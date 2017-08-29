DHA YURT BÜLTENİ-18

Cumhurbaşkanı\'na suikast sanığı: Gökhan General elimi sıksa elimi yıkamam (3)



DURUŞMA SALONUNUN KROKİSİNİ ÇİZEN TUTUKLU EŞİ HAKKINDA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi. Duruşmada suikast timinde görev yapan MAK timi üyesi Ömer Faruk Göçmen\'in ifadesi uzayınca duruşma yarına ertelendi. Bu arada mahkeme, sanıklar arasında bulunan Dalaman Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı\'nın eşi Elif Didem Avcı\'nın duruşma salonunun krokisini çizmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın inceleme başlatmasını istedi. Bu arada Ankara\'da sorgusu süren duruşma sanıklarından Özcan Karacan\'ın ifadesinin dava dosyasına konulup konulmayacağı konusunda daha sonra değerlendirme yapılmasına karar verildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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Polisin \'dur\' ihtarında bulunduğu otomobilden ateş açıldı: 1\'i polis 2 yaralı

GAZİANTEP\'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi\'nde meydana geldi. Polisler, durumundan şüphelendikleri 27 ZE 309 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği henüz belirsiz sürücüsü, \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başlarken, otomobilden polislere ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, Güzelvadi Mahallesi\'nde sıkıştırıldı. Burada çıkan çatışmada polis memuru Kenan K. ile araçtaki şüphelilerden Eyüp D. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bir süre sonra park halindeki minibüse çarparak duran otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen diğer şüpheliler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis ve şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Durdurulan araçlar

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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Zonguldak\'ta düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

ZONGULDAK\'ın Karapınar Köyü\'nde düğün yemeğinden zehirlenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karapınar köyünde düğün öncesi misafirlere tavuk ve pilav ikram edildi. Kalabalık biradan düğünün yapılacağı kent merkezindeki düğün salonuna gitti. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı, ateş, ishal ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden 15 kişi, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar



Süre:(1.28) Boyut: (47 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Karabük\'te pompalı dehşet: 1 ölü/EK

\'NAMUSUMU TEMİZLEDİM\'

Karabük’te cadde ortasında Erdi Bozkurt\'u öldürdükten sonra olay yerinden otomobil ile kaçarken Yenice İlçesi\'nde ormanlık alanda üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Kazım E., sağlık kontrolünden geçirildi. Kazım E., hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Namus cinayeti işledim. 15 günden bu yana sürekli bunlar eşimi, kızımı, çoluğumu çocuğumu taciz ettiler. En son kapımın önüne yattılar.Kendimi savunmak için ateş ettim. Namusumu temizledim.\" dedi. Kazım E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Cinayet zanlısı hastaneye götürülürken

-Cinayet zanlısı polis otosuna götürülürken



Süre:(01.17) Boyutu:(57 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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Şanlıurfa’da otomobil tarandı: 2 yaralı

ŞANLIURFA’da hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi\'nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı inceleme yapıp delil topladı. Polis, saldırının faillerinin kimliklerinin belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kurşunlanan otomobil

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB, 79 MB