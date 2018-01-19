DHA YURT  BÜLTENİ-18

Bolu Dağı\'nda kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı

BOLU DAĞI\'NDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Bolu Dağı\'nda gündüz başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. TEM ve D-100 yollarının bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Bolu Dağı\'nda bazı araçlar yolda kaldı. TEM\'in Abant Kavşağı girişinde yolda kalan bir TIR nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Karayolları ekiipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan TIR

-TIR sürücüsü ile röportaj

-Kar yağışından görüntüler

-Karayollarının çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.45 Boyut: 107.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Diyarbakır’da cinayet sonrası 4 ev kundaklandı

DİYARBAKIR’ın merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde dün öldürülen Yusuf Güneş’in cinayet zanlılarına ait oldukları belirtilen 4 evin kundaklandığı iddia edildi.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş’in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evlerde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangının başka evlere sıçramasını kısa süreli çalışma ile önledi.

AİLELER TAHLİYE EDİLDİ MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Dün akşam yaşanan cinayet sonrası mahallede gerginliğin yaşandığı ve cinayeti işleyenlerle bağlantısı olan ailelerin mahalleden tahliye edildiği öğrenildi. Mahallede gergin bekleyiş sürerken, zırhlı araçlarla polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntülü dökümü:

-Zırhlı araçlar

-Yanan evler

-Polis ekipleri

-Zarar görev evler

-Polisin önlem alması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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2 bin metre yükseklikte başından yaralanan asker, hastaneye kaldırıldı

Denizli\'nin 2 bin metre yükseklikteki Honaz dağı zirvesinde bulunan Radar Komutanlığı\'nda düşerek başından yaralanan ismi ve rütbesi öğrenilemeyen bir asker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile askerlerin çalışmasıyla yoğun tipinin yaşandığı karlı bölgeden indirildi.

Honaz Dağı\'ndaki 2 bin metre yükseklikte bulunan Hava Radar Komutanlığı\'nda bugün saat 16.00 sıralarında bir askeri personel, kışlada düşerek başını betona çarptı. Başından yaralanan askeri personele ilk müdahale Radar Komutanlığı\'nda görevli personel tarafından yapıldı. Ardından askerin hastaneye kaldırılması için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Honaz Dağı\'nda yoğun tipi ve kar yağışı sonrasında oluşan 50 santimetrelik kar kalınlığı nedeniyle AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin iş makineleri yoldaki karı küreyerek kurtarma ekiplerine yol açtı. AFAD ekipleri de paletli kar aracıyla yola çıktı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonrasında askeri, ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AFAD ekiplerinden görüntü

- Kardan ve tipiden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- İş makinelerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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İş yerinin çatısı çöktü, altında kalanlar şans eseri yara almadı

Konya\'nın Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir pastanenin önündeki bölümünün suntadan oluşan çatısı çöktü. İçeride bulunan 6 müşteriden 3\'ü kaçarak kurtuldu. Çöken tavanın altında kalan 1\'i çocuk 3 kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi\'nde bulunan pastanede meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin önündeki bölümün suntadan oluşan çatısı çöktü. O sırada içeride bulunan 6 kişiden 3\'ü kaçıp kurtuldu, 1\'i çocuk 3 kişide çöken çatının altında kaldı. Şans eseri yara almayan 3 kişi, çevredekiler tarafırdan kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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- çatının çökme anı

- 3 kişinin kurtulması

- Diğerlerinin çatının altında kalması

- Kurtarılması

Haber: Mehmet YILMAZ/KULU,(KONYA),(DHA)



