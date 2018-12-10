DHA YURT BÜLTENİ -17

CİNNET GETİREN BABA, OĞLUNU VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, 2 ÇOCUĞUNU DA YARALADI

OSMANİYE\'de cinnet getiren Kemal E. (58), eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan\'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü, kızı Didem (19) ile oğlu Emre\'yi (22) ise yaraladı. Olay sırasında evde bulanan diğer kızı Meryem E. ise pencereden kaçarak, canını kurtardı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Dereli Köyü\'nde meydana geldi. Cinnet getiren Kemal E., iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre ve kızı Didem\'e kurşun yağdırdı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocukları, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal E. ise kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.\'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Kaçan katil zanlısı baba Kemal E.\'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı evin dış görüntüsü

- Yerdeki ayakkabılar

- Jandarma araçlarından görüntü

- Zırhlı araçtan görüntü

Süre: 00\'43\" Boyut: 81,4 MB

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Phuket\'te, motosiklet kazasında ölen Zehra\'nın cenazesi bu akşam Türkiye\'de (2)

CENAZE TRABZON\'DA

Tayland\'ın Phuket Adası\'nda, geçen 30 Kasım\'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda\'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya\'nın (28) cenazesi, bu akşam saatlerinde Trabzon\'a getirildi. Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı\'nda teslim alınan cenaze, daha sonra toprağa verileceği Of ilçesine götürüldü.

Havalimanında gözyaşlarına hakim olamayan Zehra Yalçınkaya’nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Baba Yalçınkaya, \"Biz Cuma günü haberi aldık, İrlandalı bir kız arkadaşı tarafından, Zehra’nın halasına bildirildi. Süreç bir süre devam ettikten sonra kızımın cenazesi buraya geldi. Bu süreç çok hızlı gelişmedi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu devreye girdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde çok şey yaşadık ama ülkem adına çok mutlu oldum, çok çaba sarf ettiler. Konuşmakta zorlanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Acılı ailenin cenazeyi beklemesi

- Baba Mahmut Çebi Yalnçınkaya ile röp

- Cenazenin teslim edilişi

- Detaylar

HABER Uğur AYDIN KAMERA:Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA

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İNEGÖL\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinde, evin merdivenlerinden düşen ve yaralanan çocuğun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cerrah Mahallesi ile Çeltikçi Mahallesi arasında meydana geldi. Cerrah Mahallesi\'nde yaşayan Akdemir ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Yusuf, evin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Aile çocuklarını alarak, yakınları Emre Varbak’ın (29) 16 BJS 69 plakalı otomobiliyle hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Emre Varbak yönetimindeki otomobil, Cerrah Mahallesi\'nden Çeltikçi Mahallesi\'nin girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, iddiaya göre akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yusuf Güzel (55) yönetimindeki 16 VK 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Emre Varbak yönetimindeki otomobil tarlaya uçarken, diğer otomobil ise yola savrularak durdu. Kazada sürücüler ile Mehmet Varbak (63), Nevin Varbak (57), Yusuf Akdemir (3) ve Enes Akdemir (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Kaza yerinden görüntüler

- Araçlardan görüntüler

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

SÜRE: 0.58 saniye BOYUT: 108 MB

HABER - KAMERA: Yavuz YILMAZ,INEGOL/DHA

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