DHA YURT BÜLTENİ-18

Kız yurdundaki \'Samara\' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (3)

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLERDE KORKMUŞ

Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencileri korkutmaya çalışan 3 öğrencinin, polise verdiği ilk ifadesinde, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin paniklemesi üzerine şakayı bıraktıklarını söyledi. Şaka yapmayı bıraktıktan sonra kendileri de korkmaya başladığını ileri süren 3 öğrencinin oda kapasına masa koyup uyumaya çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan 3 öğrencinin, sadece yüzlerini boyayıp şaka yaptıklarını odaları bırakılan notları ve işaretleri kendileri yapmadıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Polis, diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdüyor. Yurttaki kızların panik anı ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü :

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- Öğrencilerin panik anı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Trabzon\'da müftülük çalışanından camii müezzinine taciz suçlaması/EK

MÜEZZİN AÇIĞA ALINDI

Trabzon\'da Ortahisar İlçe Müftülüğü\'nde görevli kadın memur 21 yaşındaki E.A., sosyal medya hesabı üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü kentte bir caminin müezzini A.Ö. hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine, Ortahisar Kaymakamlığı tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan müezzin A.Ö. açığa alındı.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Pancar tarlasında öldürülen çiftçinin kuzeni ve eşi gözaltında (2)



\'ARAMIZDA UFAK BİR MESELE VARDI\'

Konya\'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında amcasının oğlu Ali S.\'yi tabancayla başından vurarak öldürdüğü ididasıyla gözaltanı alınan İskender S., gazetecilerin \'Niçin öldürdün?\' sorusuna \"Aramızda ufak bir mesele vardı\" diye cevap verdi. Gözaltını alınan İskender S,. öldürülen Ali S.\'nin eşi Zekiye S. ve olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin S., Cumhuriyet Savcılığı\'ndaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Sarıkamış deniz şehitleri anıldı

SARIKAMIŞ\'ta donarak şehit olan 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi açıklarında Rus donanması tarafından batırılan 3 geminin mürettebatı, denize çelenk bırakılarak anıldı.

7 Kasım 1914\'te Rus donanması, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa adlı nakliye gemilerini Kandilli mevkisinde batırdı. Batırılan gemiler için ilk tören, Ereğli Sahil Bandı\'nda bulunan ve Kafkas Cephesi\'nde şehit olan Ereğlili 65 askerin isimlerinin yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı\'nda yapıldı. Törene Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 3 geminin Rus donanması tarafından batırıldığını hatırlatarak, \"6 Kasım 1914 tarihinde İstanbul’dan yola çıkan gemilerin, 7 Kasım’da Ereğli açıklarında batırıldığı doğrudur. 3 geminin içinde toplam 220 personel vardı. Gemiler, Karadeniz Ereğli açıklarına geldiklerinde, Zonguldak’ı bombalamaktan dönen Rus gemilerince batırıldı. Depolarda gizlenen askerler, gemiler batırılınca boğuldular. Sadece personelden 36’sı kıyıya yüzerek kurtuldu. Ben, sadece Sarıkamış değil, bugüne kadar şehit olan ve yaşamını yitiren tüm gazilerimize rahmet diliyorum\" dedi.

Buradaki törenden sonra gemi ile 3 geminin batırıldığı düşünülen 9 mil açığa gidildi. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa yazılı çelenkler, denize bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Saygı duruşu İstiklal Marşı

-Anıta çelenk sunulması

-Bingür Sönmez\'in konuşması

-Hüseyin Uysal\'ın konuşması

-Denize çelenk atılması

Süre: (5.07) Boyut: (157 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Eskişehir\'de Kurtuluş Savaşı siperleri uydudan tesadüfen bulundu

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, uydu çalışması yaparken, Eskişehir\'de Kurtuluş Savaşı\'ndan kalma siperler bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Ayday, yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğunun belirleneceğini kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü\'nün eski müdürü Prof. Dr. Can Ayday, yeryüzüne yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki uydudan alınan verileri inceledi. Ayday, uydu görüntüleri üzerinden yaptığı çalışmada, Eskişehir merkeze bağlı bir köyün yakınlarında, Kurtuluş Savaşı\'ndan kalma siperler tespit ettiklerini söyledi. Tesadüfen bulunan siperler üzerine bölgeye gidip, \'drone\' ile çekim yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Ayday, \"Uydudan gördüğümüz mevzilerin \'drone\' çekimlerinde mevziler, daha da belirginleşti. Mevziler, aradan geçen yıllar nedeniyle tahrip olmuş durumda. Çektiğimiz fotoğrafları incelemeleri için tarihçi arkadaşlarımıza verdik. Yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğu belirlenecek. Mevzilerin daha fazla tahrip olmaması için şu an buranın yerini tam olarak kimseye söylemiyoruz. Bu bölgenin koruma altına alınıp, turizme kazandırılması gerekir\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Prof.Dr.Can Ayday\'ın konuşması,

-Siperlerle ilgili çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Huzurevi sakinlerine gönüllü torun oldular

NİĞDE Gençlik Merkezi ile Ahmet Kuddusi Huzur Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı \'Gönüllü Torun\' projesi kapsamında üniversite öğrencileri huzurevinde kalan yaşlıların 1 günlüğüne torunu oluyor.

Kampüs Gençlik Merkezi\'nde gönüllü olan üniversite öğrencileri, Ahmet Kuddusi Huzur Evi Ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılara kitap okuyor, bocce oynuyor ve dışarda gezintiye çıkıyor. Erkek ve kız öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ‘Gönüllü Torun’ projesi huzurevinde kalan yaşlıları mutlu ediyor. Kampüs Gençlik Merkezi Müdürü Turan Sayın, yaşlıların torunu olmak için huzurevinde böyle bir proje başlattıklarını belirtti. Sayın, \"‘Yaşlılarımızla bire bir gençlerimiz ilgileniyor. Yaşlımız öğrencinin kitap okumasını istiyor, dışarda gezmek istiyor, bocce oynamak istiyorlar. Yani biz yaşlılarımızın torunu olmaya geldik. Yaşlılarımızın isteklerini yerine getirdiğimiz zaman yaşlılarımızın gözündeki o mutluluğu hissediyoruz. Gençlerimizde bu projeyi çok sevdiler ve her zaman huzurevine gitmek istiyorlar\" dedi.

Ahmet Kuddusi Huzur Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk ise, hazırlanan proje ile yaşlıların psiko-sosyal anlamda gerilemelerini önlemeye çalıştıklarını söyledi. Öztürk, \"Proje kapsamında gelen arkadaşlar yaşlıların isteği doğrultusunda geçmişini dinliyor, hikayelerini dinliyor. Amacımız yaşlıların bu toplu yaşam alanındaki bıkkınlığını bir nebze olsa azaltabilmek, en temelindeki amacımızda yaşlıların psiko-sosyal gerilemelerine engel olmakö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlılar sohbet eden öğrenciler

- Detay görüntüler

- Şarkı söyleyen yaşlı kadın

- El ele tutuşmuş yaşlı ve öğrenci

- Kampüs Gençlik Merkezi Müdürü Turan Sayın açıklaması

- Ahmet Kuddusi Huzur Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk\'ün açıklaması

Süre:2 dakika 29 saniye Boyut. 161 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Adana\'dan Suriye\'ye okul çantası

ADANA Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, \'Kardeşlik Sınır Tanımaz\' projesi kapsamında Suriye\'de güvenli bölge haline gelen okullardaki öğrencilere dağıtılmak üzere 12 bin 700 okul çantası gönderildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye\'de güvenli bölge haline gelen Azez, Çobanbey, Cerablus, El-Bab ve çevresinde bulunan okullara dağıtılmak üzere \'Kardeşlik Sınır Tanımaz\' projesiyle Adana\'daki öğretmenler, öğrenciler ve velilerin verdiği paralarla alınan 12 bin 700 okul çantası Adana Valiliği bahçesinde tıra yüklenerek Kilis\'e gönderildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, çantaların ihtiyacı olan Suriyeli öğrencilere dağıtılacağını açıkladı. Akpınar, \"Suriye\'de yaşanan iç karışıklıktan sonra ülkemizin yaptığı Fırat Kalkanı operasyonuyla güvenli bölge oluştu. Güvenli bölge oluşan il ve ilçelerde okullara yönelik Adana olarak geçtiğimiz yıldan bu yana eğitim-öğretim faaliyetleriyle destek vermeye çalıştık. Bugüne kadar bölgeye 3 TIR okul sırası ve masası gönderdik. Bugün ise 12 bin 700 adet okul çantası yaptırdık ve gönderiyoruz. Bu çantalar ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. Amacımız bölgedeki öğrencilere yardım etmek ve çocuklarımıza yardımlaşma bilinci aşılamak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çanta ve tır görüntüsü

- Öğrencilerin görüntüsü

- Adana İl Milli Eğitim Müdürü röp

SÜRE: 01\'37\" BOYUT:98,9 MB

Haber:Hatice KARTAL / Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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Adana Valiliği\'nden küçük esnafa destek

GÜNEY Adana Kalkınma Projesi kapsamında Adana Valiliği ve KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından başlatılan \'Küçük Esnafa Büyük Destek\' projesinin açılış toplantısı Çukurova Kalkınma Ajansı\'nda düzenlendi.

Toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, projenin amacını anlattı. Demirtaş, \"KOSGEB\'in imkanlarından daha demek ki bazı işletmelerimiz yararlanmıyor. Bu projedeki amaç küçük işletmelerimiz nasıl yararlanabilir bu projeden. Şüphesiz büyük firmalarla rekabet edebilmesi için işletmelerimiz devletin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Hükümet ve devletimiz burada devreye giriyor ve KOSGEB aracılığıyla esnaflarımıza katkıda bulunuyor\" dedi. 2017 yılında 8 bin 612 firmaya 35.5 milyon TL destek sağladıklarını kaydeden Demirtaş şöyle devam etti: \"Bundan hem faiz hem de kredi desteği var. Bizim burada amacımız Güney Adana\'da şu anda esnaflarımıza KOSGEB\'e ulaşma imkanları olmayan arkadaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Onlara kısmet olursa kendi KOSGEB\'te çalışan kamu görevlileri gidecekler, bir taraftan da inşallah o esnaflarımızın kendi muhasebeleri veya mali müşavirlerine eğitim programları verilecek. Biz o esnaflarımızın daha çok yararlanmasını istiyoruz. Daha çok istihdam artışı sağlayarak işsizliği azaltmalarını sağlamasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan genel ve detay görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demirtaşın konuşması

SÜRE:02\'40\" BOYUT: 163 MB

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)



