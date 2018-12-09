DHA YURT BÜLTENİ -17

Elazığ\'da, Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, çağrıldığı öğrenci evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Olay, merkez Nailbey mahallesi, Tuncay sokaktaki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, belirsiz bir konuyu konuşmak üzere öğrenci evine çağrıldı. Evde henüz bilinmeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde savcının yaptığı inceleme sonrası Girgin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

==============================

Bingöl’de TIR otobüse çarptı: 8 yaralı

BİNGÖL-Elazığ karayolunda TIR’ın kayan dorsesinin yoldan geçen yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi. Resul Keskin yönetimindeki 23 EY 686 plakalı TIR’ın dorsesi, Kuruca mevkiindeki rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Yoldaki sis ve buzlanmadan dolayı meydana geldiği belirtilen kazada, otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü ile 7 yaralı yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular başka bir otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri ise buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Kaza mahalinden detaylar

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

===========================

CHP\'NİN KAHRAMANMARAŞ ADAYI BELLİ OLDU



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç olduğunu açıkladı.

Esat Şengül yaptığı açıklamada, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç\'un seçildiği günden bu yana milletin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve halkın yanında olan bir siyaseti meclise taşıdığını söyledi. Bu nedenle Öztunç\'a kamuoyunda büyük bir saygı ve sevgi olduğunu ifade eden Şengül, şunları söyledi:

\"Sayın Öztunç ile ilgili Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Sayın Öztunç\'un Kahramanmaraş\'taki 5 aylık milletvekilliği sürecini değerlendirdiğimiz zaman hemşerilerimizin teveccühlerinin Sayın Ali Öztunç\'a yöneldiğini, özellikle Kahramanmaraş\'ta belediyeyi kazanmamızın bugünkü oylar baz alındığında zor olduğunu gördüğümüz halde vatandaşlardan gelen teveccühleri Sayın Genel Başkanımıza anlattım ve Sayın Ali Öztunç\'u büyükşehir adaylığına istedim. Sayın Genel Başkanımız da gülümseyerek \'Neden olmasın. Başarılı insanlar her zaman her yerde olmalıdır\' dedi. Dolayısıyla Sayın Ali Öztunç, partimizin adayıdır. Hemşerilerimiz o teveccühlerini inşallah oya da dönüştürürse Kahramanmaraş sosyal belediyecilikle tanışacaktır diye düşünüyorum.\"

Şengül ayrıca, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar bir araya gelerek Ali Öztunç\'un adaylığının partinin yetkili kurullarınca da onaylanmasını isteyeceğini, bunun ardından Öztunç ile birlikte Kahramanmaraş\'a gelerek seçimin startını vereceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Ali Öztunç\'un arşiv görüntüsü

- Esat Şengül\'ün açıklama yapması

- Şengül ve Öztunç\'un arşiv görüntüsü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

==============================================

Rekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyede (2)

4 TUTUKLAMA

ERZİNCAN\'da geçen Çarşamba günü TIR\'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinle ilgili adliye sevk edilen 6 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılanlardan C.B, R.Y., S.Y. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş adamı A.E. ile H.Ç. ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

ERZİNCAN (DHA)

============================================

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası\'nın ödül törenine katıldı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen golf turnuvası sona erdi. 21 ülkeden 136 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi Recep Turan oldu. Turnuvanın bugünkü mücadelesinde sekizinci deklikte tek atışta hedefi bulan (hole in one) golfçüye verilecek bir kilo altın ödülü ise atışı gerçekleştiren olmadığı için verilemedi.

Turnuvanın ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ile birlikte birinciliği elde eden Recep Turan\'a ödülünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ödül töreninden görüntüler

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması (İngilizce)

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

================================



