DHA YURT BÜLTENİ-18

Çavuşoğlu: Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor (4)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ŞANLIURFA\'DA

Gaziantep\'teki temaslarının ardından Şanlıurfa\'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri\'ni imzalayan Bakan Çavuşoğlu, Vali Abdullah Erin\'den bilgi aldı, ardından da Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, geceyi kentte geçirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik

- Bakanın gelişi

- Bakanın Şeref defterini imzalaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)



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Bakan Arslan: Milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar /EK

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KESİMHANESİ İNŞAATINI GEZDİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Kars’ta Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ardahan Yolu üzerinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde cezaevi yetkililerince karşılanan Bakan Arslan; Vali Rahmi Doğan, Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte inşaat alanını gezdi. İnşaat yetkilisinden kesimhane hakkında bilgi alan Bakan Arslan, 8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan kesimhanede yürütülen çalışmaların söz verilen tarihte bitirilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kesimhanenin Kars için ne kadar önemli olduğunun herkesçe bilindiğini ifade eden Bakan Arslan şunları söyledi: \"Memnuniyetimiz bu ki, Nisan ayında inşaatına başlamıştık. İnşaatta yüzde 40\'lık ilerleme var. Nisan ayından bu yana düşünürseniz yaklaşık 6 aylık periyotta bu çok güzel bir ilerleme, tabi kış şartlarında beton dökmek biraz zor. Önümüzdeki yaz sezonuna bitirerek, bölgemizin, Kars\'ın özellikle hayvanlarının gerekli besini aldıktan sonra kesim zamanı olan ki, Ağustos\'tan itibaren kesim başlıyor. Kesim zamanına yetişmiş olacak. Günde 250 büyükbaş veya bir günde 500 küçükbaş hayvanın kesilebilme şansı var burada. Dışarıdan direk hayvan getirilip kesilebileceği gibi, şu an içinde bulunduğumuz 250 büyükbaş hayvanın beslenebileceği 4 böyle besi ahırı var. Burada da hayvanlar aynı zamanda besiye çekilip, birkaç gün sonra kesilebilir olacak.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaat alanında inceleme

-Bakan Arslan’ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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TTK Genel Müdürvekili Eroğlu Zonguldak\'ın kömür rezervini açıkladı

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, Zonguldak havzasında yerin bin 200 metre derinliğine kadar tespit edilen toplam jeolojik rezervin 1 milyar 522 milyon ton olduğunu söyleyerek, \"Bunun yüzde 48\'i yani yaklaşık 735 milyon tonu görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65,7 milyar dolar gelir elde edilecektir.\" dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısı TTK Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda konuşan TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, kurumun projeleri hakkında bilgi verdi. Kazım Eroğlu, Türkiye\'nin dünyada enerji tüketimindeki payının 2002 yılında yüzde 0,79 iken, 2017 yılında yüzde 0,97\'ye çıktığını söyledi. 2015\'de birincil enerji arzının yüzde 76,1\'i ithal kaynaklar ile sağlandığını ifade eden Eroğlu, şöyle dedi: \"Bu ithalatın yüzde 44\'ünü ham petrol ve petrol ürünleri, yüzde 35,4\'ünü doğalgaz, yüzde 19,4\'ünü ise taşkömürü oluşturmuştur. Ülkemizde taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48\'i yani yaklaşık 735 milyon tonu görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65,7 milyar dolar gelir elde edilecektir.\" Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretimde artış ve randımanlarda iyileştirme sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Eroğlu, \"Bu amaçla yapıla n\'Üretimde Mekanizasyon Projesi kapsamında 40 derece ve üstü damarlarda uygulanmak üzere tahkimat üniteleri ve kesici içeren teçhizat Amasra TİM\'de denenmiş, başarılı bulunarak satın alınmıştır. Aynı tip ve 1,7-3,2 metre damarlarda çalışabilecek teçhizatın Karadon Gelik İşletmesine alınmasına yönelik hazırlıklar sürdürülmektedir. Havza çapında toplam 6,3 milyon ton hazır rezervin mekanize kazı sistemi ile üretilmesi planlanmıştır.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazım Eroğlu\'nun açıklaması

-Toplantıdan detaylar

Süre: (4.32) Boyut: (236 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Döviz bürosunu 20 saniyede soydular

MUŞ\'ta girdikleri bir döviz bürosundan 20 saniyede yaklaşık 70 bin lira çalan 4 şüpheliden 3\'ü, parayı koydukları poşetten yola çıkılarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yakaladı.

Olay, 3 gün önce Atatürk Bulvarı’nda meydana gledi. Diyarbakır’dan Muş’a geldikleri tespit edilen 4 kişi, kapalı olan bir döviz bürosunun soymak için bir süre keşif yaptı. Ortamın müsait olduğunu belirleyen şüphelilerden 3’ü çevreyi gözetlerken, diğer kişi ise tornavidayla kapısını kırdığı işyerine girdi. Yaklaşık 20 saniye içeride kalan şüpheli, 5 bin Euro, 4 bin 500 Dolar ve 23 bin TL’yi elindeki poşete koyup, çıktı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Döviz bürosuyla çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin parayı koyduğu poşetin Diyarbakır’da bir giyim mağazasına ait olduğunu belirledi. Ekipler, Diyarbakır polisiyle irtibata geçti. Yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmayla şüphelilerden 3\'ü Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da yakalandı. Muş’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. Şüphelilerin aynı yöntemle Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi\'nde de bir kuyumcuyu da soydukları belirlendi. Polis paraların büyük bir bölümüyle kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların dükkanın önüne gelmesi

-Zanlının etrafı gözetlemesi

-Zanlının tornavida ile dükkanın kapısını kırması

-Zanlının arkadaşlarıyla birlikte bölgeden ayrılması

-Zanlıların adliyeden çıkartılıp polis otosuna konması

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

