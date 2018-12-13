DHA YURT BÜLTENİ -17

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)

KARAASLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde park halindeki otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son veren Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan (47) için Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde saat 15.30\'da tören düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet mensupları, askeri erkân, kızları Ezgi ve Asya Karaaslan ile yakınları katıldı.

Ezgi ve kardeşi Asya\'nın uzun süre gözyaşı döktüğü törende, Karaaslan\'ın özgeçmişi okundu. Karaaslan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duanın ardından tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine gönderilen Karaaslan\'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra, 2014 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitiren eşi Nuran Karaaslan\'ın yanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakınlarının görüntüsü

Cenazenin alana getirilmesi

Tabutun polisler tarafından tören alanına getirilmesi

Protokolün görüntüsü

Dua edilmesi

Kızlarının görüntüsü

Tabutun cenaze aracına konması

Cenaze aracının Akşehir\'e gidişi

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Görüntü Dökümü

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- Kırıkhan\'dan Hassa ilçesine geçen askeri konvoy

SÜRE: 01\'32\" BOYUT:88,8 MB

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),(DHA)

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Çukurca-Şırnak karayoluna kaya düştü

HAKKARİ-Şırnak Karayolu\'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Çukurca-Şırnak Karayolu\'nun 30\'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü. Şans eseri o anda araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yeniden açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

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-Yola düşen dev kayalar

-Genel ve detaylar

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)-

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CHP\'Lİ BULDAN BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN PARTİ YÖNETİCİLERİNE TEPKİ



DENİZLİ\'nin Buldan Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gülbay, partisinin il başkanı Mahir Akbaba ile genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca\'yı eleştirerek, istifaya çağırdı. Gülbay, Akbaba\'nın kendisini söylemediği bir söz için suçladığını iddia etti. Genel Başkan Yardımcısı Karaca\'nın ise hakkında dedikodu yaptığını öne sürdü.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimler için partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Gülbay, CHP\'li olmadığı yönünde bir söz sarf etmiş gibi dedikoduların olduğunu, ancak gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Benim söylediğim; CHP\'nin fabrika ayarlarına, özüne döndürmediğiniz sürece, altı ok ilkesine bağlılığımızı tam olarak ortaya koymadığımız sürece, halka anlatamadığımız sürece CHP olarak başarılı olamayız. Cümle bundan ibaret, orada söylendiği gibi ben altı oku eleştirmedim. Evet sosyal medyada altı oku ters çevirdim. CHP\'nin temel felsefesinden kopmuş insanların, yanlış yapanların üzerine yönettim. Ben eğer \'CHP\'li değilim\' diye bir cümle sarf etmişsem, il başkanına düşen görev beni ihraç etmektir. Beni ihraç etmiyorsa, konu başkadır. Ben böyle bir şey dememişsem, yanlış anladıysanız ya da çarpıtmışsanız veya yalan söylüyorsanız, o makamı işgal etmek gibi bir hakkınız olamaz. İl başkanının istifa etmesi gerekiyor. İl başkanı istifa etmiyorsa, genel başkan görevden almalıdır. Bu konuların bu noktaya gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de CHP Genel Başkan Yardımcı Gülizar Biçer Karaca\'dır. O da bu dedikoduların bir parçasıdır. Ben CHP\'li değilsem, neden ihraç etmediniz. Eğer dememişsem neden dedikodu yapıyorsunuz, neden yalan söylüyorsunuz\" dedi.

İSTİFA YA DA GÖREVDEN ALMA ÇAĞRISI

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ile Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca\'nın istifasını isteyen Gülbay, \"Eğer onlar istifa etmezse, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu onları görevden alırsa, CHP\'liliğim devam eder. Bu iki arkadaşımızın görevden alınması gerekiyor. Şartım bu. Eğer onlar alınmıyorsa, benim mi ihraç edilmem gerekiyor? Edilmezsem ben istifa ederim. Bu şartlar kısa sürede yapılmazsa, CHP\'nin kurumsal kimliği içinde temel felsefesine inanmış bir kadro kalmamış demektir. Dolayısıyla benim yerim yoktur. Bu süreçler gerçekleşir, ben istifa etmek durumunda kalırsam, bir parti çatısı olur, platform olur, çalışmamı sürdüreceğim\" dedi.

KARACA\'YI DEDİKODU YAPMAKLA SUÇLADI

Genel Başkan Yardımcısı Karaca\'nın dedikodularda başrol oynayan kişi olduğunu iddia eden Gülbay, \"Duyulmayacağını düşündüğü bir ortamda, benim için şunu söylemiş. \'Beni Yenice Festivali’ne davet etti, AK Parti ve İYİ Parti milletvekillerini konuşturdu beni konuşturmadı\' demiş. Karaca, bu festivale gelip de buhar olup görünmezlik pelerinin altında olmadığına göre, gelmemiş, gerçekleri söylemiyor\" şeklinde konuştu.

Başkan Gülbay, Karaca\'ya kırgın olduğunu söyleyerek, \"Bu olaylarla ilgili kırgınım, kendisine izah etmeye çalıştım, geri dönüş alamadım. Benim parti içinde duyduğum bir başka dedikoduyu, ona sormak istedim. Bir yemekte partililere benim bir genel başkan yardımcısına adaylığımın kesinleşmesi için 170 bin lira verdiğimi söylediğimi söylemiş. Ben de kendisine telefonla mesaj gönderdim. Mesajda \'Sayın Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, benim adaylığımı kesinleştirmek için birinden duyduğunu ifade ederek, benim bir genel başkan yardımcısına 170 bin lira verdiğimi, adaylığım garanti diye söylediğimi söylemişsiniz. Bu işin aslı nedir? Bu iftirayı kim attı? Parti önünde ispata davet ediyorum. Bu iftirayı atanı deşifre etmezseniz sizin de iftiracıdan herhangi bir farkınız olmadığını düşüneceğim. Bu tür iftiralarla siyaset yaptığını sanmak adiliktir\' diye yazdım. Sonrasında telefonla konuştuk. İftirayı atanın kim olduğunu sordum, tanımadığını söyledi. Bu tür şeylerle parti yara alıyor. Benim böyle bir param yok, olsa da vermem. Bu yıpratma ve karalama çabasıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Mustafa Gülbay ve salondan detay

- Gülbay\'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ŞAMPİYON YÜZÜCÜ, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

RİZE yüzme il birincisi Ebrar Meral (13), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon\'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda kentini temsil etmeye hazırlanıyordu.

Kaza, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Trabzon\'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası için Olimpik Yüzme Havuzu\'nda son antrenmanı yapan Ebrar Meral çıkışta trafik ışıklarında kendisine yeşil yandıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan K.T.\'nin kullandığı 53 DS 182 plakalı otomobil sporcu kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız kaldırıma düştü, başını beton zemine çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ebrar Meral ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin travması oluşan ve uyutulan Meral\'in Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavisi sürüyor. Sürücü K.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Rize yüzme il birincisi olan Ebrar Meral, Trabzon\'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası\'na katılarak kenti temsil etmeye hazırlanıyordu. Bir aydır şampiyona için sıkı bir antrenman programı uygulayan Ebrar Meral\'in, dün akşam şampiyona öncesi son antrenmanını yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Kazada yaralanan çocuğun görüntüleri (Minibüste koltukta oturan pembe tişörtlü)

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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BULGAR FIRKATEYNİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAYDI

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Bulgaristan Donanması\'na ait 41 borda numaralı \'Drazki\' adlı fırkateyn, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden bugün saat 14.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Bulgaristan Donanması\'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi \'Drazki\', saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen fırkateyn, manevra yapılması en güc nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Bulgar firkateyninden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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