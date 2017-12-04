DHA YURT BÜLTENİ-18

Kayalıklara yuvarlanan alkollü kişi, yardıma gelen polislere taş attı



Kütahya\'daki tarihi Hisar Kalesi\'nden kayalıklara yuvarlananan ve alkollü olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Osman A., yardıma gelen polislere taş atınca biber gazıyla etksiz hale getirilip, kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi\'ndeki tarihi Hisar Kalesi surları altında meydana geldi. Osman A., iddiaya göre içki içerken dengesini kaybedip yamaçtan kayalıklara doğru yuvarlandı. Bağırıp yardım isteyen Osman A.\'nın sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 112 acil servis ekibiyle birlikte olay yerine gelen polisler bir süre el feneriyle Osman A.\'yı aradı. Osman A. polislerin yanına geldiğini görünce taş atmaya başladı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen taş atmayı sürdüren Osman A.\'yı biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Osman A. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Polis ve sağlık ekiplerini arama çalışması,

-Alkollü kişinin bulunması polislere taş atmaya çalışması,

-Polislerin ikna çabaları,

-Tepeden indirilmeye çalışmaları,

-Aşağıya indirilerek ekip otosuna bindirilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

===============================================

TEM\'de TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda seyir halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nilda Acarer, ambulansın içinde \'Annem ölmez değil mi?\' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Gökhan Yücel yönetimindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Cengiz Güler\'in kullandığı 41 UT 755 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Mehtap Yücel, İlkay, Rabia ve Nilda Acarer yaralandı. TIR sürücüsü ise kazada yara almadı. Kaza sonrası ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Nilda Acarer, başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan annesi Rabia Acarer için \'Anneme bir şey olmaz değil mi? Annem ölmez değil mi?\' diyerek gözyaşı döktü. Küçük Nilda\'yı aynı ambulansta bulunan babası İlkay Acarer, ellerini tutup, \'Korkma kızım, annen iyi\' diyerek teselli etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Gökhan ve Mehtap Yücel\'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 3 şeritli olan TEM\'in tek şeridi trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulansta küçük kızın ağlaması

-Yolda oluşan trafik

-Detaylar

Süre: 02.04 Boyut: 126 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

================================================

Kiracıyla kavga etti, araya giren damadını öldürdü, 7 kişi yaralandı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi 62 yaşındaki Emin Çakmak, pencerelerin çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla 3\'üncü kattaki evden eşyaları çıkaran kiracısı 24 yaşındaki Mehmet Yalçın\'la kavga etti. Elindeki bıçağı rastgele sallayan Çakmak, kavgayı ayırmak isteyen damadı 34 yaşındaki Yunus Gökçe\'nin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Yalçın, taşınmak amacıyla kirada oturduğu 4 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki daireden eşyalarını asansörlü nakliye aracıyla taşımak istedi. Evin pencere çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla eşyalarını aşağıya indirten Mehmet Yalçın ile ev sahibi Emin Çakmak arasında tartışma çıktı. Ev sahibi Emin Çakmak, pencere çerçevelerinin sökülmesine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emin Çakmak bıçakla Mehmet Yalçın\'a ve yanında bulunanlara saldırdı. Emin Çakmak\'ın damadı Yunus Gökçe de araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Çakmak\'ın rastgele salladığı bıçakla damadı Yunus Gökçe, kiracısı Mehmet Yalçın ile M.G. (49), R.Y. (43), A.Y. (42), Z.K. (29), S.G. (18) ve H.Y. (17) yaralandı.

Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan damat Yunus Gökçe doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ev sahibi Emin Çakmak\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Çakmak\'ın \"Kendimde değildim. Kimleri bıçakladığımın farkında değilim\" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Olayın meydana geldiği sokak

-Polislerin inceleme yapması

-Hastanenin dışından ve hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarının görüntüsü

-Ölen Yunus Gökçe\'nin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)



