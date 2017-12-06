DHA YURT BÜLTENİ-18

Malatya’da tedavi gördüğü hastanede, tabancayla intihara kalkıştı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Ortopedi Servisi\'ne dün tedavi olmak için yatan 62 yaşındaki müteahhit Mustafa Memiş, tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Memiş, aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin 5’nci katında bulunan Ortopedi Servisi\'nde meydana geldi. Dün acil servise gelen ve buradan Ortopedi Servisi\'ne sevk edilen Mustafa Memiş, tedavi gördüğü 5\'nci kat, 515 numaralı odada yanında bulundurduğu tabanca ile göğsüne ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla hastane doktorları tarafından ilk müdahalesi yapılan Memiş, yoğun bakıma kaldırıldı. 3 ay önce silahlı saldırıya uğradığı öğrenilen Memiş’in, kurşunun isabet etmesi sonucu platin takılan bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Acil servis

- Poliklinikler girişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYTU: 72 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)



============================================

Hakkari polisi, öğrencilerle halı saha maçı yaptı



Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında polisler, öğrenci ve öğretmenlerle halı saha maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenirken, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve polislerden oluşan karma takımlar halı saha maçı yaparak birlikte vakit geçirdiler. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonunda polis memurları, Hakkarili gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Polis ekiplerinin düzenledikleri halı saha maçının çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, bu tür sosyal aktivitelerin sık sık tekrarlanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Öğrencilerle röportaj

-Polis ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle halı sapa maçı yaparken

-Maçtan genel ve detaylar



BOYUT:146 MB,SÜRE:1 DK 18 SN

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)