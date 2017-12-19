DHA YURT BÜLTENİ-18

Sokak ortasında başından vuruldu

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edile Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde silah sesi duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulan 32 yaşındaki Turhan Gün\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayından ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Turhan Gün\'ün kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

SÜRE: 0,54 SN - BOYUT: 49 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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Ahlatlı ustadan MHP lideri Bahçeli için özel tasarlanmış baston

Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'nde yaklaşık 30 yıldır baston yapan Refa Gökbulak, MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tasarlanmış kılıçlı baston tasarladı. Gökbulak, bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim etti.

Ahlat\'ın sembolu haline gelen bastonları yapan ve bugüne kadar bir çok lider, sanatçı ve ünlüye hediye eden Refa Gökbulak, MHP Lideri Devlet Bahçeli için de özel tasarlanmış bir baston yaptı. Bir haftalık yoğun bir çalışma ile yapılan baston, Selçuklu motifleri ile süslenirken, bozkurt olan başlığının bir tarafında üç hilal, bir tarafında ise Türk Bayrağı bulunuyor. 30 yıldır baba mesleğini sürdüren Gökbulak, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin, sabrın, ahşap ve kemikle somutlaşarak sanata dönüştüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insana baston hediye etmek, ona sağlıklı uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Bastonlarımızın en önemli özelliklerinden biriside budur. Baba mesleğim olan bu sanata uzun yıllardır devam etmekteyim. 30 yıllık sanat hayatımda ülke ve dünya gündemini takip etmekteyim. Ülkemizin geçirmiş olduğu zor günlerde sayın Bahçeli\'nin milli duruşu her zaman dikkatimi çekmiştir. Engin birikimi ve geçmiş siyasetiyle de büyük Devlet adamlığı vasfına sahip bir şahsiyet olarak görüyorum. Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede hem desteği hem de imzası var. Bundan dolayı da kendisine hayranlık duyuyorum. Bu nedenle de baston sanatımla kendisine özel bir baston yapmayı düşündüm. 1 haftalık yoğun bir çalışmayla parti logolarıyla birlikte bozkurt başlıklı bir baston tasarladım. Bastonun kılıçlı olması da ayrı bir estetik kattı.\" Özenle hazarladığı bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim eden Gökbulak, \"Bozkurt başlıklı baston da çok eski bir gelenektir. Bende bu nedenle bastonu hem bozkurt başlıklı, hem de kılıçlı yaptım. İkisinin bir bastonda buluşması ve gövde kısmında ise Ahlat’taki tarihi eserlerde bulunan Selçuklu yıldızının işlenmesi de bastona ayrı bir güzellik kattı. Bu bastonu Devlet beye yapmaktan ve takdim etmekten şeref duyuyorum\" dedi.Bastonu Devlet Bahçeli\'ye ulaştırmak üztere alan MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar ise, Gökbulak\'a teşekkür ederken, en kısa zamarda da ulaştıracağı sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ahlat Selçuklu Baston Atölesinden ve baston yapımından genel ve detay görüntüler

- Devlet Bahçeli için yapılan bastondan dataylar

- Hazırlanan bastonun MHP İlçe Teşkilatına teslim edilmesi

Haber-Kamera: Halil ÜLKER /AHLAT(Bitlis),(DHA)

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Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobil yapımı devam eden alt geçit çalışmaları içindeki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Hayrettin Coşkun (51), İtfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Mesudiye mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Ankara istikametine seyir halinde olan Hayrettin Coşkun yönetimindeki 43 YB 878 plakalı otomobil, alt yapı çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç beton bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın beton bariyerleri de devirdiği kazada yaralanan sürücü otomobilde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Bacakları sıkışan Coşkun, kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından aracın bir kısmı demir makasla kesilerek çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Coşkun, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sıkışan sürücünün kurtarılma anı

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Marmaris\'te 50 bin TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, polisin bir markette yaptığı denetimde yaklaşık 50 bin TL değerinde kaçak tütün, nargile ve cinsel gücü artıcı haplar ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir markette gümrük kaçağı tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri ile polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda G.K.\'nin sahibi olduğu markette gümrük kaçağı ve bandrolsüz 510 paket makaron, 28 paket nargile tütünü, 3 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likidi, 9 adet elektronik nargile, 75 paket cinsel güç artıcı hap ve 41,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olduğu tahmin edilen gümrük kaçağı ve bandrolsüz ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan market işletmecisi G.K. hakkında 5607 ve 4733 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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Didim\'de 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi



AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 16 Aralık Cumartesi günü Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi\'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Y.T.\'nin (35) kullandığı otomobilde bulunan S.E.\'nin (30) yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında iki adet \'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma\' suçu ile ilgili aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli S.E.\'nin üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız bir adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek, 20 gram esrar ve 1 gram metamfetamin bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise 2 kilo 120 gram, evinde yapılan aramada da 80 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E. ve Y.T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. serbest bırakılırken, Y.T. ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

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