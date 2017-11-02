DHA YURT BÜLTENİ-18

Datça\'da orman yangını/EK

KAYMAKAM BAKIR, \"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Kızlan Mahallesi Gereme Sahili Dalyan mevkiindeki orman yangınıyla ilgili olarak, \"Yangının etrafı çevrildi ve daha fazla büyümesi engellendi. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit söz konusu değil, alevlere müdahale ediliyor. 20 arazöz ve çok sayıda iş makinesi ile müdahaleler sürüyor\" dedi.

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Haber:Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Ak Parti\'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş iddiası



BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa eden Ak Partili Recep Altepe\'nin yerine gelecek isim için yapılan temayül yoklamasının ardından, tabanın isteği doğrultusunda İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın aday gösterileceği öne sürüldü. Yeni başkan adayının, yarın Ak Parti\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya tarafından açıklanacağı belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bugün saat 17.00\'de Beştepe\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından kulislerde dolaşan iddiaya göre Recep Tayyip Erdoğan, yeni başkan adayının Alinur Aktaş olarak belirlenmesi istendi. Yarın saat 14.00\'te Ak Parti\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın da katılacağı Büyükşehir Belediye Meclis Grup Toplantısı ile yeni büşükşehir belediye başkanı seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Ak Parti\'nin 70, CHP ve MHP\'nin 13\'er, Demokrat Parti\'nin 1 üyesi ile 3 de bağımsız üye bulunuyor.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Aktaş, uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

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Berivan\'ın son sözü \'Sık\' oldu/EK

KATİL ZANLISININ KARDEYİŞLE SEVGİLİ ÇIKTI

Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde sokak ortasında başından vurularak öldürülen Berivan Minaz\'ın, katil zanlısı Tarık Onan\'ın kardeşi V. Onan ile sevgili oldukları ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın sevgilisi V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve içinde aşk sözlerinin yazılı olduğu bir defter de bulundu.

Katledilen genç kızın ablası E. Minaz, kız kardeşinin sevgilisi V. Onan\'nın uyuşturucu satıcılığını yaptığını ve Berivan\'ın da aldaltıldığı zamanlarda görüntü ve ses kayıtlarını polise vermekle tehdit ettiğini öne sürüp, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Kardeşini o akşam bir kız arkadaşını aradığını ve \"Şu an arabadayız. Tarık benim kafama siyah dayadı. Araçtan kendimi atmaya çalıştım\" dediğini öne süren E. Minaz, daha sonra Berivan\'ın eve gelip, tekrar dışarı çıktığını dile getirdi. Tarık Onan\'ın evinde masa kurulduğunu anlatan E. Minaz, \"Ama başka odalara geçip devamlı telefon konuşmaları oluyormuş. Rakı içmişler, sofra kurmuşlar. Ne olduysa o masadan sonra oluyor. Kardeşim ve V. Onan sevgililerdi. Ayrılmışlar. Ağabeyi Tarık barıştırmak istemiş, ancak kardeşim \'Arkadaşlarımın eşleriyle birlikte oluyor, nasıl barışayım\' şeklinde cevap vermiş. Zaten kardeşimin arkadaş çevresi çok geniş. Herkes ne yapıyor, kimle geziyor biliyor. Bunların arasında bir sır vardı. Ama kardeşim kimseye söylemiyordu. Zaten korkutacak olsalar, dövüp bırakırlardı. Öldürdüler kardeşimi\" dedi. Berivan Minaz\'ın babası Muzaffer Minaz ise V. Onan\'ın cenaze evine gelerek kendisine cinayeti Tarık Onan\'ın işlemediğini, Berivan ile kardeşinin sevgili olduklarını, ayrıldıkları için Tarık\'ın gözaltında tutulduğunu söyleyerek ağız aradığını ileri sürdü.

AŞK DEFTERİNDE FOTOĞRAFLARI VAR

Berivan Minaz\'ın sevgili V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve aşk sözlerinin yazıldığı bir defter bulundu. Defterdeki notlarda katil zanlısının kardeşi V. Onan\'ı diğer yarısı olarak nitelendiren Berivan Minaz\'ın, \"Bana yaşattığın en büyük mutluluklardan bir tanesi beni ailenin içine sokman. Hatta sülalenin\", \"Ahh! Bu öpüşlerin, çocuk gibi sevişlerin beni öldürüyor\", \"Uğruna ölürüm\" yazdığı görüldü.

Haber:ADANA,(DHA)