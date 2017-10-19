DHA YURT BÜLTENİ-18

Siverek’te patlamamış mühimmat bulundu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'ne bağlık kırsal Yeditaş Mahallesi\'nde bulunan mühimmat, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Yeditaş Mahallesi sakinleri, akşam saatlerinde boş arazide top mermisine benzeyen patlamamış mühimmatı fark edince, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma, vatandaşları uzaklaştırıp İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı bomba uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzamanları tarafından incelenen mühimmat, fünye yerleştirilip kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahallede yaşanlar

- Bulunan mühimmat

- Patlama anı sesi ve yükselen dumanlar

- Patlama yerinde toplanan mahalleli

- Mahalle sakininin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 584 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Bakan Albayrak, şehit Uzman Çavuş\'un ailesini ziyaret etti /EK

\'BOR İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR VİZYON PATLATACAĞIZ\'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eskişehir\'in Seyitgazi İlçesi\'ndeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Kırka Bor İşletmesi\'nde incelemelerde bulundu.

İşletme yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor satış rekorunu kıralım, bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz, ama bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var, helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yaparız.\" Bakan Berat Albayrak, incelemenin ardından helikopterle Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Berat Albayrak\'ın Kırka Bor İşletmesi\'ne gelişi,

-Bakan Albayrak\'ın tesisleri gezmesi,

-Berat Albayrak\'ın borla ilgili konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-SEYİTGAZİ,(Eskişehir),(DHA)

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Yaylada odun toplamaya giden kadın ölü bulundu

Trabzon’un Tonya İlçesi Toksar Yaylası’nda bir kadın cesedi bulundu. Cesedin odun toplamaya giden 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Fadime Kurt’a ait olduğu belirlendi.

Toksar Yaylasındaki evinden odun toplamak için ayrılan Fadime Kurt geri dönmeyince yakınları çevrede arama çalışması başlattı. Evinin yanındaki ormanlık alanda patika yolun kenarında yerde hareketsiz halde yatarken bulunan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler kadının öldüğünü belirledi. Epilepsi hastası olan ve geçirdiği kriz sonrası öldüğü sanılan kadının cesedi savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesetin bulunduğu bölge

-Savcının inceleme yapması

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TRABZON,(DHA)