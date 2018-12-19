DHA YURT BÜLTENİ -17

Mardin\'de EYP böyle imha edildi (1)

Mardin\'de 350 kilogram EYP (El yapımı patlayıcı) düzeneği bulundu. Patlamaya hazır halde ele geçirilen düzenek, güvenlik güçleri tarafından gerekli önlemler alınarak imha edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

MARDİN,(DHA)

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Andrey Karlov ölüm yıl dönümünde Demre\'de anıldı

Ankara\'da bir suikasta kurban giden Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün ikinci yılında Antalya\'nın Demre ilçesinde adının verildiği caddedeki anıtta anıldı.

Andrey Karlov Caddesi\'ndeki anma törenine Kaymakam Murat Uz, Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, Rusya\'nın Kranstad şehrindeki Aziz Nikolaos Katedrali\'nin Başrahibi Oleg Juk, din adamları, belediye meclisi üyeleri, Rusya\'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Demreliler ve Ruslar katıldı.

Törende önce Başrahip Oleg Juk ve din adamları; Andrey Karlov, dünya barışı ve Türkiye-Rusya dostluğu için dua etti. Ardından Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Andrey Karlov Anıtı\'na çelenk sundu. Törene katılanlar da Andrey Karlov Anıtı\'na çiçekler bıraktı.

Belediye Başkanı Süleyman Topcu, \"Andrey Karlov gerçekten bir Türk dostuydu. Bizlerin dostuydu. Onun anısına burada çok güzel bir anıt yapıldı. Bu anıta elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağız. Dostluklarımızı ileri götürmeye çalışacağız\" dedi.

Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza da \"İki sene önce yaşadığımız bu feci olayı unutmak mümkün değil. Bizim aramızı bozmak isteyenlerin hesabı yanlış çıktı. Tam tersi iki ülkemizi, iki halkımızı birleştirdi. Sayın Büyükelçimizin anısını yıllarca, asırlarca burada yaşatmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenden bölümler

- Anıttan detay

- Dua edilmesi

- Konuşmalar

149 MB /// 04.40\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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Barajdaki suyun tahliyesiyle tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nın kapağının kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle daha önce su altında kalan Çakırören Mahallesi\'ndeki Hz. Elyesa\'nın eski mezarı olduğu öne sürülen bölge ile cami ve mezarlık gibi birçok alan gün yüzüne çıktı.

Eğil\'de, aşırı yağış nedeniyle fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık\'ta dolusavakta açılmaya çalışılan 3 kapaktan 1\'inin yerinden kopmasıyla barajdaki su seviyesi yükseldi. 270 milyon metreküp suyun Dicle Nehri\'ne dökülmesiyle barajdaki su seviyesi, 10 metre düştü. Su seviyesinin düşmesiyle 20 yıl önce baraj yapımı sırasında su altında kalan yapılar da ortaya çıktı. Çakırören Mahallesi\'nde su altında kalan, Kur\'an-ı Kerim\'de adı geçen 25 peygamberden Hz. Elyesa\'nın bölgede bulunduğu öne sürülen taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gibi birçok yapı, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim yerini görenler, gün yüzüne çıkan mezarları ziyaret edip, dua etti.

Diyarbakır\'dan eski yerleri görmeye geldiğini anlatan Askeri Gözetici, 20 yıl bu bölgenin baraj yapımı nedeniyle su altında kaldığını söyledi. Burada önemli mekanların olduğunu anlatan Gözetici, Hz. Elyesa\'nın da kabrinin eskiden burada olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Su altında kalan yerler

- Mezarlardan görüntü

- Camiden görüntü

- Dua eden vatandaşlar

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR-DHA

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Hurdaya vermeye gönlü razı olmadı, minibüsünü ofisin çatısına koydu

AMASYA\'nın Suluova ilçesinde oto kurtarıcısı Ümit Kaya (37), hurdaya dönüştürülmesin gönlü razı gelmediği 1994 model minibüsünü, vinç yardımıyla, tek katlı ofisinin çatısına koydurdu. Ümüt Kaya, \"O artık, \'minibüs kondu\' oldu\" derken, bazı vatandaşlar, aracın kaza sonucu çatıya uçtuğunu düşünüyor.

Suluova\'da oto kurtarıcı işi yapan Ümüt Kaya, uzun yıllardır kullandığı 1994 model minibüsünün hurdaya dönüştürülmesine gönlü razı gelmedi. Kaya, pek çok anısı bulunan, bir süre iş yerinin otoparkında bekleyen minibüsü, ofisinin çatısına koymaya karar verdi. Vinç yardımıyla taşınan minibüs, tek katlı yapının çatısına monte edildi.

Çatıdaki minibüsü görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazıları cep telefonlarını çıkarıp, görüntü çekiyor. Bazı vatandaşlar ise minibüsün kaza sonucu çatıya uçtuğunu zannediyor.

\'MİNİBÜS KONDU OLDU\'

Aracıyla anıları olduğu için böyle bir karar aldığını belirten Ümit Kaya, \"Minibüsümüzle pek çok anılarımız oldu. Onun hurdaya dönüşmesine gönlüm el vermedi. Hurdaya vermeye kıyamadım. Bir ara burada otoparkla çektik. Sonra karar alıp, çatıya koyduk. Görenlerin hayli ilgisini çekiyor. O artık, \'minibüs kondu\' oldu. Görenler fotoğraf çekiyor. Bazıları da aracın kaza sonucu çatıya düştüğünü zannediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İşletmeden genel detay

- Çatı ve minibüsten detay

- röportaj

- Diğer detaylar

Boyut: 351 MB Süre: 3 dakika 8 saniye

HABER KAMERA: Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)

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Bu yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki limana demirleyen \'Lady E\' adlı ultra lüks yatın haftalık kirası, 497 bin Euro ile cep yakıyor. Yakıt, yakıt ikmali yapıldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.

Karayipler yakınlarındaki Cayman Adaları bayraklı \'Lady E\' adlı ultra lüks yat, Marmaris\'teki gümrüklü limana bugün öğle saatlerinde demir attı. 12 süit odası bulunan yatın gövdesinin çelik malzemeden yapıldığı ayrıca alüminyum kaplamalı olduğu belirtildi. Süit odalarında jakuzi ve mini spor salonu bulunan yatın, banyo aparatları ise altın kaplamalı. Her türlü lüksün bulunduğu yatın, haftalık kirasının 497 bin Euro olduğu öğrenildi. Yatın personelinin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı görüldü. Üç gün limanda demirli kalacak yata, 21 Aralık Cuma günü, İzmir\'in Aliağa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılacak.

Yatın, yakıtı aldıktan sonra misafirlerini almak için Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na hareket edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lüks yatın yakıt ikmalinden görüntü

- Yat dışında temizlik yapan personelden görüntü

(Toplam: 1 dakika 15 saniye-90,6 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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