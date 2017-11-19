DHA YURT BÜLTENİ-18

Şırnak\'ta öldürülen PKK\'nın üst düzey yöneticisi toprağa verildi



ŞIRNAK\'ta, düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Diyarbakır\'da toprağa verildi. Cenazeye HDP\'li mlletvekilleri de katıldı.

PKK\'nın kadın örgütlenmesi olan YJA Star\'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım\'da Şırnak\'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK\'lı terörist Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Şırnak\'tan Diyarbakır\'a getirildi. Yeniköy Mezarlığı\'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu\'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Eroğlu\'nun cenazesi, toprağa verildi.

KANDİL\'DE HDP HEYETİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK\'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK\'lı Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil\'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin camiden çıkarılması

-Cenazenin taşınması

-PKK\'lının toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)-

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Otomobil alev alev yandı



BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İnegöl İlçesi Cuma Mahallesi\'ndeki açık otoparkta Erhan Aşa’nın çalıştırdığı 16 F 4586 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, Aşa aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Yanan otomobilde meydana gelen patlamalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gelen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Erhan Aşa büyük üzüntü yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın alev alma ve patlama anı görüntüleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Bandırma\'da otomobil denize düştü: 1 ölü, 3 yaralı (3)

OTOMOBİL DENİZDEN ÇIKARILDI

Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada, denize düşen 33 DKG 54 plakalı otomobil, çıkarıldı. İtfaiye ve 911 Arama- Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmalarla karaya çıkarılan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın kurtarma çalışmaları

- Cesedin denizden çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: BALIKESIR/ BANDIRMA (DHA)