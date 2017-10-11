DHA YURT BÜLTENİ-18

Tüpraş\'ta patlama: 4 ölü, 2 yaralı (3)

DAĞ: ARKADAŞLARININ CANSIZ BEDENLERİNİ GÖRÜNCE BAYILMIŞ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tüpraş\'ın İzmir Rafineri\'sinde meydana gelen patlamanın ardından Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Halil İbrahim Kavlak\'ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Dağ, Kavlak\'ın 1.5 yıldır Tüpraş\'ta kaynakçılık yaptığını, bu sabah büyük bir patlama sesi duyduğunu, deprem olduğunu düşündüğünü aktararak, \"Deprem oldu zannetmiş. Tankın param parça olduğunu söyledi. Sesi duyar duymaz koşmuş ve arkadaşlarının cansız bedenlerini görmüş, o sırada bayılmış ve dumana maruz kaldığı için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: İZMİR, (DHA)

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Savcı: \'Eşiniz aylardır izin ve raporla işe gelmiyor\' deyince ateş etmeye başladı (3)

POLİS VE EŞİ TUTUKLANDI

Korkuteli Adliyesi\'nde dün makam odasında savcı A. Kadir Küçüköner\'i tabancayla vuran polis memuru Turgut Avcı ile aynı adliyede katibe olarak görev yapan eşi Şerife Avcı\'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Turgut Avcı\'nın susma hakkını kullandığı, Şerife Avcı\'nın ise savcılıktaki ifade verdiği belirtildi. İşlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Turgut Avcı, TCK\'nın 82\'nci Maddesi 1/g bendi uyarınca \'Kasten öldürme\' suçundan, eşi Şerife Avcı ise aynı maddenin yanı sıra \'yardım ve yataklık\' suçlamasıyla tutuklanarak Antalya Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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Denizli\'deki o baba yetkililere seslendi

\"BİZ ÇİLE ÇEKELİM, AMA OĞLUM TUTUKLANSIN\"

DENİZLİ Valiliğindeki halk gününde Vali Hasan Karahan\'dan uyuşturucu kullanan oğlunun tutuklanmasını isteyen baba 52 yaşındaki A.G. (Ali Göksu), toplantı sonrası valiyle görüşemediğini kendisiyle vali yardımcısının görüştüğünü söyledi.

Oğlunun nerede olduğunu bilmediğini söyleyen A.G. \"En son bir hafta önce ablasının telefonunu alıp, İzmir\'e gittiğini öğrendik. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Varsın biz çile çekelim ama oğlum tutuklansın \"dedi. Denizli Valiliğinde dün yapılan halk gününe katılan baba A.G., oğlu 20 yaşındaki M.G.\'nin uyuşturucu kullanıp, sattığını söyleyerek Vali Hasan Karahan\'dan oğlunun tutuklanmasını istedi. Vali Hasan Karahan ile baba A.G. arasında yaşanan ilginç diyalogda Karahan\'ın babayı eleştirmesi üzerine A.G., azarlanmak için gelmediğini ifade etti. Vali Karahan ise A.G.\'ye, kendisini azarlamadığını belirterek, öyle anlaşıldıysa, özür dilediğini söyledi. Yaşanan diyaloğun ardından Vali Karahan, baba A.G.\'yi makam odasına çağırdı.

BABA AÇIKLAMA YAPTI

Oğlunun uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olması yüzünden yıllardır sorun yaşayan dertli baba A.G. bugün kameralara konuştu. Evladını kurtarmak için yaptığı nasihatlerin, çabaların sonuç vermediğini söyleyen A.G., \"Ben kendi evladımı kurtarmak için nasihat ettim olmadı, dövdüm olmadı. 20 yaşına geldi. Bu yaştaki insanı dövsen ne olur. Çevresindeki insanlarla görüşüp oğlumun peşini bırakmalarını söyledim. Vali Hasan Karahan\'la görüştüm. Konuyu anlattım. Oğlumun madde bağımlısı olduğunu, satışını yaptığından da şüphelendiğimi, emniyetle görüştüğümü, benden delil istediklerini söyledim. Kesin delil bulacaksam, bu ülkedeki askere, polise ne gerek var. Terör konusunda başarılıyız. Peki, bu uyuşturucu belası terör kadar tehlikeli değil mi? Evde can güvenliğim yok, ailesini tehdit ediyor. Oğlum artık askere mi alınır, yoksa tutuklanır mı ne olacaksa olsun\" dedi.

\"YARDIMCISIYLA GÖRÜŞEBİLDİM\"

Vali Hasan Karahan\'ın sözlerinin zoruna gittiğini söyleyen A.G., \"Vali de bana dedi ki; \'siz oğlunuz için ne yapıyorsunuz?\' Ben duyarsız bir babaymışım, biraz gayri ciddiyetsiz gelince bu benim zoruma gitti. Vali Karahan\'a, eğer azarlayacaksanız, bizi neden buraya çağırdınız dedim. Vali Karahan da yanlış anladığımı söyleyip, özür diledi ve makamına davet etti. Yoğun işleri dolayısıyla bir yardımcısıyla görüşebildim. Türkiye\'de madde bağımlılığı konusunda sanırım, yetersiz kalınıyor. Yasa boşluğundan söz ediliyor. Mecliste çoğunluğun kimde olduğu belli. Bu yasa boşluğu doldurulsun. Devlet Suriye\'ye giriyor da oradaki boşluğu dolduruyor da, madde bağımlılığıyla ilgili yasayı doldurmuyor mu? Torbacıların gezdiği ve satış yaptığı yerleri kendim araştırdım. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Oğlum için bugüne kadar mücadele ettim, artık diğer gençler için mücadele ediyorum\" diye konuştu.

\"VARSIN BİZ ÇİLE ÇEKELİM, OĞLUM TUTUKLANSIN\"

Oğlunun tutuklanması ya da askere alınması çağrısını yineleyen inşaat ustası baba A.G. \"Bireysel olarak tutuklanması ya da asker olmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok ve başkalarını da zehirliyor. Varsın biz çile çekelim, oğlum tutuklansın. Bir baba için zor ama oğlumu birileri bulaştırmış. Ne yazık ki; bu çok zor. Her anne baba bunları söyleyemez. Birileri ona uyuşturucu sattırıyor. Uyuşturucu maddeyi alanların aileleri de bana lanet edecek. Bu nereye kadar böyle gidecek. En azından tutuklanırsa 3-5 kişi az etkilenir\" diyerek güvenlik güçlerini göreve çağırdı.

\"CEZALAR CAYDIRICI OLSUN\"

Oğlundan bir haftadır haber alamadığını ifade eden baba A.G., \"Oğlum en son bir hafta önce ablasını tehdit edip, elindeki telefonu alarak kaçmış. Kaçtıktan birkaç saat sonra arayıp İzmir\'de olduğunu söylemiş. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ama şunu istiyorum; madde bağımlılığı konusuna devlet yetkililerimiz el atsın. Gereken önem verilsin, cezalar caydırıcı olsun. Basit, her yerde satılıyor, temin ediliyor. Oğlum bir haftadır evde yok. 6 yaşındaki küçük kızım, oğlumu evde uyuşturucu kullanırken görmüş. İki ay önce hastaneye yatmıştı. Bir ay iyiydi, tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakana sesleniyorum. Bu konuda önlem alsınlar\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba A.G.\'den detaylar

- A.G.\'nin yürümesi, oturması

- A.G. röp.

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Dolandırılmaktan komşuları kurtardı

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanan 52 yaşındaki Salih İrak bankaya gitmeye hazırlanırken, kendisini telaşlı gören komşuları dolandırılmaya çalışıldığı konusunda uyardı. Komşuları polise haber verirken, telefon dolandırıcıları telefonu kapattı.

Bugün öğleden sonra Körfez Kuzey Mahallesi Esentepe Caddesi\'nde oturan Salih İrak\'ı arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıttı. Telefon dolandırıcıları, Salih İrak\'ın kimlik bilgilerini belirterek, terör örgütünün hesabından 25 bin lira kredi kullandığını, parasını çekmesi konusunda bankaya yönlendirdi. Evden dışarı çıkan Salih İrak\'ın telaşlı halini gören komşuları devreye girdi. Salih İrak\'ı dolandırılmaya çalışıldığı konusunda uyaran komşuları bu sırada polise haber verdi. Telefon dolandırıcıları başarısız olacaklarını anlayınca telefonu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekibi Salih İrak\'ı polis merkezine götürerek ifadesini aldı. Salih İrak telefon dolandırıcılarının çok inandırıcı olduklarını söyleyerek, \"Benim bile hatırlamadığım özel bilgilerimi sıraladılar. Bana öncelikle emekli olduğumu ve şu anda terör örgütlerinin hesabımdan 25 bin lira kredi kullandıklarını, operasyon yapacaklarını söylediler. Evde altınım olup olmadığını da sordular. Beni bankaya yönlendireceklerdi ki komşularım durumu anlayıp, uyardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salih Irak\'tan görüntü

-Komşularının diyalogları

-Salih Irak\'ın polis aracının yanında konuşması

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)



