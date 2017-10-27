DHA YURT BÜLTENİ-18

Bodrum\'da otel çalışanına \'Hero\' gözaltısı (2)



KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, \'Hero\' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle çalıştığı otelde gözaltına alınan şüphelinin 30 yaşındaki Ömer Can K. olduğu ortaya çıktı. Otelde resepsiyoniste olan Ömer Can K.\'nin spor eğitmenliği de yaptığı belirtildi.

Haber:BODRUM,(DHA)

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Kaldırıma çarpıp taklalar atan otomobil evin bahçesine uçtu: 5 yaralı



BİNGÖL’de aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atan otomobil, 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten bir evin bahçesine düçtü.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AK 315 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kalbettik otomobil kaldırıma çarptıp, taklalar atarak yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten İbrahim Bürlükkara’ya ait evin bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden detaylar

-Kaza yapan araç

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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Ara Güler, Türel\'e kitabını hediye etti

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında ücretsiz dağıtılan kitaplarını sevenleri için imzaladı. Ara Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e de hediye ettiği kitabına imzanın yanı sıra balık çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler, \'Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek\' adlı kitabını imzaladı. Festival kapsamında ücretsiz dağıtılan 300 kitaba, Ara Güler hayranları büyük ilgi gösterdi. Ara Güler, kendisini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel için de kitabını imzaladı. İmzasının yanı sıra Güler, Türel çifti için kitabına balık resmi çizdi. Başkan Türel ile sohbet eden Güler, Alanya\'ya gittiğini, burada ilk keşfedildiğinde fotoğraflarını çektiği Damlataş Mağarası\'nı gezdiğini söyledi. Güler daveti için Türel\'e teşekkür ederken, Türel de sanatçıya kendisini yine ağırlamak istediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Ara Gürel tekerlekli sandalye ile salona gelişi

-Kitaplarını imzalaması

-Sırada bekleyenlerden görüntü

-Belediye başkanı ve eşinin Ara Gürel\' i ziyareti

-Ara Gürel belediye başkanına balık resmi çizdiği kitabı hediye etmesi

-Detaylar

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Ailesine \'Borçlarım var\' notu yazıp işyerinde intihar etti

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi’nde, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyeri bulunan 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi\'nde bulunan Belediye İşhanı\'nda meydana geldi. Burçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Gazi Öztürk, işhanının ikinci katında bulunan hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyerinde \"Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız\" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı ipi boynuna geçirip intihar etti. İşhanında bulunanlar, Öztürk\'ü tavanda asılı halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Öztürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk\'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayı haber alıp işyerine gelen evli ve çocuğu bulunmayan Öztürk\'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın basın danışmanı İsmet Öztürk’ün ağabeyi olan Öztürk\'ün yazdığı nota da incelenmek üzere el konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Olay yerindeki ambulans ve polis araçları

- İntihar eden Öztürk\'ün yakınları

- Öztürk’ün yakınlarının ambulansa alınması

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 321 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)