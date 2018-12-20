DHA YURT BÜLTENİ-17

Kore gazisinin para ve altınlarını aldılar

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Kore gazisi 87 yaşındaki Hüseyin Atagün ve eşi 81 yaşındaki Ayşe Atagün\'ün 20 bin TL para ve bir miktar ziynet eşyası, evine yardım etme bahanesiyle gelip, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 dolandırıcı tarafından çalındı. Polis, Ayşe Atagün\'ün yatak odasındaki Kuran-ı Kerim içinde sakladığı para ve ziynet eşyalarını çalan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kore Gazisi Hüseyin Atagün\'ün Tepeköy Mahallesi\'ndeki evine, geçen 16 Aralık Pazar günü gelen 2 kişi, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, kömür ve maddi yardımda bulunacaklarını söyledi. İki şüpheli Atagün\'e yardım adı altında 100 lira verip, daha sonra ise bir kamyonun gelip, evlerine kömür indireceğini söyledi. Bu sırada şüphelilerden su içme bahanesi ile içeri giren biri, yatak odasındaki, içinde Kuran-ı Kerim bulunan çantadaki toplam 20 bin lira ile altın ziynet eşyalarını çaldı. İki şüpheli, daha sonra geldikleri plakasız otomobille ayrıldı.

İki şüphelinin evden ayrılmasından sonra yatak odasındaki Kuran-ı Kerim çantasının karıştırıldığını farkeden Kore Gazisi Hüseyin Atagün, içine baktığında para ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, Atagün çiftinin verdiği eşkalden yola çıkarak iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

\"ONLAR GİTTİKTEN SONRA FARK ETTİK\"

Gazi Hüseyin Atagün, yaşadıklarını şöyle anlatı:

\"Bahçede oturuyordum. İki kişi geldi, \'Amca, Koreli Hüseyin\'i arıyoruz, tanıyor musun\' diye sordu. Bunun üzerine \'Benim\' dedim. Onlar da \'Kaymakamlıktan geliyoruz, para ve kömür yardımı yapacağız\' dediler. Bahçeye davet ettim, bana yardımın nasıl yapılacağını anlatmaya başladılar. Sonra içlerinden biri su isteyince eşim eve girip su vermek istedi. Fakat o sırada diğer şüpheli eve girmiş. Eşimin yatak odasında Kuran-ı Kerim\'in bulunduğu çantaya koyduğu 20 bin lira ile ziynet eşyalarını almış. Durumu evden ayrılmalarının ardından farkettik\" dedi.

\'KEFEN PARAMIZI ÇALDILAR\'

Ayşe Atagün ise çalınan miktarın bir kısmının kefen parası olduğunu belirtip, \"Bu kadar vicdansızlık olur mu\' diyerek, iki dolandırıcını yakalanıp, hakettikleri cezaları almasıı istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dolandırılan Kore gazisi Hüseyin Atagün ve eşi Ayşe Atagün ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Köprü üzerinde toplanıp, kayıp yakınlarını arama çalışmalarını izlediler



ADANA\'da Çatalan Köprüsü üzerinde otomobili terk edilmiş halde bulunan Osman Alaçkaya (62), dalgıç polisler tarafından suda arandı. İntihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulan Alaçkaya\'nın yakınları, arama çalışmalarını köprü korkuluklarına çıkarak izledi.

Olay, Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Köprüsü\'nde meydaya geldi. İddiaya göre, sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya, 17 Aralık\'ta eve gitmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Gece yarısına kadar Alaçkaya\'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerini, kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Çatalan Köprüsü çevresinde arama yapan Erkem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini, köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu.Kontak anahtarı üzerinde olan otomobilde ağabeylerinin cüzdanı ile telefonlarının olduğunu gören kardeşler, polise haber verdi.

Aradan geçen 3 güne rağmen aramalardan bir sonuç alınmadı. Bugün devam eden arama çalışmalarına yaklaşık 50 kişi ile sualtı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri katıldı. Suda yapılan arama çalışmalarını, aile üyeleri köprünün demir korkuluklarına çıkarak izledi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin botla suda arama çalışmalarından görüntüler

- Kalabalığın köprüde yürürken görüntüsü

- Kayıp şahsın kardeşinin genel ve detay görüntüsü

- Yakınlarının köprü üzerinde arama çalışmalarını izlemesi

- Genel görüntüler

SÜRE: 01\'42\" BOYUT:188 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Oğlunun ölümünde ihmal iddiasına soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yaşayan Saadettin Erçil\'in otizm hastası oğlunun ölümüyle ilgili Bandırma Devlet Hastanesi’ne yönelik başlattığı hukuk mücadelesinde soruşturma izni çıkmadı. Baba Erçil, ‘’İlk iki gidişimizde hiç doğru düzgün muayene eden bir doktor olmadı. İhmal olduğunu düşündüm ve savcılığa suç duyurusunda bulundum ama soruşturmaya izin verilmedi’’ dedi.

Bandırma’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Saadettin Erçil (53), 9 ay önce otizm hastası oğlu Uğur Erçil\'i (28) rahatsızlanması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada gerekli tedavinin yapılmadığını ve oğlunun bu yüzden hayatını kaybettiğini iddia eden baba, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bandırma Kaymakamlığı’nın ‘soruşturma izni verilmemesine karar verildi\' yönündeki yazısının kendilerine ulaştığını ve bu kararın kendilerini bir kez daha üzdüğünü belirten baba Erçil, şöyle konuştu:

‘’12 Mart tarihinde gece yarısı oğlumu ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırdık. Doktor M.Ü. tahlil yaptırdı, ‘Enfeksiyon var’ dedi. 1 saat sonra ilaç vererek bizi evimize gönderdi. 15’inde tekrar ambulans çağırdık. Doktor iğne yaptı, evimize gönderdi. 17’sinde oğlum bu kez yıkıldı gitti, tekrar hastaneye gittik. Doktor ‘zatürre’ teşhisi koydu. 3’üncü gidişimizde yatışını yaptılar. 19 Mart pazartesi günü de oğlumun Gönen Devlet Hastanesi yoğun bakıma sevkini yaptılar. İlk iki gidişimizde Bandırma Devlet Hastanesi\'nde hiç doğru düzgün muayene eden bir doktor olmadı. İhmal olduğunu düşündüm ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. 9 ay geçti yazı gönderdiler ‘soruşturmaya izin verilmemiştir’ diye. Bu karar bizi bir kez daha üzdü.ö

Görüntü Dökümü.

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-Engelli oğlunun fotoğrafı

-Kaymakamlıktan “soruşturma izni verilmemiştirö kararı

-Acılı Baba Sadettin Erçil konuşması

Süre:2 dk 38 sn

Haber/Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)

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Engelli öğrencilere mezuniyet töreni

BURDUR\'da Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu\'nda eğitim gören 6 son sınıf öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3\'üncü sınıf öğrencilerinin \'Topluma Hizmet Uygulamaları\' dersi kapsamında \'Engelsiz Üniversite. Hayaldi Gerçek Oldu\' projesi kapsamında mezuniyet töreni etkinliği düzenlendi. Üç gün süren proje kapsamında engelli öğrenciler önce MAKÜ\'ye kayıt yaptırdı. Üniversitenin birimlerini gezen engelli öğrenciler, çeşitli etkinliklere de katıldıktan sonra yapılan törende mezuniyet coşkusu yaşadı.

Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü\'nden Dr. öğretim görevlisi Feride Ersoy, dekan yardımcıları, üniversite öğrencileri, engelli öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerinin dinletisinin ardından projenin yürütücüsü Dr. öğretim görevlisi Feride Ersoy, bu projenin öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrenci velilerinden Sena İnci, \"Çocuklarımız ve biz çok mutluyuz. Bunu geleneksel hale getirerek son sınıftaki öğrencilerimize her yıl mezuniyet töreni yapılmasını istirham ediyoruz\" dedi.

Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Emine Akkeyik, \"Benim öğrencilerim için üniversite kelimesinin telaffuzu bile imkansızken bu hayal gerçek oldu. Yüzlerindeki tebessümü ve heyecanlarını anlatmayı isterdim size ama sanırım bu konuda ben bile zayıf kalacağım. Çocuklarımın yüreğine dokunan MAKÜ Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğrencilerimize, akademik kadromuza ve bu projede desteklerini esirgemeyen dekanımıza ve rektörümüze teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da \"Sosyal sistemin çok önemli bir konusuna el atmalarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum\" dedi.

Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin halk oyunları ve işaret dili korosunun gösterisinin ardından engelli öğrencilere mezuniyet belgeleri Rektör Korkmaz ve akademisyenler tarafından verildi.

Daha sonra geri sayım yapan engelli öğrenciler keplerini havaya fırlattı. Öğrencilerden Enes İnci ile Durmuş Çolak çok mutlu olduklarını belirterek herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Konuşmalar

- Müzik dinletisi

- Halk oyunları gösterisi

- Belge verilmesi

- Keplerin havaya atılması

- Engelli öğrencilerle röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Çanakkale’de vicdanları sızlatan görüntü

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü merasında sürek avına çıkan bir grup avcının beraberindeki 4 av köpeği, meraya atılan zehri yedikleri için öldü. Avcılar, can çekişen köpeklerini veterinere yetiştirse de müdahaleler yetersiz kaldı. Köpeklerin veterinerdeki can çekişen görüntüleri vicdanları sızlattı.

Ayvacık ilçesinin Babakale köyü yakınlarında geçen 12 Aralık Çarşamba günü bir grup avcı domuz avlamak için sürek avına çıktı. Avcılardan Hasan Durmaz, oğlu Sercan Durmaz ve Muhsin Karagöz’e ait Miloş, Dost, Ateş ve Paşa isimli köpekler de iz sürdü. Olaydan üç gün sonra Cumartesi günü ise Muhsin Karagöz’e ait Paşa isimli av köpeği rahatsızlanarak öldü. Pazartesi günü bu kez Ateş, Miloş ve Dost isimli köpeklerde zehir etkisini gösterdi. Hasan Durmaz, köpeklerini Çanakkale merkezindeki bir kliniğe yetiştirdi. Veteriner köpeklere müdahale etti. Ancak can çekişen Hasan Durmaz’a ait Ateş isimli köpek de burada yaşamını yitirdi. Zehirlenen köpeklerin veterinerde can çekiştikleri anlar yürekleri sızlattı. Hasan Durmaz\'a ait Miloş ve Dost isimli 2 köpek de tedavileri yapılmasına rağmen Kocaköy’e götürüldükten bir süre sonra yaşamlarını yitirdi. Köpeklerden Paşa Gülpınar’da, diğerleri de Kocaköy’de arazide gömüldü.

Av köpekleri zehirlenerek ölen Sercan Durmaz, “Babakale köyü merasında atılmış olan zehirden 4 köpeğimiz zehirlendi. Veterinere götürdük, ama tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Onların saatlerce başında bekledim ve yaşadıkları acıyı gördüm. Sadece köpekler değil, hiçbir hayvan bu acıyı çekmemeli. Bunun için destek bekliyorum. Yani zehir ile hayvanlar öldürülmesinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zehirlenen köpeklerin veterinerdeki görüntüleri.

Köpeklerin can çekişmesinden ve çektikleri acıyı anlatan seslerinden görüntü.

Sercan Durmaz ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Başkale\'de kar yağışı etkili oldu

VAN\'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı devam ederken birçok kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede yollarının ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde kar yağışı 20 santime ulaştı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yağan kar yağışından detay

ilçe sokaklarında kar altında yürüyen vatandaşlardan detay

vatandaş röportaj

kar temzileyen vatandaşlar

kar temizleyen iş makinaları

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-

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CHP\'li kadın aday koro yönetti, solo türkü söyledi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Atatürk\'ün Kayseri\'ye Heyet\'i Temsiliye Reisi sıfatıyla gelişinin 99.yıldönümü nedeniyle düzenlenen Atatürk orotoryo yoğun ilgi gördü. Koroyu yöneten dernek başkanı ve CHP Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, söylediği 2 solo parçayla alkış topladı

Kayseri\'de KİGDER tarafından oluşturulan koronun Kadir Has Kongre Merkezi\'ndeki konserine 7\'den 70\'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu\'nun şefliğindeki koroda 70 yetişkin görev aldı. \'\' Karaoğlu, \'\' Hey onbeşli \'\' ve \'\' Bir fırtına tuttu beni \'\' türkülerini solo solarak okudu. CHP\'li Belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu\'nun yönettiği koro daha sonra İzmir, 10\'uncu Yıl, Harbiye, Mülkiye, Kayseri Lisesi marşlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 marşı seslendirildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Dr. Sema Karaoğlu, kısa bir süre önce CHP Melikgazi için aday adaylığını açıkladı. Karaoğlu “Öncelikle çocuklarım, eşim ve kendi adıma mal beyanında bulunacağım. Hiçbir şirket ekipsiz yönetilmez , hiçbir oyun takımsız oynanamaz, hiçbir eser ekipsiz yaratılmaz. Belediye yönetiminde de ben bu işin ekip başı kaptanı olmaya talibim. Bilimin ışığından ayrılmadan, rant peşinde koşmadan, bölge halkımızla ve STK’ların işbirliği ile dinleyen bir belediye olup tanı koyacağız. Bu hedefler doğrultusunda ilerdeki günlerde şu an olgunlaştırmakta olduğumuz projelerimizi de açıklayacağım. Hedeflerimiz, yöre halkımızı da mutlu edecek. Bu konuda kendime ve ekibime güvenim sonsuz”diye hedeflerini ortaya koydu

Görüntü Dökümü:

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- Etkinlik alanından genel görüntü

- KADEM Başkanı Sema Karaoğlu konuşması

- Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişi nedeniyle verilen konser etkinliği

- Diğer genel detay görüntüler

Haber Oktay ENSARİ-Kamera: KAYSERİ, DHA)

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Alanya\'da aralık ayında sörf keyfi

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yağışlı havanın ardından oluşan güneşli havayı fırsat bilen sörfçüler boyu yaklaşık 3 metreyi bulan dalağalar eşliğinde sörf yaptı.

Alanya\'da hafta başından bu yana devam eden yağışların bugün son bulmasıyla beraber etkili olan güneşli havayı fırsat bilen Alanya\'daki 6 sörfçü kendini dalgalara bıraktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçenin Oba Plajı\'na toplanan sörfçüler yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaşan dalgalarda sörf yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca dalgalarla dans eden sörfçüler dalga ve sıcaklığın sörf için ideal olduğunu söyledi.

\'TADINI ÇIKARIYORUZ\'

Kış ayında oldukları halde su sıcaklığının yüksek olduğunu belirten sörfçü Selman Dalgıç, \"Gördüğünüz gibi kış şartları geldi, hava soğudu. Ancak deniz sıcaklığı hala iyi. Dalgalar çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte bir sörf seansı yaptık. Suyun 18- 19 derece olması buna imkan sağlıyor. Şu an memleketimizin pek çok noktasında kar yağıyor, kış şartları hakim ama biz burada güneşin altında dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz\" dedi.

\'TAVSİYE EDERİZ\'

Diğer sörfçü Emre Zorbaz da \"Alanya\'mızın böyle bir konumsal artısı var. Şu an aralık ayındayız ve güneşi görüyorsunuz, denize giriyoruz. Şu an hala denizde sörf yapan arkadaşlarımız var. Sadece Alanya\'dan değil yurt dışından, başka şehirlerden gelenler var. Sörf tutkunları için Alanya\'yı kesinlikle tavsiye ederiz. Bu mevsimde bu güneş dalgaların güzelliği gerçekten Alanya dalga sörfüne çok uygun bir yer\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sörfçülerden genel görüntü

- Sörf yapmalarından görüntü

- Selman Dalgıç röportaj

- Emre Zorbaz röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

