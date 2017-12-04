DHA YURT BÜLTENİ-18

Malatya\'dan, Suriye sınırına fırtına obüsü sevkiyatı

Malatya\'da konuşlu 2\'nci Ordu Komutanlığı\'ndan, Suriye sınırına 5 fırtına obüsü sevk edildi.

Sivas karayolunda bulunan 2\'nci Ordu Komutanlığı\'na bağlı Çakmak Kışlası\'nda çekicilere yüklenen 5 fırtına obüsünü taşıyan konvoy, öğleden sonra güvenlik önlemleri arasında yola çıktı. Konvoydaki fırtına obüslerinin, Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırtına obüsleri

- Çevre yolu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

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Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim (3)

ER, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Erzincan\'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Taner H.\'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN,(DHA)

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Büyükelçi Moore: \'Ödeneğin cihatçıların eline geçtiği\' iddiasını kesinlikle inceleyeceğiz

İngiltere\'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, ülkesi tarafından Suriye\'de yerel halkın polis gücü kurması için geliştirilen yardım projesine sağlanan ödeneği, cihatçı örgütlerin eline geçtiği iddiasıyla durdurmasına ilişkin, \"Bu inceleme sonucunun ne olacağını bilmiyorum fakat kesinlikle bunu inceleyeceğiz\" dedi.

Büyükelçi Richard Moore, Türkiye\'deki 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya\'ya veda ziyaretinde bulundu. Vali Yerlikaya ile yaklaşık yarım saat basına kapalı görüşen Moore, iki hafta sonra Londra\'ya döneceğini söyledi. Gaziantep ve Kilis\'in Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği konusunda önemli rol üstlendiğini ifade eden Richard Moore, \"Özellikle Türkiye hükümeti, hatta en önemlisi Türk halkının cömertliğini ve misafirperverliğini tanımak istedim. Çünkü gerçekten bu 4-5 sene Türkiye büyük bir yük taşıdı. Biz üzerimize düşen görevimizi yapmaya devam ediyoruz, bağış fonu veren ülkelerin ikincisiyiz. Bu konularda Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Vali ile çok samimi bir görüş alışverişi yaptık. Bu nedenle buraya geldim\" diye konuştu. Moore, ülkesinin, Suriye\'de yerel halkın polis gücü kurması için geliştirilen yardım projesine sağladığı ödeneği, cihatçı örgütlerin eline geçtiği iddiasıyla durdurmasına ilişkin soruya ise \"Bu konuda bu tip iddialar söylenirse, biz o zaman ciddiye alıyoruz. Bu nedenle eminim ki bu konuyu inceleyeceğiz. Bu inceleme sonucunun ne olacağını bilmiyorum fakat kesinlikle bunu inceleyeceğiz\" yanıtını verdi.

Vali Yerlikaya ile Büyükelçi Moore, ziyaret anısına birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Richard Moore Valiliğe gelişi

- Richard Moore\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Isparta\'da 129 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Isparta\'da, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 129 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasına devam edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'şantaj\', \'özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'zimmet\', \'icbar suretiyle irtikap\', \'görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açılan 48\'i tutuklu, 75\'i tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6\'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ile örgütün \'Isparta il imamı\' Osman Demirhan ve aynı cezaevindeki Cabir Doğan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sabahki duruşmaya SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu ve bazı sanıklar cezaevinde açık görüş olduğu için katılmadı. Duruşmada Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' raporlarını okudu. Daha sonra ise sanıklara ByLock görüşmeleri hakkındaki sorular yöneltildi. SEGBİS\'le duruşmaya katılan örgütün sözde \'Isparta il imamı\' sanık Osman Demirhan\'a, \'Han32\' kod adıyla yaptığı \'ByLock\' görüşmeleri soruldu. Demirhan, mesajların hepsini incelemediğini ve kendisine gelen mesajlarda adı geçen bazı kişileri tanımadığını öne sürdü. Tutuklu sanık eski Isparta Valisi Memduh Oğuz\'a, \'Eski SDÜ Rektörü İbicioğlu ile birlikte FETÖ\'nün irtibatlı olduğu bir derneğe giderek konuşma yaptınız mı?\' sorusu yöneltildi. Oğuz, valiliği döneminde yüzlerce, binlerce konuşma yaptığını ve bu konuşmalarda il valisinin ne söylemesi gerekiyorsa onu söylediğini aktardı.

MAHKEME BAŞKANI BYLOCK KONUŞMALARINI OKUDU

Duruşmada \'ByLock\' konuşmalarını okuyan ve birinde \"Allah zalim kişileri yanlışlıkları için hidayete erdirmesin\" mesajının yer aldığını belirten Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, \"Bu FETÖ\'cüler için geçerli\" dedi. Başkan Yazıcı, önceki davalarda ve dokümanlarda şirk koşan rüyalar, terör örgütü elebaşını peygamberden üstün tutan mail ve mesajlar, hükümet yetkililerini kötüleyen yorumların yer aldığını kaydetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Duruşmada sanıklar terör örgütü üyesi olmadıklarını ve devlete karşı kanun dışı hiçbir girişimlerinin olmadığını söylemeleri üzerine Mahkeme Başkanı Yazıcı, \"Terör örgütü üyesi olmak, yalnızca PKK\'lılar gibi çatışmak değildir. Terör faaliyeti denildiği zaman, 5 bin yıllık tarihi bulunan Türk devletini yıkmak için yapılan tüm girişimlerdir. FETÖ ihaneti Hasan Sabbah\'tan sonra tarihin en büyük ikinci ihanetidir\" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sanıkların adliyeye getirilmesi

76.2 MB /// 01.15\"

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Liseli gençler, güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan araca, \'15 Temmuz\' adını verdiler



BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrikli otomobil üreterek TÜBİTAK ödülüne layık görülen İmam Hatip Lisesi\'nin 2 öğrencisi, bu defa da güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan araç üretti. İmam Hatipli gençler, 10 bin liraya mal ettikleri \'15 Temmuz\' ismi verilen aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediklerini söyledi.

İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin ve Numan Bayrak, geçen yıl ürettikleri elektrikli otomobille TÜBİTAK\'tan ödül kazandıktan sonra bu kez de 5 aylık bir çalışma sonunda rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan araç ürettiler. 17 yaşındaki gençler okullarının bahçesinde düzenledikleri törenle \'15 Temmuz\' adını verdikleri araçla test sürüşü yaptı. İlk test sürüşünü ise, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin gerçekleştirdi. 2 saat süren şarj ile 60 kilometre hıza ulaşan ve bir şarjla 100 kilometre yol kat eden iki kişilik araç, tamamen yerli malzemelerle üretildi. Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, araca \'15 Temmuz\' isminin verilmesinden memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:\"Bu ismi vererek; genç yaşımıza rağmen kararlılıkla ders vermek istiyoruz\' diyorlar. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in oğluna hediye edilmesi gibi bir düşünceleri vardı. Bakarsınız başka bir araç yapıp hediye ederler. 15 Temmuz ruhu bu günde dimdik ayakta. Biz kürek çeken Türkiye değil dümeni tutan Türkiye olmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Birilerinin elinde dekontlarla hükümetimize, ülkemizin geleceğine ipotek koyma çalışmalarına da en büyük dersi aziz milletimiz verecek. Gençler, bu aracı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorlar. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızla toplantımız olacak. Kendisine ileteceğim. Gençlerimizi de Ankara’ya davet edeceğiz inşallah.\"

70 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Araç hakkında teknik bilgi veren İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin, 60 kilometre hıza çıkabileceğini, 100 kilometre yol kat edebileceğini ifade etti. Diğer mucit Numan Bayrak ise, aracın yüzde 100 Türk malı olduğunu söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de sürücü koltuğuna oturarak ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın genel görüntüsü

-Milletvekili Hüseyin Şahin in test sürüşü

-Açıklamalar

-Detay

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Bitlis Barosu, avukata yapılan saldırıyı kınadı

BİTLİS Barosu, Adilcevaz ilçesinde adliye binasına giderken bir grubun taşlı ve topalı saldırısı sonucu ağır yaralanan Avukat Bülent Erçetin\'e yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı. Saldırıyı nefretle kınadıklarını belirten Baro Başkanı Avukat Fuat Özgül, yapılan saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını, saldırıyı yapan şüphelilerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Bitlis Barosu, geçen cuma günü adliye binasına giderken eli sopalı bir grubun saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Bitlis Barosu üyesi Avukat Erçetin\'e yapılan saldırı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Adilcevaz Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasının metni Baro Başkanı Avukat Özgül, tarafından okundu. Özgül, saldırıda ağır yaralanan baro üyesi Erçetin\'in Tatvan Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti. Özgül, şöyle konuştu: \"1 Aralık 2017 tarihinde Adilcevaz Adliyesi önünde baromuz üye avukatlarından Bülent Erçetin’e yönelik menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Meslektaşımız bu saldırı nedeniyle halen Bitlis\'in Tatvan ilçesi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olup, yaşam mücadelesi vermektedir. Özellikle son yıllarda avukatlara karşı artarak devam eden saldırıların son kurbanı maalesef değerli meslektaşımız Avukat Bülent Erçetin olmuştur. Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Unutulmamalıdır ki; avukatlar müdafi olarak katıldıkları davalara konu olan uyuşmazlıkların tarafı değildir. Avukatlara, baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez. Meslektaşımız görevi nedeniyle uğradığı bu saldırı avukatlık mesleğine yapılmıştır. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Bitlis Barosu olarak meslektaşlarımızla birlikte bu süreci takip edeceğimizi, şüphelilerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasından görüntü

-Genel ve detay

Haber: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)