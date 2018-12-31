DHA YURT BÜLTENİ-17

Çatısı yanan binadan küçük çocuğu kurtardı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, çatıda elektrik kontağı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen küçük bir çocuk binadan çıkarıldı.

Öğleden sonra, Gölcük Dumlupınar Mahallesi 63 Sokak\'ta Ercüment Kayacı\'ya ait olan 2 katlı binanın çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanlar çatıyı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İçeri giren bir itfaiyeci dumandan etkilenen küçük bir kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. 112 Acil ekibi ambulansta küçük çocuğa müdahalede bulundu. Çocuğun annesi ise kendisi dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi

İtfaiyecinin çocuğu dışarı çıkarması

112 Acil ekibinin müdahalesi

İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkılması ve su tutulması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Devrilen kamyon karayolunda ulaşımı aksattı

DENİZLİ\'de, karşı şeride geçerek devrilen kamyon nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu Gökpınar Mevkii\'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden Ömer Yusuf Ünmek yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Ünmek, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyon, çift şeritli yolun 1 şeridini, Denizli yönüne ulaşıma kapadı. Kaza yerine güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ulaşımı 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağladı. Karayolunda ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen kamyondan görüntü

- Polis ekiplerinden detaylar

- Yoldaki lastik izlerinden detayar

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



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Tüfeğin ateş almasıyla ölen Emre Urhan, toprağa verildi

DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşının elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emre Urhan, toprağa verildi. Katil zanlısı olan ölen gencin arkadaşı A.A.A. (17) ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün (pazar) saat 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak\'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.\'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Urhan, öldü. A.A.A. ise gözaltına alındı. A.A.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Urhan için bugün Dodurgalar Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Urhan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci de törene katıldı. Cenazede ölen gencin babası Mehmet Urhan ve ağabeyi Mustafa Urhan ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urhan\'ın cenazesi, Dodurga Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze namazından görüntü

- Baba Mehmet ve ağabey Mustafa Urhan\'ın saf tutması

- Ağabey Mustafa Urhan\'ın gözyaşı dökmesi

- Tabutun omuzlarda taşınması

- Emre Urhan\'ın fotoğrafı

haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Hakkari ve Bitlis\'te 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı(2)

YÜKSEKOVA\'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİM OLDU

Hakkari Yüksekova\'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı da ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma yürütürken, karda yürümek zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Kar altında yürüyen vatandaşlar

-Karlı yolda geçen araçlar

-ilçeden genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Tunceli\'de yeni yıl öncesi \'Gağan\' kutlaması

TUNCELİ\'de Alevi vatandaşlar, \'Gağan\' olarak adlandırılan yeni yıl etkinliklerini lokma dağıtarak kutladı.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan \'Gağan\' etkinlikleri, Tunceli\'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Gağan nedeniyle yüzlerce kişi, kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı\'nda toplandı. Burada sergilenen ortaoyununu izleyen kalabalık daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti. Aleviler arasında \'Hak lokması\' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı. Hazırlanan yöresel yemekler de Alevi Dedesi Hasan Kılavuz\'un dua etmesinin ardından yenildi.

\'GAĞAN FAKİRLERE VE YOKSULLARA SAHİP ÇIKILMANIN ANLAMIDIR\'

Tuncelili sanatçı Metin Kahraman, Gağan\'ın Alevi inancına göre 3 aylık ibadet takviminin başlangıç günü olduğunu anlatarak, ibadet takviminin 21 Mart\'ta tamamlandığını kaydetti. Kahraman, \"Bu aydan itibaren Pirler, Mürşitler, Rayberler taliplerini gezmeye başlarlar. Gağan Hızır\'a Hızır Heftahtomal\'a bağlanır ve takvim 21 Mart\'ta tamamlanır. Alevi inancına ve geleneklerine göre 21 Aralık\'ta tahta oturacak padişahın yıldızı bugün gökyüzünde görünür. Ortaoyununda yüzü karanlık olan kişi, gelecek yılın padişahıdır. Oyunda sakallı olan kişi ise bu yıl padişahlığı tamamlayacaktır. Oyundaki gelin bu dünyayı temsil ediyor ve bu dünyanın insanlarının, gelip geçiçi olduğunu gösteriyor. Gağan, fakirlere ve yoksullara sahip çıkılmanın anlamıdır aynı zamanda. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar, yiyecekler yörede bulunan fakir ve yoksul ailelere dağıtılır. Fazlası toplanır ve hep birlikte yenilir. Gağan, Aleviler için çok eski kültürel bir gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gağan etkinliğinin başlaması

- Sergilenen orta oyunun davul zurna eşliğinde çarşıda oynanması

- Sokakta halayların çekilmesi

- Vatandaşların oyunu izlemesi

- Lokma toplanması

- Hazırlanan yemek ve lokmalara Alevi dedesinin dua verilmesi

- Metin kahramanın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA

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Kayseri\'de \'Ağaç kesme fidan dik kampanyası\' ile 2019 fidan dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğünün yılbaşında kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla başlattığı \'Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun\' sloganıyla Kayseri\'de ücretsiz olarak 2019 sarıçam fidanı dağıtıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü yılbaşı süslemesi için ağaçların kesimini engellemek ve vatandaşların yeni yıla fidan dikmeleri sağlamak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı\'nda 2019 adet ücretsiz sarıçam fidanı dağıttı.

2019 yılına 2019 fidan dağıtarak girdiklerini ifade eden Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, \"2018 yılının son gününde orman genel müdürümüzün talimatıyla, 81 ilimizde eş zamanlı fidan dağıtımı yapıyoruz. Amaç, yeni yıl kutlamalarında ağaç kesilmesini önlemek, fidanları toprakla buluşturup hayat vermek. Bu sayede usulsüz fidan kesilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Amacımız İç Anadolu şartlarında daha yaşanabilir, daha çevreci daha yeşil bir ortam oluşturmak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Fidan alan vatandaşlardan görüntü

- Fidan alan vatandaşların fidanları paketlemesinden görüntü

-Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ile röportaj

- Diğer detay- genel görüntüler

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA