DHA YURT BÜLTENİ-18

Şemdinli\'nin Altınsu Köyü\'nde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu mezrası\'nda 7 gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 11.09.2017 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.\"

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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Gaziantep\'te FETÖ\'ye 5 tutuklama



GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından yapılan operasyonda \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edeldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 3\'ü ise adli kontnrol şatıyla serbesk bırakıldı.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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Malatya\'daki darbe girişimi davasına devam edildi (3)

ARA KARAR AÇIKLANDI

MALATYA\'daki Kalkışma Davası\'nda mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda tutuklu 27 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım 2017\'ye erteledi.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5\'inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında Sabah 09:00 civarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 27\'si tutuklu, 76 sanık bulunuyor.

Haber: MALATYA, (DHA)

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Siirt\'te kimyasal zehirlenme: 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİK: 23\'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23\'ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"



Görüntü Dökümü

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-olayın meydana geldiği köy

-Valinin açıklaması

-AFAD ekipleri

-sağlık ekipleri

-genel ve detay

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Baykal\'dan iddia: Kasım 2018\'de millet karar alacak

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019\'da yapılacak seçimin daha önce olabileceğini, Kasım 2018\'de büyük olasılıkla bu konuda milletin bir karar alacağını söyledi.

CHP Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan\'da yapılan referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi. Baykal, \'Hayır\' oranının en az yüzde 75 olması gerektiğini öne sürerek, \"Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, \'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım\' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup- bulamayacağı seçim olacak. Millet \'Helal olsun uygula arkadaşım\' diyecek mi, demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak\" dedi. Teorik olarak 2019\'da yapılacak seçim hakkında konuşan Baykal, şöyle konuştu: \"Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018\'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, \'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz\' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak.\"

\"BURSA, TÜRKİYE\'NİN UMUDU OLACAK\"

Bursa’nın pek çok açıdan Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu da vurgulayan Baykal, Bursa’da CHP açısından istenilen noktaya henüz gelinemediğini kaydederek şöyle konuştu: \"Hepimizin gayretlerine rağmen, kendimizi Bursalılar\'a yeterince anlatamadık duygusu içinde olduk hep. ‘Neden Bursa\'da hakkımız olduğuna inandığımız düzeyi yakalayamıyoruz, niçin engelleri kıramadık, mesafeyi azaltamadık’ duygusu içindeydik. Bir sanayi kenti, işçi hareketi ortada, tarımsal niteliği çok belirgin bir kent, büyük bir metropol. Eğitim açısından fevkalade önemli. Çevreyle çok yakın ilişkisi var. Biz burada daha iyi olmalıyız duygusu içindeyiz. Artık şartların Türkiye\'nin yaşadığı deneyimin bizi, CHP\'yi Bursa\'da da o özlediğimiz noktaya getirecek aşamaya geldiği izlenimini alıyorum. Bursa\'da CHP bir patlamanın eşiğinde. Bu bir temenni değil, kanaatimi söylüyorum. Bursa\'da CHP\'nin yerel yönetimlerde, parlamento seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok şaşırtıcı, bugüne kadar görülenin çok ötesinde bir manzaranın ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Böyle bir olgunlaşma yaşanıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Son yaşadığımız referandum da aslında bunun işaretlerini verdi. Evet çıktı ama 53.2 ile çıktı. Türkiye\'de başa baş olan sonuçlar Bursa\'da bunun bir iki puan altında. Bu durumda Bursa\'ya öncülük yapmak düşer. Bursa bu işi sürükleyecek, Türkiye\'nin umudu olacak.ö



Görüntü Dökümü:

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-Deniz Baykal konuşması



Süre: 2 dakika 26 saniye Boyut: 148 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Gazeteci Kadir Demirel\'in katil zanlısı damadı İzmir\'de yakalandı (2)



İSTANBUL\'A GÖTÜRÜLECEK

İstanbul\'da, kayınpederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil\'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan ve İzmir\'de yakalanan damat Cemil Yavuz Karanfil, İstanbul polisine teslim edilecek.

Haber: İZMİR,(DHA)

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Kütahya\'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'ne bağlı Çukurca Beldesi yakınlarında dün öğlen, henüz belirlenemeyen nedenden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına aldı.

Yetkililer çevre il ve ilçelerden gelen arazözler, iş makinaları, uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunan yangının ilk olarak yayılmasının önlendiğini, ardından da yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının gece boyunca süreceği belirtildi.



Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Çelikhan\'da 3\'ü sağlıkçı, 4 kişi metan gazından zehirlendi

ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde su kuyusunu temizleyen 1 işçi ile onu kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi metan gazından zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Gölbağı Köyü\'nde meydana geldi. Köye ait su kuyusu özel bir firma tarafından temizlenmek istendi. Temizlik için kuyuya giren 55 yaşındaki Hamdi Kaplan, uzun süre içeride kalınca arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinden 3\'ü kuyuya girdi. Sağlık görevlileri de uzun süre içeriden çıkmayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin girdiği kuyuda baygın halde bulduğu 3 sağlık görevlisi ile işçi Hamdi Kaplan, yapılan çalışmayla dışarıya çıkarıldı. Malatya, Çelikhan ve Adıyaman\'daki hastanelere götürülen 4 kişi, acil servislerde tedaviye alındı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelikhan Devlet Hastanesi

- Zehirlenenin yakınları

- Ambulansın ayrılması

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Zehirlenen Kaplan, sedye üzerinde acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-Selim SONKAYA-ADIYAMAN),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:260 MB