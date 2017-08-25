DHA YURT BÜLTENİ-18

Hatay\'da jandarmadan kaçan minibüsten ölü ve yaralı kaçak göçmenler çıktı



HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1\'i ölü, 5\'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı.

Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Çeteneli Mahallesi\'nde 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardandan, bölgeye jandarma ekiplerinin sevk edildiği, kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların şoförlerinin \'Dur\' ihtarında bulunan ekiplerin üzerine sürerek kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine güvenlik birimlerinin söz konusu araçları takibe aldığı bildirilen açıklamada, \"Takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5\'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar, Altınözü Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.

Haber: HATAY, (DHA)

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Kadın öğretmen ve öğrencilere saldıran 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde matematik öğretmeni Özgen Adıyeke\'ye uçan tekme atıp 2 öğrenciyi darp eden 5 kişiden 4\'ü tutuklandı. Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde yakalanan diğer saldırganın da yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, 17 Ağustos\'ta Yeni Mahalle\'deki Göksun Fen Lisesi Pansiyonu\'nda meydana geldi. İddiaya göre Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere, alkollü oldukları öne sürülen Cengizhan Ö. (18), Oğuz Kan K. (18), Murat D. (19), Abdulkerim G. (19) ve A.Ö. (17) saldırdı. Yönetici öğretmen Özgen Adıyeke sesleri duyarak aşağıya indi. Bu sırada gruptan biri Adıyeke\'ye yumrukla saldırdı. Pansiyonun güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayda yüzüne aldığı darbeyle şoke olan kadın öğretmene bu defa bir başkası uçan tekmeyle saldırdı. Özgen Adıyeke yere yığılırken, öğrenciler öğretmeni korumak için araya girdi ve Ü.S. ile T.A. adında 2 öğrenci şüpheliler tarafından darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. 5 kişi, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısı kararıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARDII

Tüm bu yaşananlar ise dün ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olayla ilgili bugün Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen ve öğrencilere saldıran şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis tarafından yakalanan Cengizhan Ö., Oğuz Kan K., Murat D., A.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adresinde bulunamayan Abdulkerim G.\'nin ise Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Abdulkerim G.\'nin sorgusun ardından yarın Kovancılar Adliyesi\'ne sevk edileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)

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\'Arka Sokaklar\' oyuncuları izdihamdan kurtulmak için mağazaya sığındı

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan \'Arka Sokaklar\', oyuncuları yeni sezon çekimleri için Şanlıurfa’ya geldi. Bir alışveriş merkezinde uyuşturucu ile mücadele programına katılan dizi oyuncuları, aşırı yoğunluktan dolayı bir mağazaya sığındı. Sevilen dizi oyuncularını ise çok sayıda çevik kuvvet ekibi korudu.

\'Arka Sokaklar\' dizisinin yeni sezon çekimleri, Şanlıurfa’da sürdürülüyor. Rol gereği tayini İstanbul\'dan Şanlıurfa’ya çıkan Mesut komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Selin komiser Oya Okar, Metin Tunç ve set ekibi dün akşam saatlerinde uçakla kente gelerek, dizi çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nce yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek vermek için bir AVM’ye gelen dizi oyuncuları, burada kendilerini yakından görebilmek ve fotoğraf çektirmek için etraflarını saran hayranlarının aşırı yoğunluğundan dolayı zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi atlatan dizi oyuncuları, bir süre protokol heyetini beklemek için bir spor mağazasına sığındı. Mağazaya sığınan dizi oyuncularını çevik kuvvet polisleri korudu. Vatandaş ve polislerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sık sık fotoğraf çektiren oyunculardan Şanlıurfalıların yoğun ilgisine teşekkür ederek şunları söyledi: \"12 yıldır devam eden Arka Sokaklar\'ın sezon başındaki ilk 2 bölümünde İstanbul’dan tayinim Şanlıurfa’ya çıktı. Burada çekimlerimiz bir hafta sürecek. Daha önceden Şanlıurfa’ya gelmiştim, çok değişmiş bir kent olarak gördüm. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin en güzel şehirlerinden birisidir. Çekimlerim merkez ve Harran’da devam edecek ardından İstanbul’a tekrar geri döneceğiz.\" Selin komiseri canlandıran Oya Okar ise “Bizim çekim tempomuz çok yoğun geçiyor. Bunun dışında kalan zamanlarda ise Şanlıurfa’yı tanımaya çalıştık. Çok sıcak ve çok kalabalık bir şehir, sağ olsunlar bizi izliyorlar ve seviyorlar. Aşırı sıcaklarda çekimlerimiz oldukça zor oluyor. Bugünde bir tanıtıma katıldık. Burada yoğun ilgiyle karşılaştık mecbur bu mağazaya sığındıkö diye konuştu.

UYUŞTURUCU STANDINA KATILDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele standında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen dizi oyuncuları hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Vali Erin, uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadelede olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Türkiye\'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erin, şunları söyledi: \"Terörle mücadeleyle beraber uyuşturucuyla mücadele de büyük önem taşıyor. Toplumu, sosyal hayatı ve ekonomik durumu felç etmeye yönelik faaliyetlerdir. Bugüne kadar yürütülen mücadele çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu mücadelede basın ve televizyonlardaki aktörlerin katkısı da büyük önem taşıyor. Diziler aracılığıyla topluma verilmek istenen mesaj en hızlı şekilde iletiliyor. Televizyon kanalları ve sosyal medya araçları bu mücadeleye destek verecek şekilde olması gerekiyor. Allah\'a şükür 3-5 sene öncesine göre toplumsal olarak katkı sağlayacak geleneğimize uygun dizi ve filmler artmaya başladı. Bugün uyuşturucuyla mücadelede oldukça yapıcı ve olumlu mesajlar veren bir dizimiz var. Bu konudaki mücadelenin zorluğunu ortaya koyan oyuncularımızla birlikteyiz. Ailede ve toplumda uyuşturucuya karşı bilinç oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan Arka Sokaklar ekibine ve bu dizide oynayan bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum.\"

\"4 BİN KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ 457 KİŞİ TUTUKLANDI\"

İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu ise yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Tipioğlu, “Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik sürekli nokta operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında yapmış olduğumuz operasyon sonucunda 4 bin 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bu uyuşturucuyla birlikte bin 989 kişi gözaltına alındı,bunlarda 457’si tutuklandıö dedi. Uyuşturucuyla mücadeleye destek veren dizi oyuncuları daha sonra çevik kuvvet ekibinin çemberi içerisine alınarak, alışveriş merkezinden çıkartılarak konaklayacakları otele ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dizi oyuncularının AVM’ye gelmesi

- Oyuncuların etrafını saran hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi

- Aşırı yoğunluk nedeniyle mağazaya sığınan oyuncular

- Oyuncularla yapılan röp.

- Vali Abdullah Erin ile Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394MB

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Hakkari\'de Muay Thai gösterisi

HAKKARİ Valiliğin katkılarıyla İl Gençlik ve Spor il Müdürülğü tarafından kentte ilk kez Muay Thai Gala gecesi programı düzenlendi. 11 ilden Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları bulunan 2\'si kadın toplam 16 milli sporcunun katıldığı Muay Thai gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteriyi izlemeye gelen Hakkarililer, sporculara müsabaka boyunca tezahüratlarda bulunup destek verdi.

Valilik binası önünde Uzakdoğu dövüş sporu olarak bilinen Muay Thai Gala gecesi düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma KomutanıTuğgneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü Reşit Güldal yanı sıra yüzlerce vatandaşın katıldığı Muay Thai gecesinde Türkiye\'nin 11 ilinde dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan 2\'si kadın 16 milli sporca katıldı. Türkçe ve Kürtçe çalınan şarkı eşliğinde sahneye çıkan milli sporcular, Valilik kupasını alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gösteriyi izlemeye gelen yüzlerce Hakkarili, sporculara isimlerini getirerek tazahüratlarda bulunup destek verdi. Muay Thai gösterisinde yüzünde hafif yaralanan bazı sporculara 112 Acil Sağlık Hizmetleri müdahale etti. Son olak ringe çıkan iki bayan sporcunun mücadelesi ise nefesleri kesti. Muay Thai Gala gecesinde mücadeleyi kazanan sporculara , ödülleri Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve diğer yetkililer tarafından verildi. Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Hakkari\'de ilk kez böyle bir gösterinin düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu: \"Özellikle bu müsabakının burada yapılmasında başta Valimiz, Belediye Başkanlığımız, Özel Harekat Dairesi Muay Thali il Temsilciilğimiz, Gençlik Spor il Müdürlüğümüz ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İlk defa Hakkari\'de böyle bir organizasyonun yapıldığını görüyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz. Burada yarışacak olan sporcular, Türkiye\'nin bir çok ayrı bölgesinden gelmiş birbirleriyle mücadele edecekler. Ama her şey kardeşlik ve dostluk içerisinde geçecek. Bugün burada, Hakkari\'de doğusundan batısına kadar sporcular birbirleriyle kaynaşmış kardeş gibi olmuşlardır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muay Thai gösterisini izlemeye gelenlerden genel ve detay

-Pankartlar

-Bir genç ile röportaj

-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın gelişi

-Saygı duruşu

-Gösteri alanından genel görüntü

-Müsabakata birbirleriyle mücadele eden sporcular

-Genel ve detaylar

-Vatandaşların tezahüratları

-Dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesi

-İki bayan sporcunun mücadelesi

-Genel ve detay

-Vatandaşların coşkusu

Ödüllerin verilmesi

-Bayan sporcuya ilgi gösteren çocuklar

BOYUT:347 MB SÜRE:5 DK 20 SN

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)