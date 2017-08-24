DHA YURT BÜLTENİ-18

Gaziantep\'te terör operasyonlarına 11 tutuklama



GAZİANTEP\'te, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG ve YPJ\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11\'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri adına faaliyette bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11\'inin tutuklandığı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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Bingöl’de uzman çavuş intihar etti



BİNGÖL’ün Kiğı İlçesi 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutalığı\'nda görevli bir uzman çavuş, beylik tabancasıyla intihar etti.

Kiğı İlçesi 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş E. İ., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beylik tabancasıyla intihar etti. Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş İnce\'nin cenazesi, yarın memleketine gönderilecek.

Haber: BİNGÖL, (DHA)



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FETÖ’den aranan emniyet müdürü yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap\'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir dairede saklandığı ihbarı alındı. Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap\'ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasap’ı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının Adli Tabipliğe gelişi ve çıkışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

56 saniye/ 32 MB

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Bakan Çelik: Önce insanlık sınavından geçsinler(2)



BAKAN STADYUMLA ŞEHIR HASTANESİNİ GEZDİ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, inşaatı devam eden Adana Koza Stadyumu ile yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak beraberindeki heyetle Adana Koza Stadyumu\'na gelen Bakan Çelik, yetkililerden bilgi aldıktan sonra stadyum içinde çalışmaları inceledi. Bakan Çelik ziyarette yaptığı açıklamada, stadyumun FİFA standartlarını karşıladığını belirterek, \"Yabancı maçların rahatça oynanabileceği, seyircilerin yağmur ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeden oyunlarına devam edeceği bir yer haline geliyor. Yabancı takımların otobüslerle sahanın içerisine kadar gelmesi ve hem buraya gelişte hem de dağılma sırasında vatandaşların konforlarının sağlanması rahat etmesi için her türlü şey düşünülmüş. İnşallah önümüzdeki sezon açılışını yapacağız\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜĞÜ

Bakan Çelik daha sonra yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla açılması planlanan 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi\'ne gitti. Hastaneyi inşaa eden firma yetkilileri ile görüşen Bakan Çelik, incelemelerde bulundu. Gazetecilere hastane hakkında bilgiler veren Bakan Çelik, odaların Avrupa\'da suit denilen standartlarına sahip olduğunu kaydederek, \"Adana Şehir Hastanesi\'nde 3 kişilik odalar bulunmuyor. Hastane hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük hayallerinden birisi bu. Bütün şehir hastaneleri bulundukları illere ve ülkemizdeki vatandaşlara büyük bir sağlık hizmeti olarak kazandırılacaklar. Adana\'daki şehir hastanesinin çok özel bir yeri var. Avrupa\'da suit denilen oda standartlarına sahip. Bu bina ödül almış bir bina. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana\'ya teşrif etmesiyle onun programlarına uygun bir anda buranın resmi açılışı yapılacak. Ama ondan önce hasta kabulü yapılacak. Tam bir tarih verme imkanımız yok ama Ekim, Kasım ayına Cumhurbaşkanımızın programına göre ayarlama yapılır\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)