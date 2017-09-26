DHA YURT BÜLTENİ-18

Diyarbakır\'da çatışma: Uzman Çavuş şehit, Binbaşı yaralı (2)



UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU, BİNBAŞI\'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diyarbakır\'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanarak Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan iki güvenlik görevlisinden jJandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz\'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: \"Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonel faaliyetin bitmesini müteakip, içerisinde Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın bulunduğu aracın Boyunlu Köyü\'nden Gözebaşı Köyü\'ne intikali esnasında, Gözebaşı Köyü mevkiinde bir araçtan ateş açılmış, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiş, çıkan çatışma sonucunda; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Astsubay Başçavuş Kenan Mercimek hafif, Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılardan, Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne helikopterle tahliye edilmişlerdir. Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde ameliyata alınmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.\"

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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Okul yolunda saldırıya uğrayan küçük kız öldü, annesi yaralandı/EK

SALDIRGAN YAKALANDI

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekli öldürüp, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u da yaralayıp, kaçan M.S.M. (Mehmet Salik Mumcu) polis tarafından yakalandı.

\"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM\"

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürerken, saldırıda torunu ölen, kızı ise yaralanan Ayşe Dişsiz, yüreğinin yandığını söyledi. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır kızı ile birlikte yaşayan M.S.M. olduğunu belirten Dişsiz, \"Kızımın kendisinden ayrılması nedeniyle böyle bir şey yaptı. Dün (pazartesi) de evimize taşlı saldırıda bulunmuştu. Polisi aradık. Ancak, onlar gelene kadar kaçtı. Bu kadarını yapacağını ben de beklemiyordum. Oysa, torunum ona \'baba\' diyordu. Yaptığından utansın. Torunum canından oldu. Kızım ise hastanede. Onlara bu kötülüğü yapan M.S.M.\'nin hakettiği cezayı çekmesi istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen Zeynep Çeliksoy\'un fotoğrafı

-Öldürülen Zeynep Çeliksoy\'un annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ve anneannesi Ayşe Dişsiz ile fotoğrafı

-Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un olaydan bir gün önce okula girerken çekilmiş görüntüsü

-Gözaltına alınan şüpheli M.S.M.\'nin (Mehmet Salik Mumcu) güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Demirtaş\'ın yargılandığı dava ertelendi



EDİRNE F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'ne 2013 yılındaki ziyaretinde \'görevli memura hakaret ve görevi yaptırmama için direnme\' suçundan yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Duruşma, Demirtaş\'ın SEGBİS aracılığıyla katılmayı reddetmesi nedeniyle ertelendi.

BDP ve DTP tarafından Suriye sınırındaki Ceylanpınar\'da Suriyeli Kürtlere destek amacıyla 2013 yılı Ağustos ayında kapatılan düzenlenen ancak Valiliğin yasakladığı yürüyüş için Ceylanpınar\'a gitmek isteyen aralarında Selahattin Demirtaş\'ın da bulunduğu kalabalığa güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte grupta bulunanların taşlı saldırısına güvenlik güçleri gazla müdahale etti. Olayların ardından dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü ile bazı polisler, kendilerine hakaret eden Selahattin Demirtaş hakkında şikayetçi oldu. Bunun ardından haklarında 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ üyesi olarak tutuklanan savcı Yusuf Balar tarafından fezleke hazırlanan Demirtaş hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı. Bugün Viranşehir 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına Demirtaş, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayı reddetti. Davada olayla ilgili Demirtaş’tan şikayetçi olan 3 polisten 1\'i şikayetini çekerken, 2 polis ise hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını ifade edip, şikayetlerini sürdürdü. Mahkeme heyeti; Demirtaş’ın bir sonraki oturumda da SEGBİS ile bağlanıp ifade vermemesi durumunda susma hakkını kullanmış kabul edeceğini belirterek duruşmayı erteledi.



Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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Burçak öğretmen 344 günlük yaşam savaşını kaybetti/EK



DAVACI AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bursa\'da geçen yıl inşaattan düşen tahta parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 344 gün süren yaşam savaşını geçen çarşamba günü kaybedip yaşamını yitiren öğretmen Burçak Keskin\'in ölümünün ardından avukatı Esra Aydın Ekici, inşaatın sorumluları Tahir K., Fuat B. ve Abdurrahman D., hakkında Bursa 18\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ve henüz yargılamaya başlanmayan dava hakkında görevsizlik kararı verilmesi için başvuruda bulundu. Avukat Esra Aydın Ekici, Burçak Keskin\'in ölümünden sonra suçun değiştiğini belirtip, tutuksuz sanıklar hakkında Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'dikkatsizlik ve tedbirsizik souncu ölüme neden olmak\' suçundan dava açılması isteminde bulundu.



Haber:BURSA,(DHA)

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Nazilli\'de okul önlerinde denetim

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki okul önlerinde, polis tarafından uyuşturucu madde denetimi yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında, eğitim kurumları çevrelerinde kontrol yapmaya başladı. Nazilli\'deki demetime Chiara ve Mişa adlı narkotik dedektör köpekleri ile 45 polis katıldı. Kafeler ve metruk evler de kontrol edildi. Şüpheli bulunan kişiler durdurularak tek tek arandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulamalardan detay görüntüler

- Polislerden detay görüntüler

- Narkotik köpeklerinden görüntü

- Polis ekiplerinin kimlik kontrolleri

- Arama ve kontrollerden detay görüntüler

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)