı sarsıntıyla 1 yıl önce yaşadıkları korkuyu yeniden hissetti. İlk belirlemelere göre, 2.9 büyüklüğündeki depremde can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi. Ayvacık\'ta yaşayan Rıza Usta isimli vatandaş depremin olduğu sırada çarşı merkezinde kahvede olduğunu belirterek, \"Çay Ocağında bulaşıkları yıkıyordum. Bir anda sallanmaya başladık. kahvedeki vatandaşlar hemen panikle dışarı çıktı. Depremin etkisiyle herkes dışarı koştu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayvacık ilçe merkezinden görüntü.

-Rıza Usta röp.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),(DHA)